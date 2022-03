Kuuma siirtospekulaatio sisäpiiristä: Artturi Lehkosta kaavaillaan NHL:n venäläisen supertähden rinnalle

Artturi Lehkosen siirtospekulaatiot kiihtyvät.

Artturi Lehkonen (edessä) on yksi halutuimmista pelaajista NHL:n siirtotakarajalla. Taustalla Jake Evans.

Arvostettu urheilumedia The Athletic maalaa suomalaisittain kutkuttavaa NHL:n siirtotakarajaa. Työkseen New York Rangersia seuraava toimittaja Shayna Goldman näkee Montrealin Artturi Lehkosen Rangersin tähtiketjun puuttuvana palasena.

– Jos Kaapo Kakko ei palaa pudotuspeleihin, niin Lehkonen voisi tuoda uutta virtaa Artemi Panarinin ketjuun. Edellisten kahden kauden ajan toisena laitahyökkääjänä on ollut puolustavampi pelaaja täydentämässä Panarinia ja Ryan Stromea. Tällä kaudella kukaan ei ole pystynyt täyttämään ruutua, Goldman pohtii.

Heikossa Montrealissa pelaava Lehkonen on yksi siirtotakarajan halutuimmista pelaajista. Erityisesti edistyksellisissä tilastoissa hän erottuu edukseen muista Montreal-pelaajista. Goldmanin mukaan Lehkonen olisi ratkaisu Rangersin pulmiin.

– Lehkonen olisi ”tutkan näkymättömissä” oleva Blake Coleman tai Yanni Gourde, jollaista heidän pitäisi etsiä.

Coleman ja Gourde voittivat kaksi Stanley Cupia Tampa Bay Lightningissa.

Lehkonen on kesällä rajoitettu vapaa agentti, mutta Goldmanin mukaan Lehkosen uusi sopimus olisi soviteltavissa palkkakaton alle. Hän näkee Lehkosen myös pidempiaikaisena ratkaisuna kuin jonkun vain täksi kevääksi hankittavan pelaajan.

Lehkonen, 26, on tehnyt tällä kaudella 56 ottelussa tehopisteet 13+15=28. Hän on joukkueensa toiseksi paras pistemies ja yli 20 ottelua pelanneista Montreal-pelaajista ainoa, jonka +/– -tilasto on plussan puolella (+1).

The Athletic nostaa esiin myös Montrealin johdon Rangers-kytkökset. Montrealissa työskentelee nykyään jääkiekkotoimintojen johtajana Jeff Gorton, joka sai viime keväänä potkut New York Rangersin GM:n pestistä.

The Athleticin mukaan ei olisi tavatonta, että entinen GM haluaa hankkia aiemmin varaamiaan pelaajia uuteen seuraan.

NHL:n pelaajasiirtojen takaraja umpeutuu ensi maanantaina.