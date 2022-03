NY Timesilta kova väite Aleksandr Ovetshkinin kohutusta Putin-kuvasta

Yhdysvaltalaislehti kertoi Venäjän tunnetuimpiin urheilutähtiin kuuluvan Aleksandr Ovetskinin harkinneen kohukuvan vaihtamista.

Aleksandr Ovetshkin on ollut julkisuudessa paljon esillä viime viikkoina, vaikka häneltä ei ole juuri kuultu lausuntoja.

Ovetshkin on yksi Venäjän kuuluisimmista urheilijoista. NHL:ää Washington Capitalsissa pelaava kiekkotähti on myös tunnettu Vladimir Putinin kannattajana. Ovetshkin on saanut Putin-mielisyydestään erityisen runsaasti kritiikkiä sen jälkeen, kun Venäjän armeija hyökkäsi Ukrainaan.

Yksi näkyvä merkki Ovetshkinin ja Venäjän presidentin yhteydestä on nähtävissä kiekkoilijan Instagram-tilillä. Hän poseeraa Instagramin profiilikuvassaan Putinin rinnalla. Ovetshkinilla on somepalvelussa 1,6 miljoonaa seuraajaa.

Ovetshkin ei ole julkaissut Instagram-tilillään uutta sisältöä yli kuukauteen. Hänen tuoreimman, ennen sodan alkamista tekemänsä julkaisun kommenteissa monet Instagramin-käyttäjät vaativat venäläispelaajaa vaihtamaan kohua herättäneen profiilikuvansa toiseen.

Lue lisää: Putin-kuva Aleksandr Ovetshkinin sometilillä suututtaa ihmisiä – ”Sairas”

Yleisön vaatimuksista huolimatta kuva on pysynyt ennallaan.

Ovetshkin piti 25. helmikuuta, piakkoin sodan alkamisen jälkeen lehdistötilaisuuden. Hän painotti olevansa urheilija eikä poliitikko ja sanoi sitten:

– Tilanne on vaikea. Minulla on paljon ystäviä Venäjällä ja Ukrainassa. Sotaa on vaikea seurata. Toivottavasti se on pian ohi ja rauha palaa maailmaan, Ovetshkin sanoi.

Arvostetun yhdysvaltalaislehden New York Timesin mukaan Ovetshkin sai lausuntojensa jälkeen kritiikkiä sotaa tukevilta tahoilta kotimaastaan ja sodan vastustajilta eri puolilta maailmaa.

Venäjältä tulleen kritiikin takia häntä neuvottiin tuolloin olemaan vaihtamatta Instagram-kuvaansa, koska sitä ei katsottaisi Ovetshkinin kotimaassa hyvällä. Tästä syystä poseerauskuva Putinin kanssa on NY Timesin mukaan yhä pysynyt Ovetshkinin Instagramissa.

Yhdysvaltalaislehti paljasti myös, että kuvan vaihtamista oli jo suunniteltu.

– Kuva oli suunniteltu vaihtaa maailmanrauhan symboliin lehdistötilaisuuden jälkeen. Mutta koska Ovetshkinin vaimo, kaksi lasta sekä vanhemmat ovat nyt Venäjällä, niin päätettiin, että kuva hänestä ja Putinista pysyi paikallaan, NY Times kirjoitti aiemmin tällä viikolla.

OVETSHKIN perusti vuonna 2017 Putinia tukeneen liikkeen. Kiekkoilijan PutinTeam-niminen liike auttoi jatkokautta hakenutta Putinia presidentinvaaleissa.