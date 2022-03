Mikko Koskinen tyrmää tylyt väitteet – ”Olette keksineet päästänne”

Mikko Koskinen torjuu Edmontonissa vellovat väitteet.

Pudotuspelipaikkaa NHL:ssä jahtaava Edmonton Oilers on luottanut viime aikoina otteluissaan suomalaismaalivahti Mikko Koskiseen.

33-vuotias veteraani on yltynyt kevättä kohden huippuvireeseen, sillä hän on voittanut yhdeksän edellisistä 12 ottelustaan, ja hävinnyt varsinaisella peliajalla vain kerran.

Paikallinen Edmonton Journal -lehti nostaa kuitenkin esiin seikan, joka on pidätellyt Koskista nousemasta liigan eliittivahtien joukkoon tällaisina lupaavina hetkinä.

Lehden mukaan Koskisella on taipumus hukata torjuntavireensä, kun pelitaakka käy liian raskaaksi. Koskinen ei ole koskaan pystynyt olemaan joukkueensa selkeä ykkösmaalivahti kokonaista kautta.

Koskinen tyrmää nämä väitteet kuitenkin täysin Edmonton Journalin haastattelussa.

– Tuo on jotain, mitä te (media) olette keksineet päästänne. En osta sitä lainkaan. Aion tehdä omaa juttuani enkä murehtia tuosta, hän latasi.

Kokenut vantaalainen on ollut NHL:ssä parhaimmillaan jakaessaan vastuuta esimerkiksi Mike Smithin kanssa, joka on edustanut Oilersia kolme viime kautta. Nyt 39-vuotias Smith on kuitenkin kärsinyt loukkaantumisista.

23-vuotias Stuart Skinner on esittänyt lupaavia otteita Oilersin maalivahtina, mutta päävalmentaja Jay Woodcroft haluaa kääntyä Koskisen puoleen kauden ratkaisuhetkillä.

– Hän on pelannut todella hyvin viime aikoina, ja nyt hänen täytyy vain jatkaa samaa rataa, Woodcroft toivoi.