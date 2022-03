Jarmo Kekäläinen puhuu Patrik Laineen tulevaisuudesta ja kertoo asian, missä haluaa kehitystä: ”On ollut paljon puhetta”

Jarmo Kekäläisen mielestä Patrik Laineen pitää työstää voittavan jääkiekon tapoja. Seurapomon mukaan joukkueen rakennuksessa ei nyt hätäillä.

Columbus Blue Jackets on NHL-seura, joka puhuttaa Suomessa tavallista enemmän. Syykin on selvä.

Joukkuetta GM:nä johtaa sarjan ainoa suomalaispomo Jarmo Kekäläinen, ja sen kirkkain tähti on Suomen räiskyvin supertähti Patrik Laine.

Koska Laineen sopimus on jälleen katkolla ja vapaaksi agentiksi pääsy vain reilun vuoden päässä, hänen tulevaisuutensa on nyt erityisen kuuma peruna.

Laine on itse kertonut viihtyvänsä Columbuksessa. Myös Kekäläinen on vihjaillut halustaan kiinnittää tamperelainen pitkälle tulevaisuuteen. Ei hän tosin asemassaan oikein mitään muutakaan voi julkisuuteen sanoa.

– Olemme molemmat puhuneet siitä, että tahtotila on olemassa. Siihen liittyvät tietenkin muut asiat. Sopimuksen pituus, dollarimäärä ja näin pois päin. Päästään niistä yhteisymmärrykseen, niin sitten todennäköisesti jatketaan yhdessä pitkään, Kekäläinen kommentoi sunnuntaina Minnesotassa, jossa hän oli seuraamassa Mikko Koivun juhlallisuuksia.

– Patrik on pelannut tosi hyvää kiekkoa tänä vuonna. On ollut ilo nähdä, miten hän on kääntänyt pelinsä totaalisesti ympäri viime vuodesta.

Pistekeskiarvossa mitattuna Laine on pelaamassa NHL-uransa tehokkainta kautta. 41 ottelussa ovat syntyneet tehot 23+20=43.

Lukemien arvoa nostavat vaikeudet, joiden läpi Laine on tiensä taistellut. Viime kausi oli sysimusta. Tähän kauteen ovat mahtuneet jo viheliäinen vatsalihasvamma ja isän äkillinen kuolema.

– Ei häntä turhaan ole varattu maailman toiseksi parhaana 18-vuotiaana NHL:ään. Sehän on ihan selvä asia, että lahjakkuus on olemassa. Ei tänä päivänä kukaan pelkillä lahjoilla elä, että ilman työntekoa pärjäisi.

– Varmasti viime kesä oli hyvä, ja hän halusi näyttää, että pystyy palamaan samalle tasolle, jolla on ollut.

Patrik Laine on nostanut tehovireellään vaihtoarvonsa taas pilviin. Todennäköisesti myös palkkapyyntö on noussut.

Kekäläinen näkee Laineen kunnianhimoisena pelaajana, joka haluaa olla yksi NHL:n parhaista.

– Minulle ykkösasia on, että hän haluaa olla kokonaisvaltainen pelaaja ja pelata voittavaa jääkiekkoa. Ne erikoistaidot, joita Laineella on eivät poistu koskaan, paranevat vain iän myötä.

– Pitää kuitenkin muistaa, että jääkiekko on joukkuelaji. Voittavassa jääkiekossa iso osa on kurinalaisuutta. Jokaisen huippuyksilönkin pitää olla tietyssä muotissa. Otteluita pyritään voittamaan, eikä vain tekemään yksilötasolla huippusuorituksia.

Tässä piilee Kekäläisen mukaan Laineen kehityskohta.

– Ei se puuttunut ole, vaan se on rakennusvaiheessa. Hän on niin lahjakas, taitava ja kovan intohimon maalintekijä, että joskus vähän unohtuu, milloin on se paikka, kun pelataan vain voitosta ja milloin seuraavasta maalista.

– Se on yksi kehityksenkohde, josta meillä on ollut paljon puhetta. En epäile hetkeäkään, etteikö Laine pystyisi niitä asioita korjaamaan, koska hän välittää joukkueesta ja haluaa, että joukkue voittaa.

Joukkueena Columbuksen kausi on ollut yleisiä ennakko-odotuksia parempi. Suurin osa maalasi joukkueen sarjan pohjalle, mutta se onkin roikkunut pudotuspeliviivan tuntumassa läpi kauden.

Tällä hetkellä Columbus on Itäisessä konferenssissa yhdeksäntenä. Ero viivaan on yhdeksän pistettä, kun 22 peliä on jäljellä.

– Olimme itse sitä mieltä, että pystymme kamppailemaan pudotuspelipaikasta. Mahdollisuudet ovat aika pienet, mutta olemme kamppailleet siitä koko kauden ja kamppailemme edelleenkin.

Columbuksen nykyinen projekti on kuitenkin vasta alussa. Ensi viikon maanantain siirtorajalla joukkueen mahdolliset peliliikkeet palvelevatkin todennäköisesti tämän kevään sijaan tulevia kausia.

– Meillä on nuori joukkue, jonka tähtäin on tulevaisuudessa. Haluamme rakentaa tämän rungon ympärille oikein, eikä hätäillä tai kiirehtiä.

– Teimme viime vuonna isoja ratkaisuja. Vaihdamme ydinrunkoa, se kestää oman aikansa. Emme käy läpi mitään totaalista uudelleenrakennusta, koska meillä on jo isoja runkopalasia paikallaan, jotka pystyvät siellä pelaamaan vielä seuraavat kymmenen vuotta.

Columbuksen ottelut ovat olleet tällä kaudella värikkäitä maalijuhlia.

Columbuksessa on muuttunut tällä kaudella paljon. Merkittävä muutos on ollut penkin takana, jossa pitkäaikainen käskijä John Tortorella on vaihtunut Brad Larseniin.

Columbus tunnettiin vuosikaudet yhtenä NHL:n vähämaalisimmista joukkueista, mutta tällä kaudella siitä on tullut todellinen hurlumhei-joukkue, jonka otteluissa on mätetty urakalla maaleja molempiin päihin. Keskimäärin peräti seitsemän iltaa kohden. Paremmaksi ei pistä kuin hyökkäyskone Florida (7,1).

– Muutosta haluttiin. Tortorellan aika oli hienoa aikaa. Hänellä oli oma filosofiansa, ja joukkueemme pelasi tosi kurinalaisesti, Kekäläinen sanoo.

– Nyt yksilötaito pääsee vähän enemmän esille siinä mielessä, että virheitä saa tehdä, kunhan niistä ottaa opiksi. Ettei luovuutta kahlita siihen, ettei uskalla tehdä virhettä. Silloin pelaajasta tulee huomattavasti varovaisempi.

Muutoksilla ei varmastikaan tähdätty siihen, että Columbuksesta tulee yksi eniten maaleja päästävistä joukkueista.

Uudet vapaudet ovat kuitenkin Kekäläisen mukaan näkyneet positiivisessa mielessä monien pelaajien suorituksissa.

– Mutta valitettavasti se näkyy välillä myös virheinä.

– Kun vielä opimme, milloin kannattaa yrittää vähän riskiä. Kun johdamme maalilla kaksi minuuttia ennen loppua, silloin ei ole sen aika, Kekäläinen sanoo.