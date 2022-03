Antti Raanta säkenöi NHL:n superottelussa – teki tempun, johon kukaan muu ei ollut kyennyt: ”Uskomatonta”

Antti Raannasta tuli NHL-kauden ensimmäinen maalivahti, joka nollaa Coloradon mahtijoukkueen.

NHL-kierroksen odotetuin kamppailu käytiin Raleighissa, jossa kohtasivat konferenssien ja koko NHL:n kärkijoukkueet Carolina Hurricanes ja Colorado Avalanche.

Huippuottelusta muodostui odotetun tasainen mittelö, joka ratkesi vasta loppuhetkillä kotijoukkue Carolinan 2–0-voittoon.

Puolustaja Ethan Bear laukoi voittomaaliksi jääneen avausmaalin ajassa 54.20, ja Sebastian Aho sinetöi kauden 25. maalillaan loppulukemat tyhjiin.

Ottelun ykköstähtenä säkenöi Carolinan suomalaisvahti Antti Raanta, joka torjui kaikki 36 laukausta.

Raanta sai myös komean sulan hattuunsa. Hänestä nimittäin tuli NHL-kauden ensimmäinen maalivahti, joka nollasi kärkijoukkue Coloradon.

– Uskomatonta, Raanta huokaisi tv-haastattelussa, kun yleisö mylvi taustalla hänen nimeään.

Loistokautta pelaavan ykkösvahdin Frederik Andersenin ollessa loukkaantumisen vuoksi sivussa Raanta on ottanut homman haltuun Carolinan maalilla.

Torstain ottelu oli hänelle jo kolmas putkeen. Jokaisesta tuloksena on ollut voitto.

– Luulen, että kaikki lähtee harjoituksista ja kun saa pari hyvää peliä, itseluottamus nousee, Raanta pohti.

– Nämä jätkät tekevät takanaan pelaamisesta aika helppoa. Kun teen ensimmäisen torjunnan, he yleensä siivoavat irtokiekot.

Coloradoa vastaan Raannan apuna olivat pariinkin otteeseen myös tolpat. Avauserässä rautaa kilautti vieraiden suomalaistähti Mikko Rantanen.

Suurimpiin mestarisuosikkeihin lukeutuvalla Carolinalla on tällä hetkellä pullat erinomaisesti uunissa.

Pisteprosentissa mitattuna Hurricanes nousi jo koko NHL:n ykkösjoukkueeksi ohi Coloradon. Sen alivoima on sarjan parasta, ylivoima neljänneksi parasta ja maalivahtiosastolla on nyt kaksi huippuvahtia.

– Tämän takia teimme viime kesänä, mitä teimme. Juuri tällaisten tilanteiden takia, päävalmentaja Rod Brind’Amour sanoi viitaten täksi kaudeksi täysin uusittuun maalivahtiosastoon.

– Tiesimme, että Raantsilla on kyvyt tällaiseen peliin, jonka tänään näimme. Me kaikki tiedämme, kuinka tärkeä osa maalivahtipeli oli. On kiva olla kaksi kaveria, joilla voi mennä.