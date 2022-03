Jani Hakanpää keksi keinon, jolla hänestä tulee miljonääri – ”Pikkupojan unelmaa eletään”

Erilaista polkua taalaliigaan kulkeneesta Jani Hakanpäästä on tullut täysiverinen NHL-pelaaja omalla tyylillään.

Dallas Starsin Jani Hakanpää, 29, on jylhä ja kunnioitusta herättävä ilmestys.

Liki kaksimetrinen ja satakiloinen, rouhean partansa viimeisen päälle trimmannut suomalaisjärkäle ei varmasti jää keneltäkään huomaamatta. Ei kaukalossa eikä sen ulkopuolella.

Toista kauttaan NHL:ssä pelaava Hakanpää on lyönyt itsensä komeasti sisään maailman kovimmassa liigassa.

Se on tuiki harvinaista pelaajalle, joka vielä 27-vuotiaana pelasi SM-liigassa.

– Olen kulkenut pitkän tien, että olen täällä vakiokokoonpanon äijä. Ei auta kuin nauttia joka hetkestä ja päivästä. Pikkupojan unelmaa tässä eletään. Se pitää muistaa ja painaa hymy huulilla eteenpäin, Hakanpää sanoi tiistaina Torontossa.

Dallasin ykköspakin Miro Heiskasen ollessa sivussa Hakanpää on saanut viime aikoina roimasti vastuuta. Hiljattain hän pelasi kolmessa ottelussa peräkkäin yli 25 minuuttia. Joukkoon mahtui myös NHL-uran peliaikaennätys 28.35.

– Varmasti jokainen pelaaja haluaa aina pelata vähän enemmän. Hyvinhän se on maistunut.

Kahdesti NHL:n parhaana puolustavana hyökkääjänä palkitun Anze Kopitarin ilme kertoo kaiken, kun Hakanpään pitkä maila ilmestyy kurkottamaan kiekon pois lavasta.

Hakanpää murtautui viime kaudella NHL:ään Anaheimin ja loppukaudesta Carolinan paidassa. Vahvat otteet ovat jatkuneet myös Dallasissa, jonne hän teki kesällä kolmen vuoden ja yhteensä 4,5 miljoonan dollarin sopimuksen.

Hakanpää ei ole sulavaliikkeisin tai pehmeäkätisin puolustaja, mutta hän on oivaltanut ihailtavalla tavalla, mikä hänen väylänsä NHL-pelaajaksi on.

Kuten hänen käyttäjänimensäkin Instagramissa kertoo, Hakanpää on oman pään luuta – ja erinomainen roolissaan. Kovaotteinen, tyly ja suoraviivainen.

Isossa osassa Hakanpään vaihdoista kaava on sama. Ensin hän irrottaa vastustajalta kiekon joko fyysisyydellä laidan vieressä tai avojäällä pitkällä mailallaan. Jos Hakanpää saa vielä sen jälkeen kiekon hallintaansa, hän antaa jälkeen helpon syötön omille, josta käynnistyy hyökkäys.

Holtittomuutta kiekollisena tai ryntäilyä kiekottomana Hakanpäältä harvoin näkee.

Pelaajaidentiteetti on vain kirkastunut Hakanpäälle NHL-pelien kertyessä.

– Tiedostan, mitkä avut ovat tuoneet minut tänne. Koetan pitää niitä yllä ja kehittää. Tiedostan myös, että niillä minä täällä pysyn.

– Totta kai haluan myös mennä koko ajan pelaajana eteenpäin, mutta perussapluuna pitää kuitenkin olla timanttia illasta toiseen.

Hakanpää tempaisi kojootin tieltään ja nappasi kiekon.

Hakanpää on pelannut nyt NHL:ssä 119 ottelua. Tehopisteitä ei ole kasassa kuin 13, mutta ne ovat alivoimaspesialistin tapauksessa toissijaisia.

Tilastopalvelu Evolving-Hockey tuottaa GAR- ja WAR-tilastomalleja (Goals/Wins Above Replacement), joiden tarkoituksena on kertoa, kuinka paljon yksittäinen pelaaja tuo kaikilla suorituksillaan kaukalossa joukkueelleen lisäarvoa maaleiksi ja voitoiksi tiivistettynä.

Hakanpää on molemmissa tilastoissa Dallasin kauden neljänneksi arvokkain pelaaja heti ykkösketjun Jason Robertson–Roope Hintz–Joe Pavelski jälkeen.

Vaikkei Hakanpäätä nyt suinkaan esimerkiksi Heiskasta parempana pelaajana voi pitää, tilastopoiminta kertoo jotakin hänen vuorenvarmasta suoritustasostaan.

NHL:ssä valokeilassa loistaa nyt ennennäkemätön määrä virtuoosimaisia puolustajia, mutta Hakanpään kaltaiset puolustuksen peruskalliot ovat silti arvossa.

Vaikka NHL:n portit avautuivat vasta verrattaen myöhään, kahden viikon päästä 30-vuotispäiviään viettävä Hakanpää ehtii tätä menoa tehdä vielä varsin pätevän uran taalajäillä.

Itse kokee kehittyvänsä kaiken aikaa.

– Tuntuu, että pääsen peli peliltä vieläkin paremmin kiinni. Opin aina uusia juttuja ja löydän pieniä detaljeja, joita voi hioa ja parantaa. Se on isoin ero viime kauteen.

Hakanpää on tehnyt vaikutuksen myös toiseen puolustuspään osaajaan, NHL-tasolla monin verroin kokeneempaan joukkuekaveriin Esa Lindelliin, 27.

– Pirun jämäkkä. Simppeliä ja toimivaa. Ottaa äijää ja pelaa kovaa, Lindell tiivistää.

Kaukalossa Hakanpää on barbaarimainen viikinki, mutta kaukalon ulkopuolella kuin eri mies.

– Tuntuu, että tuollaiset pelaajat, jotka pelaavat pirun kovaa, ovat sitten ihan vastakohta kaukalon ulkopuolella. Lempeitä, mukavia ja sellaisia, ettei ikinä uskoisi samaksi kaveriksi jäällä, sanoo Lindell, johon pätevät myös samat sanat.

Los Angelesin tähtipuolustaja Drew Doughty aneli armoa Hakanpään käsittelyssä.

Joukkueena Dallas on noussut alkutalven synkkyyden jälkeen tosissaan mukaan pudotuspelitaistoon, vaikka tiistaina Torontossa tulikin kolmas tappio putkeen.

Tätä notkahdusta ennen Starsin vire oli pitkään vahva. Ero viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaan Vegasiin on vain yksi piste. Dallas on kuitenkin pelannut peräti neljä ottelua vähemmän, joten se noussee rästipeleillään viivan yläpuolelle.

– Kausi on ollut nousujohteinen, ja varsinkin viime aikoina on tullut hyviä tuloksia. Nyt pitää iskeä kiinni pudotuspelipaikkaan. Se on meillä iso tavoite, ja sitä kohti painetaan, Hakanpää sanoo.