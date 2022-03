Video: NHL-pelissä täysi kaaos – Ruotsin supertulokkaasta vuoti verta jäälle

Detroitin ja Minnesotan pelaajat tappelivat kaukalossa.

NHL:n ottelussa alkoi joukkotappelu perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Kaoottinen tilanne alkoi Detroit Red Wingsin ja Minnesota Wildin välisen ottelun toisen erän lopussa.

Rähinä käynnistyi, kun Detroitin maalivahti Alex Nedeljkovic löi maalialueelle luistellutta Jordan Greenwayta. Joukkotappeluun osallistui molempien joukkueiden kentällä olleet viisikot. Jopa Minnesotan maalivahti Cam Talbot porhalsi hyökkäyspäähän painimaan Nedeljkovicin kanssa. Tuomarit erottivat maalivahdit pian toisistaan.

Tilanne oli jo rauhoittumassa, kunnes pelaajat huomasivat, miten Minnesotan Matt Dumba hakkasi jäässä maannutta ruotsalaistulokasta Lucas Raymondia. Raymondista jäi jäänpintaan pieni verilammikko.

Tuomarit jakoivat tappelusta viisi kahden minuutin jäähyä.

Voit katsoa Sportsnetin tappelusta jakaman videon alta.

Minnesota oli toisen erän lopussa tappiolla maalein 3–4. Wild käänsi pelin voitokseen voittolaukauskisassa maalein 6–5.

Tapahtumien keskiössä ollut Raymond on yksi vuoden valovoimaisimmista tulokkaista. 19-vuotias göteborgilainen on koonnut 58 ottelussa 45 tehopistettä ja on toisena tulokkaiden pistepörssissä. Wildia vastaan hän syötti kaksi maalia.