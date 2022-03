Pelaaja-agentin kylmä viesti NHL:n venäläispelaajien kohtelusta – viha ulottunut pelaajien lapsiin

Pelaaja-agentti Daniel Milstein kertoi Washington Postille venäläispelaajien asemasta NHL:ssä.

Aleksandr Ovetskinin (kesk.), Jevgeni Kuznetsovin ja muiden venäläispelaajien asema on muuttunut merkittävästi Venäjän hyökäyttyä Ukrainaan.

Venäläisten jääkiekkoilijoiden tilanne NHL:ssä on käynyt hankalaksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta.

Useita NHL:n venäläisurheilijoita edustava pelaaja-agentti Daniel Milstein kertoi asiakkaidensa kohtaamasta kohtelusta.

– Asiakkaani ovat saaneet tappouhkauksia. Heidän lapsiaan on haukuttu Instagramissa natseiksi. Eri kaupungeissa oleville asiakkailleni on sanottu kaduilla, että painukaa helvettiin maastamme, menkää takaisin Venäjälle. Ja kaikki tämä muutaman viime päivän aikana, hän sanoi Washington Postille.

Toisin kuin on toivottu, venäläiset pelaajat eivät ole ottaneet julkisesti kantaa Ukrainan sotaan. Pelaaja-agentin mukaan sille löytyy looginen selitys.

– Useimmat heistä ovat kovassa paikassa, koska he eivät voi puhua julkisesti. Jotkut ovat huolissaan yhä kotona (Venäjällä) olevien perheenjäsentensä hyvinvoinnin puolesta. Kerron teille yhden asian: kukaan ei halua sotaa. Eräs (pelaaja) sanoi julkisesti ”ei sotaa”. Hänen perheensä sai sairaita viestejä ja tappouhkauksia. Myös hän sai, Milstein kertoi.

Milsteiniltä itseltään löytyy vahva ukrainalaistausta. Hän syntyi Kiovassa ukrainalaiseen juutalaisperheeseen 1975, mutta perhe muutti Pohjois-Amerikkaan jo 1991.

Venäläispelaajista näkyvimmin esille NHL:ssä on nostettu Washington Capitalsia edustava Aleksandr Ovetshkin, joka tunnetaan suurena Vladimir Putinin kannattajana.

Kun tähtipelaaja joutui median eteen sodan alettua, hänen mielipidettään jouduttiin pumppaamaan esille kovasti.

Ovetshkin lopulta puhui lyhyesti sotaa vastaan ja rauhan puolesta.

Milstein ei ole Ovetshkinin agentti, joten hän todennäköisesti ei tarkoittanut Ovetshkinia puhuessaan pelaajasta, joka oli saanut uhkauksia sodanvastaisen kommenttinsa jälkeen.

Washington Capitals julkaisi keskiviikkona kannanottonsa Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Seura tuomitsi sodan ja kertoi antavansa täyden tuen venäläispelaajilleen (Ovetshkin, Jevgeni Kutsnetsov, Dmitri Orlov ja Ilja Samsonov) ja heidän perheilleen.

Capitalsin GM Brian MacLellan kommentoi Washington Postissa Ovetshkinin tilannetta.

– Hän on joutunut valtavan paineen alle statuksensa takia. Se on hänelle rankkaa. Hän saa painetta kaikkialta – Pohjois-Amerikasta, Venäjältä, perheeltä ja eri ihmisiltä. Hän yrittää ratkaista, miten käsitellä asia. Me yritämme tukea häntä, MacLellan sanoi.

Myös NHL on joutunut ottamaan kantaa venäläispelaajien asemaan. Se muistuttaa, etteivät venäläiset pelaajat edusta liigassa kotimaataan vaan seurojaan.

Ovetshkinille odotetaan rajua vastaanottoa keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa vierasottelussa Edmonton Oilersia vastaan.

Edmontonissa on Kanadan suurin ukrainalaispopulaatio. Kaupungissa on noin 159 000 ukrainalaistaustaista ihmistä. Kun mukaan lasketaan sen lähialueet, puhutaan jo noin 370 000 ukrainalaistaustaisesta ihmisestä.