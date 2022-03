Patrik Laine irvisti tuskasta ja nilkutti hallin uumeniin – valmentaja vaikeni

Patrik Laine sai jatkoajalla tällin polveensa.

Columbuksen suomalaistähti Patrik Laine koki kovia perjantain kotiottelussa Minnesotaa vastaan.

Laine lähti jatkoajalla haastamaan Wildin ruotsalaispakkia Jonas Brodinia, ja tämä yritti pysäyttää suomalaista poikittaisella mailalla. Samalla myös kaksikon polvet kolahtivat yhteen.

Tilanteen näet täältä (Twitter).

Vasenta jalkaansa satuttanut Laine liukui samalla vauhdilla suoraan vaihtopenkille, jossa hänet poimittiin tv-kuviin tuskainen irvistys kasvoillaan.

Vain hetkeä myöhemmin huoltaja talutti vain yhdellä jalalla nilkuttaneen pukukoppiin.

Columbuksen päävalmentaja Brad Larsenilla ei ollut ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa päivitystä Laineen tai niin ikään polveaan loukanneen Jakub Voracekin mahdollisista vammoista.

Voracek loukkaantui päätöserän lopussa polvitaklauksesta. Hän palasi vielä jatkoajalla vaihtopenkille muttei käynyt enää jäällä.

Itse ottelussa Columbus tasoitti lukemat 2–2:een viimeisellä minuutilla pelatessaan ilman maalivahtia ja otti 3–2-voiton voittolaukauskisan jälkeen. Laine ei ollut tehopisteillä.

Ottelun jälkeen Columbuksen Bally Sportsin tv-lähetyksessä saatiin toiveikas tiedonmuru Laineesta.

Kanavan kaukalonlaitahaastattelija kertoi nähneensä Laineen kävelemässä hallin uumenissa ja tiedustelleensa tämän vointia.

– Laine sanoi, että olen kunnossa, olen ok, Bally Sportsin toimittaja kertoi.

Laine on tehnyt kauden 40 ottelussaan tehot 22+20=42 ja on vauhdissa NHL-uransa ensimmäiseen piste per peli -kauteen.

Aiemmin talvella Laine oli parin kuukauden ajan sivussa peleistä vatsalihasvamman takia.