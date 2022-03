Venäjän aloittaman sodan yllättävä seuraus – NHL-miljonäärit harkitsevat turvapaikan anomista

Venäläispelaajat pelkäävät TSN:n mukaan viisumiensa menettämistä.

Urheilu on yksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin pehmeän propagandan keskeisistä välineistä.

Ja jääkiekko on yksi Putinin lempilajeista.

Nyt venäläiset NHL-pelaajat pelkäävät, että seuraavaksi pakotteet kohdistuvat heihin.

Pelko ei ole täysin tuulesta temmattu, sillä myös IS:n tietojen mukaan NHL-seurat uskovat, että etenkin Kanada saattaa evätä venäläispelaajien viisumit, jos Venäjä jatkaa sodankäyntiään Ukrainassa.

Työlupien ja viisumien menettäminen tarkoittaisi, että pelaajat joutuisivat palaamaan kotimaahansa.

– Asiakkaanani olevat seurat ovat peloissaan. He pelkäävät, että heidän organisaatiossaan olevat venäläispelaajat pakotettaisiin lähtemään tai heidän viisumeitaan ei uusita. Yhdysvallat ja Kanada määräävät melkein joka päivä uusia sanktioita, sanoo TSN:n haastattelema maahanmuuttoasioihin erikoistunut asianajaja Joe Kirkwood.

Calgaryn Nikita Zadorov on julkisesti tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja vaatinut sodan lopettamista.

TSN:n mukaan venäläispelaajat ja heidän seuransa ovat viime aikoina pohtineet pysyvien oleskelulupien hakemista. Yksi vaihtoehto TSN:n mukaan on jopa hakea turvapaikkaa, mikä asiantuntijoiden mielestä on jopa mahdollista.

– Heidän on vakuutettava olevansa eri mieltä siitä, mitä Venäjän hallinto tekee Ukrainassa ja tuotava se esille. Silloin olisi selvää, että he ovat vaarassa, jos he palaavat Venäjälle. Urheilijat Venäjällä ovat julkisia ja tärkeitä henkilöitä. Länsimaissa ei ymmärretä, miten tärkeä asia Venäjän suurvalta-aseman pönkittämisessä urheilu on, sanoo kanadalaisen McGillin yliopiston professori Maria Popova TSN:n haastattelussa.

TSN:n haastattelemat asiantuntijat viittaavat Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin muslimimaista tuleville asettamaan matkustuskieltoon. Trump joutui eri oikeusasteiden vaatimuksesta muokkaamaan alkuperäistä kieltoaan, mutta sen lopullisen version Yhdysvaltain korkein oikeus hyväksyi 2018.

Asiantuntijoiden mukaan Trumpin matkustuskielto on ennakkotapaus, jota nykyinen presidentti Joe Biden voisi käyttää ennakkotapauksena, jos hän asettaisi venäläisiä koskevia erikoismääräyksiä.

Tällä hetkellä venäläispelaajat tarvitsevat viisumin sekä työluvan sekä Yhdsyvaltoihin että Kanadaan.

Kanadalaisissa seuroissa pelaavat saavat TSN:n mukaan työluvan yleensä 2-3 vuodeksi kerrallaan.

Yhdysvaltalaisissa seuroissa pelaavat ulkomaalaiset tarvitsevat erityisen urheilijoille tarkoitetun P-1A-viisumin, jonka saa yleensä pelisopimuksen keston ajaksi ja joka oikeuttaa heidät asumaan ja tekemään töitä Yhdysvalloissa.

Samanlaisen viisumin tarvitsevat myös Kanadassa pelaavat ja asuvat, koska he käyvät vieraspelimatkoilla Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltalaisissa seuroissa pelaavat venäläiset voivat pelata vieraspelimatkoilla Kanadassa turistiviisumin avulla. Yhdysvaltalaisissa seuroissa pelaavat suomalaiset eivät tarvitse viisumia Kanadaan, koska suomalaisilta ei vaadita turistiviisumeita.

Venäjän supertähti Aleksandr Ovetshkin on saanut Pohjois-Amerikassa paljon kritiikkiä, koska ei ole suorasanaisesti tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on erilaiset säännöt pysyvän oleskeluluvan hakemiseksi. TSN:n haastatteleman asiantuntijan mukaan arviolta yli 400 000 ihmistä hakee pysyvää oleskelulupaa Kanadaan vuonna 2022 ja NHL-pelaajat joutuisivat heidän kanssa samaan prosessiin, jossa arvioidaan heidän koulutustasoaan, työkokemusta ja perhesuhteita Kanadassa.

Pysyvän oleskeluluvan hakemisen prosessi voi keskeytyä kokonaan, jos pelaaja kaupataan Yhdysvalloissa sijaitsevasta seurasta kanadalaiseen seuraan – tai toisinpäin, mikä tarkoittaisi työpaikan muuttumista toiseen maahan.

NHL:ssä on pelannut tällä kaudella 55 venäläiskiekkoilijaa.