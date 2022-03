NHL-tuomio: Rasmus Ristolainen teki loistavan sopimuksen – noviisivalmentaja tuli juniorijoukkueesta ja löi heti jauhot suuhun

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Toiseen peräkkäiseen ylivoimaiseen maalikuninkuuteen matkalla oleva Toronton Auston Matthews rikkoo tällä kaudella 60 maalin rajan, jos vain pysyy terveenä. Matthews on noussut maalintekijänä uudelle tasolle, koska hän on oppinut puolustamaan. Esimerkiksi hyökkääjien riistotilastossa jenkkisentteri on ykkönen, ja puolustuspelillinen data on muutenkin kovaa luokkaa. Hänestä on tullut yksi sarjan parhaista aloittajistakin.

Puheenaihe

Rasmus Ristolainen teki loistavan sopimuksen – nimenomaan itsensä ja oman taloutensa kannalta. Ristolaisen leiri ansaitsee neuvotteluista ison sulan hattuunsa. En olisi millään uskonut, että Ristolainen nautiskelee vaikeiden kausien jälkeen vielä tulevatkin viisi vuotta yli 5 miljoonan taalan kausipalkkaa. Sekavan Flyersin logiikkaa en tässä ymmärrä alkuunkaan.

Suomalainen

Kovavireisen Dallasin Miro Heiskanen on sivussa, mutta kuka onkaan ottanut ykköspakin viitan harteilleen? Jani Hakanpää. Jo kolmessa pelissä putkeen yli 25 minuutin jääaika. Hakanpäästä on kehittynyt todella laadukas ja varmaotteinen puolustava puolustaja NHL-tasolle. Viime kesänä solmittu kolmevuotinen, kausipalkaltaan 1,5 miljoonan sopimus näyttää jo halvalta.

Pitkä maila, kovat otteet ja yksinkertaiset ratkaisut. Niistä on Jani Hakanpään toimiva NHL-resepti tehty.

Farssi

Torontossa on täysi maalivahtikriisi päällä. Alkukauden komeetta Jack Campbell on sulanut totaalisesti kevään korvalla, eikä Petr Mrazek saa rantapalloakaan kiinni. Siirtorajaan on reilu viikko, ja GM Kyle Dubasin puhelinlinjat käyvät kuumina. Marc-André Fleury Chicagosta, Semjon Varlamov Islandersista vai jopa Joonas Korpisalo Columbuksesta?

Yllätys

Lännen toisen jättiläisen Vegasin kone yskii yhä. Calgary onkin noussut omissa papereissani jo Coloradon ykköshaastajaksi pudotuspelejä silmällä pitäen. Albertassa viritellään kukaties kauden suurinta paukkua. Flames näyttää nyt sellaiselta joukkueelta, jolla voisi olla eväitä panna Coloradokin tosipeleissä ahtaalle.

Calgary dominoi Tyynenmeren divisioonaa.

Sami Hoffrén

Tähti

Calgary Flamesin supertähti Johnny Gaudreau pelaa elämänsä kautta. En uskonut ennen kauden alkua, että 28-vuotias jenkkihyökkääjä pystyy vielä jonain päivänä kilpailemaan koko sarjan pistepörssin voitosta. Gaudreaulla on ollut tapana hävitä kuvasta samoihin aikoihin, kun kevätlumet sulavat, mutta tänä keväänä Johnny Hockey hehkuu kuumempana kuin koskaan.

Puheenaihe

Rasmus Ristolaisen tuore jatkosopimus Philadelphia Flyersiin on nostanut sykkeet ylös molemmilla puolilla lätäkköä. Jatkosopimus on mallia viisi vuotta ja 25,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Cap hit on 5,1 miljoonaa dollaria kevääseen 2027 asti. Katsoo tilannetta miten päin tahansa, sopimus on yllättävän rahakas. Flyersin seurajohto on selvästi tykästynyt kookkaan 27-vuotiaan turkulaisen fyysiseen pelaamiseen. Data näyttää muuta.

Suomalainen

Florida Panthersin kanadalaistähti Jonathan Huberdeau kiilasi NHL:n pistepörssin kärkeen, ja hänet on nostettu myös Hart-suosikkien joukkoon, mutta kylmä fakta on, että joukkueen ykköspantteri on edelleen Aleksander Barkov. Tamperelainen on monipuolisuutensa ja roolinsa ansiosta Panthersin paras ja arvokkain pelaaja. Edistyneet tilastot tukevat myös tätä.

Barkov on Panthersin tärkein pelaaja, vaikka Huberdeau johtaakin pistepörssiä.

