24-vuotias supertähti koreilee valokeilassa, kun NHL:n vanhat tavat murtuvat – myös Patrik Laine antaa muutokselle kasvot

Auston Matthews on uudenlainen tähti perinteisessä kiekkoliigassa.

Jääkiekkoliiga NHL:n suosio on laskussa pohjoisamerikkalaisen nuorison keskuudessa, The Athletic kertoi helmikuussa.

Vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan vuosina 1997–2012 syntyneet ihmiset pitävät NHL:ää vasta yhdeksänneksi kiinnostavimpana Pohjois-Amerikan urheilusarjana, vaikka perinteisesti se on mielletty yhdeksi neljästä suuresta amerikkalaisen jalkapallon NFL:n, baseballin MLB:n ja koripallon NBA:n jälkeen.

Athleticin mukaan iso syy suosion laskulle on se, etteivät jääkiekkoilijat ole yksilöinä riittävän kiinnostavia. Lajikulttuuri on konservatiivinen ja korostaa joukkuetta ennen yksilöä. Lätkäjätkät eivät uskalla, osaa tai halua ilmaista itseään. He eivät yleensä ota kantaa sosiaalisiin kysymyksiin, kuten vaikkapa NBA:n supertähdet.

Mutta 2020-luku on yksilöiden vuosikymmen. NHL:n ja jääkiekkoilijoiden on muututtava, jos he haluavat pysy muutoksen kyydissä.

– Enää ei riitä, että on hyvä urheilija, jos haluaa olla helposti markkinoitava, kanadalaisen Ryersonin yliopiston professori Katie Lebel sanoi The Athleticille.

NHL:n vääjäämätöntä muutosta ja tulevaisuutta edustaa Toronton supertähti Auston Matthews, 24.

Auston Matthews loistaa Torontossa.

Matthews on tämän hetken paras maalintekijä koko maailmassa. Hän pelaa kirkkaimmissa valoissa, jääkiekon suurimmalla markkina-alueella Torontossa. Mediahuomio on Kanadan suurimmassa kaupungissa valtaisaa.

Matthewsin supertähteys ei ole kuitenkaan riippuvainen vain hänen suorituksistaan kaukalossa. Yhdysvaltalainen näyttää erilaiselta kuin monet hänen kanssapelaajansa. Hän pukeutuu näyttävästi ja persoonallisesti.

Auston Matthews otti korvakorut vasta aikuisiällä.

Kun puhutaan siitä, että Matthews on omalaatuinen persoona, viitataan usein hänen vaatteisiinsa. Hän ei pelkää erottautua muista oudoilla hatuilla tai kantamalla pientä, luksus­merkin laukkua. Hän otti korvakorut vasta aikuisiällä. Hän hankkii itselleen henkilökohtaisia sponsori­diilejä, joita joukkuetta korostavassa lajissa on joskus kavahdettu. Hän käyttää ennakko­luulottomasti uusia, säihkyviä luistimia ja mailoja, joihin vanhan liiton kaukalojyrät eivät luota.

Matthews kuvataan milloin NBA-peleissä tai lentämässä yksityiskoneella, milloin vapaaotteluorganisaatio UFC:n otteluilloissa yhdessä pop-tähti Justin Bieberin kanssa. Kanadalainen Bieber ja Matthews ovat kavereita, jotka ovat esimerkiksi pelanneet yhdessä höntsäkiekkoa.

– Justin on toiseksi paras näkemäni pelaaja Vladimir Putinin jälkeen, Matthews sanoi ESPN:lle.

– Olin Vegasissa Austonin kanssa katsomassa Conor McGregorin UFC-ottelua. Hän pyöri Bieberin kanssa koko viikonlopun. On hullua, että Bieber on yksi hänen parhaista kavereistaan, Zach Werenski kertoi ESPN:lle.

Hän on Matthewsin ystävä ja Columbuksen NHL-puolustaja.

– Ihmisiä virtasi jatkuvasti Austonin luo. Hänen vieressään istui muusikoita ja Kendall Jenner, mutta ihmiset tunnistivat Austonin. On hyväksi lajille, että meillä on tuollainen kaveri, joka tuntee muotia, poseeraa GQ:lle ja kaveeraa Bieberin kanssa. Se kasvattaa jääkiekkoa, Werenski kommentoi.

Kaiken tämän jälkeen maaliruisku tunnetaan muissakin piireissä kuin jäähalleilla – hänestä voi tulla NHL:n kaipaama, helposti myytävä yleisjulkkis. Coloradon Cale Makarista, Vegasin Jack Eichelista tai Nashvillen Juuse Saroksesta ei voi sanoa samaa.

