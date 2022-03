Jesperi Kotkaniemi, 21, on sorvaamassa jättimäistä sopimusta NHL:ssä

Useat tahot kertovat Kotkaniemen ja Carolinan 8-vuotisesta jatkosopimuksesta.

Viime kesänä kohutulla offer sheetilla Montrealista Carolinaan siirtynyt Jesperi Kotkaniemi, 21, ollaan kiinnittämässä Hurricanesiin jättimäisellä kahdeksan vuoden sopimuksella, uutisoi muun muassa TSN.

Sopimus ulottuisi siis kesään 2030.

Aiemminkin sopimusten yksityiskohtia ensimmäisenä uutisoinut Puckpedia-sivusto kertoo, että Kotkaniemen sopimuksen keskikausiansio olisi 4,82 miljoonaa dollaria.

82 viittaa ilmeisimmin Kotkaniemen pelinumeroon, sillä Carolinalla on ollut aiemminkin tapana hassutella sopimusten numeroyksityiskohdilla.

Näin ollen nuoren suomalaissentterin sopimuksen kokonaisarvo olisi 38,56 miljoonaa dollaria eli noin 35 miljoonaa euroa.

Myös The Fourth Period -sivusto uutisoi lähteisiinsä nojaten Kotkaniemen ja Carolinan sopineen 8-vuotisesta jatkosta, jonka keskiansio nousisi yli 4,5 miljoonaan.

Eri medialähteiden mukaan sääntökoukeroiden takia Kotkaniemi ei kuitenkaan voi virallisesti allekirjoittaa sopimusta ennen maaliskuun 21. päivän siirtotakarajaa.

Kahdeksanvuotinen sopimus on maksimimitta, jonka NHL:n nykyinen työehtosopimus sallii.

Neljättä kauttaan NHL:ssä pelaava Kotkaniemi on tehnyt tällä kaudella 55 ottelussa tehot 11+12=23. Vastuu Carolinan alemmissa ketjuissa on kuitenkin ollut maltillista. Porilaisen peliaikakeskiarvo on vain 12 minuuttia, mihin nähden pistesaldo on varsin kova.

Carolinan sentterihierarkiassa Kotkaniemen edellä olevista kokeneet Vincent Trocheck ja Jordan Staal vapautuvat vapaiksi agenteiksi tämän ja ensi kauden jälkeen, joten oletettavasti Kotkaniemelle pedataan tuleville vuosille isompaa ruutua.

Räikeästi ylihintaisen offer sheetin ansiosta Kotkaniemi tienaa tästä kaudesta 6,1 miljoonaa dollaria.

Jo viime kesänä spekuloitiin, olisiko offer sheetin yhteydessä kulisseissa sovittu alustavasti hieman maltillisemmasta jatkosta. Halutessaan Kotkaniemi olisi sääntöjen mukaan voinut vaatia tämän kauden jälkeenkin 6,1 miljoonan vuosipalkkaa, eikä Carolina olisi voinut kiinnittää häntä halvemmalla.