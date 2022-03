Valtteri Puustinen syöksi Kasperi Kapasen katsomoon NHL:ssä – ”Kuopion Juti” tehoille heti debyytissä: ”Sen tunteen näkeminen oli mahtavaa”

Valtteri Puustinen debytoi Pittsburghissa ja avasi heti pistetilinsä. Samalla syntyi uusi suomalaispelaajien ennätys runkosarjassa.

Pittsburghin Kasperi Kapasen, 25, oli tarkoitus pelata perjantaina NHL-uransa 300. ottelu, mutta se jäi vielä odottamaan.

Sivuraiteelle ajautunut Kapanen passitettiin kuitenkin katsomoon, kun Penguins kohti kotonaan Vegas Golden Knigtsin.

Kapasen paikan kokoonpanosta otti toinen kuopiolainen, AHL:stä nostettu Valtteri Puustinen, 22, jolle ottelu oli NHL-uran ensimmäinen.

Veteraanisentteri Jeff Carterin ja Brock McGinnin rinnalla kolmosketjussa viilettänyt Puustinen debytoi NHL:ssä komeasti.

Lempinimeä Kuopion Juti kantava laituri ylsi syöttöpisteellään heti tehoille Penguinsin 5–2-voittoon päättyneessä ottelussa. Tehotilastokin oli mainio +2.

Pistetilinsä Puustinen avasi toisen erän alussa lähettämällä McGinnin läpiajoon. Tämä ei vielä onnistunut, mutta taustalta tullut Carter lapioi irtokiekosta 2–0-maalin.

Päätöserän alussa Puustinen oli puolestaan avaamassa maalinedustalla tilaa, kun puolustaja Mark Friedman laukoi voittomaaliksi jääneen 3–2-osuman.

Puustinen pelasi debyytissään runsaat 10 minuuttia. Laukauksia maalia kohti kirjattiin yksi, ohi kaksi. Puustisen ollessa jäällä vaaralliset maalipaikat tilastoitiin Pittsburghille selvästi 5–1.

– Mielestäni Puustinen pelasi todella vankan pelin. Hänen innostuksensa on tarttuvaa. Hän oli niin innoissaan ensimmäisestä NHL-pelistä. Sen puhtaan tunteen näkeminen oli mahtavaa. Hän on todella sympaattinen kaveri. Emme voisi olla onnellisempia hänen puolestaan, Penguinsin päävalmentaja Mike Sullivan sanoi ottelun jälkeen.

Pudotuspelipaikkansa jo käytännössä varmistanut Pittsburgh jatkaa viidentenä idässä. Yllättävän alavireisesti esiintynyt Vegas on sen sijaan tiukilla Läntisessä konferenssissa. Se on seitsemäntenä, mutta pisteprosentissa mitattuna se on valahtanut jo pudotuspeliviivan alle.

Puustisen NHL-debyyttiä osattiin jo odottaa, sillä hän on ollut tällä kaudella Penguinsin AHL-joukkueen kovin pistelinko. 53 ottelussa hän on tehnyt tehot 17+17=34.

Laajemmassa katsannossa Puustisen nousu NHL:ään ei suinkaan ole ollut mikään itsestäänselvyys. 176-senttinen taituri oli kesällä 2019 vasta seitsemännen kierroksen varaus.

Aikoinaan Kuopiossa Puustinen ei mahtunut kasvattajaseuransa KalPan B-junioreihin. Sen vuoksi hän lähti HPK:hon, jossa nousi Suomen mestariksi ja MM-kisapelaajaksi.

Puustisesta tuli kuluvan kauden 61. suomalaispelaaja NHL:ssä. Viime kaudella yhtä monta suomalaista pelasi taalajäillä pudotuspelit mukaan lukien, mutta 61 on uusi runkosarjaennätys.

Kapasen tilanne Pittsburghissa on sen sijaan mennyt kimurantiksi.

Hänen tehohanansa on jäätynyt kauden edetessä ja vastuu vähentynyt. Yli kuukauteen Kapasen jääaika ei ole enää noussut yli 15 minuuttiin.

17 pelin maalittoman putken aikana Kapanen on kerännyt vain kaksi syöttöpistettä.

Tähän nähden jäämistä kokoonpanon ulkopuolelle ei voi pitää valtaisana yllätyksenä.

Kapasen kauden 57 ottelun tehosaldo on 9+17=26. Tämän vuoden puolella maaleja on syntynyt vain kaksi.

Päävalmentaja Sullivan kertoi puhuneensa Kapasen kanssa pelipäivän aamuna, mutta ”keskustelu pysyy heidän välisenään”.

Sullivan antoi ymmärtää, että katsomokomennuksessa oli kyse herättelytoimenpiteestä.

– Tämä ei muuta sitä, mitä ajattelemme Kappysta pelaajana tai ihmisenä. Ehkä erilainen perspektiivi voi auttaa häntä ja antaa tilaisuuden painaa nollausnappia, Sullivan sanoi.

Viime aikoina on alkanut liikkua myös huhuja, että Kapanen voisi olla mahdollinen kauppatavara ennen viikon päästä maanantaina olevaa siirtorajaa.