Farssi

NHL:N 2000-luvun naurettavin maali -kisan voittaja on selvillä, kun perjantain vastaisena yönä Detroit Red Wingsin maalivahti Alex Nedeljkovic iski pöytään vastaansanomattoman työnäytteensä mailapelitaidostaan. 26-vuotias jenkkiveskari kauhoi hermokiekon kylmäverisesti länkiensä välistä uuniin. Vetää aika sanattomaksi.

Yllätys

Kiekkotellus laajenee pala palalta. Los Angeles Kingsin puolustaja Jordan Spence teki historiaa torstain kierroksella, kun hänestä tuli NHL:n historian ensimmäinen australialaissyntyinen pelaaja. Sydneyn pohjoispuolella Manlyssa syntynyt Spence, 21, aloitti jääkiekon Japanin Osakassa, ja muutti perheensä kanssa 13-vuotiaana Kanadaan Prinssi Edwardin saarelle. Erikoinen ja inspiroiva reitti show’hun.

Ismo Lehkonen

Tähti

Carter Verhaeghe painoi tähän viikkoon tehot 4+2. Aleksander Barkov on taas tekemässä yhdestä hyökkääjästä kovan luokan jätkän. Tarinassa pitää olla myös vähän onnea mukana. Verhaeghe löysi kemian nopeasti Barkovin kanssa. Verhaeghe tekee molempiin suuntiin hommia ja on pelifiksu jätkä. Hän on uuden prototyypin huippupelaaja, joka puolustaa, karvaa ja kaksinkamppailee laadukkaasti. Tasainen suorittaja, joka ei väsähdä. Ei löydy heikkouksia. Malliesimerkki siitä, miten kärsivällisellä työllä kolmannen kierroksen varaus voi nousta huipulle.

Puheenaihe

Vegas Golden Knightsin pudotuspelipaikka ei ole kirkossa kuulutettu. Oilers ja Canucks ajavat Vegasia vauhdilla kiinni. Paikasta pudotuspeleihin kilpailee lännessä 10 joukkuetta, ja kahdeksan menee jatkoon. Vegas saa runnoa ihan tosissaan viimeiset 23 peliään, ja stressi lisääntyy. Samalla Jack Eichel -saaga menee jännäksi. Eichel on tällä hetkellä 17 minuutin kunnossa, eikä pysty vielä 20 minuutin kuormaan. Ykkösvahti Robin Lehner on myös vähän pipi. Vegasilla menee jännäksi.

Suomalainen

St. Louis Bluesin on pakko pitää Ville Husso kauden loppuun. Husso on mennyt Jordan Binningtonin ohi. Bluesin pitää voittaa puolet jäljellä olevista peleistä, että joukkue pääsee pudotuspeleihin. Valmennustiimi ei halua nyt leikkiä voitolla. Bluesilla on paras mahdollisuus voittaa, kun Husso on maalilla. Viimeksi Rangersia vastaan Husso otti ylivoimahyökkäyksistä useita voittotorjuntoja. Erityismaininta Matias Maccellille, joka on tullut rytinällä NHL:ään. Papan sydäntä lämmittää turkulaispojan alku Arizonassa.

Ville Husson sopimus Bluesin kanssa päättyy tähän kauteen. Ensi kesänä hän on rajoittamaton vapaa agentti.

Farssi

Washington Capitals. En pääse siitä yli, että muut seurat ovat tulleet ulos ja puuttuneet tähän Ukrainan sodan karmeuteen, mutta Capitalsissa vetkuteltiin kannanottoa. Olisin odottanut NHL:ltä myös selkeämpää linjausta, jossa Venäjän aloittama hyökkäyssota olisi tuomittu yhdessä rintamassa ja ilmoitettu kaikkien seurojen suulla, ettei tätä hyväksytä millään muotoa.

Yllätys

Martin St. Louisin Montreal Canadiens. Nyt puhutaan eri joukkueesta kuin aiemmin. Se on yllättänyt, miten aiemmin alle 13-vuotiaita poikia valmentanut St. Louis on tuolla valmennuskokemuksella saanut Canadiensin pelaamaan. Hän muutti puolustuspelin ja kiekollisen pelin. Nyt siellä on selkeät raamit hyökkäys- ja puolustuspelissä. Kiekkoa kierrätetään enemmän eikä pusketa. Pelivälinettä saa myös palauttaa. Omista lähdetään pelaamalla pois, eikä roiskita. Ihmettelen suuresti, jos St. Louis ei ole penkin takana myös ensi kaudella. Iso hatunnosto St. Louisin muutostyölle.