Kun Matthewsin lajirajat ylittävästä suosiosta kirjoitetaan, viitataan usein kahteen hänestä kirjoitettuun juttuun. Syksyllä 2018 legendaarinen miestenlehti GQ kuvautti kiekkoilijan studiossa eleganteissa vaatteissa, mihin Werenski viittasi.

Haastattelussa hän nimesi tyyli-ikoneikseen näyttelijä Leonardo DiCaprion ja koripalloliiga NBA:n johtavan muotipepen, Russell Westbrookin. Matthewsin mukaan kiinnostus muotiin alkoi Sveitsissä, jossa hän pelasi uransa ensimmäisen ammattilaiskauden Zürich Lionsissa vuosina 2015–16. Matthewsilla oli rahaa, ja hän kokeili eri tyylejä. Jättireisien tunkeminen pillifarkkuihin oli kuulemma virhe.

NHL:ssä hän törmäsi vanhaan pukukoodiin: työehtosopimuksen mukaan peleihin pitää aina mennä puku päällä.

– NHL on perinteinen ja konservatiivinen. Muissa lajeissa saa pukeutua mihin huvittaa ja olla luova. Ehkä jonain päivänä liiga haluaa samaa kuin koripallossa ja amerikkalaisessa jalkapallossa, ja pelaajat saavat olla hieman kiinnostavampia, Matthews sanoi GQ:lle.

GQ kysyi myös sinkkumieheltä, mitä naisten ei kannattaa ottaa puheeksi hänen kanssaan.

– Jääkiekkoa. Puhun siitä koko ajan, joten en halua puhua naisten kanssa lätkästä, jos olen rehellinen.

Haastattelua seuraavien vuosien aikana hän alkoi itse rikkoa kiekkoilijan pukeutumisen rajoja. Viime syksynä ESPN Magazinen laajassa henkilökuvassa, toisessa tekstissä johon usein viitataan, Matthews näyttäytyi täysin muissa tamineissa kuin puvussa ja pipossa.

Arizonalainen istui keskellä pastellisävyistä sommitelmaa. Hänellä oli yllään sininen lierilätsä ja liukuvärjätty paita.

– Maple Leafsin keskushyökkääjä ei ole läheskään tavallinen NHL:n supertähti. Mutta hän voi olla tähti, jota liiga tarvitsee, jutun ingressi kuului.

Tähteys on määritelmällisesti jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Matthewsista tuli erilainen osin siksi, että hän kasvoi urheilijaksi eri tavalla kuin valtaosa pohjoisamerikkalaisista jääkiekkoilijoista.

Matthewsin isä Brian on Kaliforniasta. Hänen äitinsä kasvoi hevos- ja karjatilalla Meksikossa. Vanhemmat tapasivat, kun Ema työskenteli lentoemäntänä kalifornialaisessa lentoyhtiössä ja Brian makseli pois opintolainaansa paiskimalla hommia samalla alalla.

Auston syntyi Kaliforniassa vuonna 1997. Perhe oli kaksikielinen, Auston oppi kotonaan englannin ja espanjan. Perheen parissa häntä kutsuttiin hellittelynimellä ”Papi”. Kun Papi oli vielä vauva, perhe muutti Arizonan Scottsdaleen. Kaupunki sijaitsee kuuman aavikon laidalla – luonnollista jäätä siellä ei nähdä. Amazon Primen Toronto-dokumentissa kuvataan Brianin ja Eman yhteistä harrastusta erämaassa: pipolätkän sijaan he käyvät ampumassa tarkkuuskivääreillä.

Auston Matthews äitinsä Eman kanssa Zürichissä. Hän pelasi Sveitsissä kauden 2015–16.

Jääkiekolla oli kuitenkin yhteys helteiseen osavaltioon. NHL-seura Phoenix Coyotes aloitti taipaleensa vuotta ennen Matthewsin syntymää. Kaksivuotiaana hän alkoi käydä jo setänsä kanssa peleissä. Kuusivuotiaana hän aloitti pelaamisen itse. Laadukas junioriura oli vaikeaa toteuttaa Arizonasta käsin. Ennen kuin Matthews pääsi osaksi Yhdysvaltain jääkiekkoliiton pelaajakehitysohjelmaa, hänen vanhempansa maksoivat jopa 20 000 dollaria kaudesta, jotta poika pääsi pelimatkoille Michiganiin tai Kanadaan.

Kun Matthews oli kahdeksan, hän näki paikan päällä Phoenixissä, miten Aleksandr Ovetshkin teki uransa kuuluisimman maalin. Venäläinen taiteili kiekon reppuun selällään maaten. Ovetshkinista, tämän hetkisen NHL:n persona non gratasta, tuli Matthewsin esikuva.

– Ovetshkin tuuletti upeasti maalejaan, vaikka (vanhanliiton NHL-kommentaattori) Don Cherry ripitti häntä siitä. Sitten Aleksandr kertoi haastattelussa, että hänen haluttiin olevan robotti, joka tekee maalin, menee takaisin vaihtopenkille ja ”blaablaablaa”. Hän ei siitä piitannut. Hän halusi olla oma itsensä ja pitää hauskaa. Hänestä piti olla hauskaa, että pelasi NHL:ssä, Matthews kertoi ESPN:lle.

Kun yhdysvaltalainen varttui täysi-ikäiseksi, hän teki poikkeuksellisen valinnan ja lähti yliopiston tai Kanadan juniorisarjojen sijaan ammattilaiseksi Sveitsiin. Sveitsissä pisteitä ropisi 46 kappaletta 36 pelissä ja siitä se sitten lähti.

Patrik Laine (vas.), Auston Matthews ja Pierre-Luc Dubois NHL:n varaustilaisuudessa 2016.

Toronto varasi Matthewsin ykkösenä ennen Patrik Lainetta kesällä 2016. Hyökkääjä paukutti uransa ensimmäisessä NHL-ottelussa neljä maalia ja takoi seurahistorian parhaan tulokaskauden. Hänet palkittiin parhaan tulokkaan palkinnolla ja uudella Rolex-kellolla. Sen jälkeen, kun Matthews tuli NHL:ään, hän ja Ovetshkin ovat tehneet eniten maaleja sarjassa. Laineella osumia on noin 70 vähemmän.

Viime keväänä Matthews päätti Ovetshkinin kolmen vuoden putken NHL:n parhaana maalintekijänä ja voitti ensimmäistä kertaa Maurice ”Rocket” Richard -palkinnon.

Vaikka Matthews oli uskomattoman tylsä Amazon Primen tekemässä tosi-tv-ohjelmassa Toronto Maple Leafsistä, häntä ei pidetä huonona haastateltavana. Päinvastoin. Supertähden kommentit ovat kysyttyjä NHL-toimittajien keskuudessa, sillä ikinä ei tiedetä, mitä häneltä saa.

Maailma on muuttunut nopeasti. Huikealla tulokaskaudellaan Matthews ei saanut antaa pelin aikana lainkaan haastatteluja, koska Toronton GM:n Lou Lamoriellon mielestä se ei kuulunut tulokkaiden tehtäviin.

Nykyisin Matthews vetää haastatteluissa välillä tylsistyneenä hokijargonia, joskus hän puhuu rehellisesti ja liiankin suoraan. Silloin tällöin hän vastaa kuivakan ironisesti kieli poskessaan. Hyvä esimerkki nähtiin helmikuussa, kun hyökkääjä törmäsi yllättäen omaan maaliinsa ja menetti yhden hampaan.

Turvonneella naamalla median eteen tulleelta pelaajalta kysyttiin, että miten siinä nyt niin kävi.

– Näin yläriman ja päätin kokeilla, olisiko hyvä idea työntää naamani läpi raudasta. Loistava kysymys, Matthews murjaisi kuin lakonisesta huumorista tunnettu koomikko Steven Wright konsanaan.

Matthews on ollut koko uransa hyvin seurattu pelaaja myös Suomessa. Syynä on se, että hänen uransa on varaustilaisuudesta asti kietoutunut erottamattomasti yhteen Laineen kanssa. Kun he kohtasivat NHL-jäillä ensimmäistä kertaa, Laine teki kolme maalia, Matthews ei ainuttakaan. Sittemmin yhdysvaltalainen on pelannut selvästi kovemman uran.

Laine liittyy nykyisin vahvasti myös Matthewsin aloittamaan trendiin: Tamperelainen on muista erottuva supertähti. Lainekin on alkanut säväyttää asuvalinnoillaan. Eroavaisuuksia on. Siinä missä Matthewsia verrataan DiCaprioon, suomalaisen taannoinen vesikampaus herätti Viaplayn sometiimin mieliin hieman toisenlaisen vertauksen: Juice Leskisen.