Joonas Donskoin kausi on mennyt reisille NHL:ssä – paljastaa nyt pukukopin ilmapiiristä: ”Kyllähän jätkät tajuavat...”

Joonas Donskoin kausi Seattlessa on ollut synkeä.

Joonas Donskoi on osunut 57 ottelussa kaksi kertaa.

Jos kaikki olisi mennyt Joonas Donskoin suunnitelmien mukaan, hän olisi varmasti tällä hetkellä valmistautumassa mestaruusjahtiin NHL:n kärkijoukkue Coloradossa.

Mutta ei ole. Donskoi, 29, on NHL:n pohjasakkaan kuuluvan Seattlen nelosketjussa puurtamassa iäisyydeltä tuntuvaa kautta vailla panosta.

Seattleen Donskoi joutui viime kesänä, kun tulokasseura nappasi hänet Coloradosta laajennusdraftissa. Tuolloin hän kertoi julkisesti pettymyksestään.

Krakenin ensimmäinen NHL-kausi on ollut tahmea, mitäänsanomaton. Muutaman ensimmäisen viikon alkuinnostuksen jälkeen joukkueesta ei ole pahemmin puhuttu, eikä toisaalta ole ollut oikein mitään syytäkään – paitsi hieno kotihalli.

11 viime ottelustaan Seattle on hävinnyt 10, ja se on romahtamassa jo koko NHL:n jumbojoukkueeksi.

Tuskaisuus huokui yleensä niin iloisen ja aurinkoisen Donskoin olemuksesta jo aamujäiden jälkeen tiistaina Torontossa.

– Pudotuspelipaikka on karannut. Se harmittaa. Mutta eipä tässä mitään, painetaan hommia, Donskoi totesi.

Myös Donskoin henkilökohtainen kausi on ollut synkkä. Vielä kauden alussa hän sai ison roolin kärkiketjuista, mutta nopeasti vastuu lähti tippumaan. Viime aikoina Donskoi on ollut nelosketjun alivoimaspesialisti.

Tiistaina Torontossa jääaika jäi alle 10 minuuttiin.

57 ottelun tehosaldo on 2+15=17. Se on varmasti kaikkea muuta kuin mitä Donskoi itse odotti saati mitä Kraken toivoi 3,9 miljoonan kausipalkkaa nauttivalta raahelaiselta.

– No on kyllä ollut vaikeaa. Roolikin on ollut aika pieni.

– En tiedä... Varmaan siihen on moniakin syitä. Olen minä niitä paljon miettinyt, mutta en jaksa ruveta niitä nyt avaamaan, Donskoi puhisi.

Donskoin hermot vaikuttavat olevan kireällä, mutta suostui hän sentään vähän tarkentamaan.

– Fyysisesti tuntuu hyvältä. Ei se varmasti siitä ole kiinni. Tietenkin aina kesäisin haen pieniä muutoksia. Niitä voi aina miettiä, menivätkö nappiin vai eivät. Varmasti siinä tiettyjä juttuja voi muuttaa.

– Totta kai joukkueen heikko menestys myös aina heijastuu.

Donskoi on painanut sinnikkäästi hommia, mutta tulosta ei tunnu millään tulevan.

Kun kausi joskus loppuu, Donskoin ei ainakaan tarvitse motivoida itseään harjoittelemaan.

– Kova kesä on ainakin tiedossa. Se on ihan selvä.

– Onneksi on vielä vuosi sopimusta jäljellä, niin saan koettaa kääntää kelkan.

Siinä Donskoi on täysin oikeassa, että joukkueen heikot esitykset heijastuvat väistämättä myös siihen, miltä yksilöt näyttävät. Onnistujiksi luettavat pelaajat ovat Krakenissa harvassa.

– Tämä on tietenkin ensimmäinen kausi tällä joukkueella. Eivät lähtökohdatkaan helpot ole. Paljon on ollut hakemista.

– Olemme välillä pelanneetkin ihan hyvin ja pelissä on ollut hyviäkin juttuja, mutta tulos on ollut valitettavan usein huono. Emme ole pystyneet kääntämään maalin pelejä.

Krakenin kyntäminen tarkoittaa myös sitä, että joukkue on myyjän roolissa vajaan kahden viikon päässä olevalla siirtorajalla.

Donskoi on aistinut sen myös pukukopin ilmapiiristä.

– Kyllähän jätkät sen tajuavat, mikä tilanne on. Varmasti muutoksia tulee.

– Ei varmasti kenelläkään ole fiilis, että olisi turvassa.

Turvassa kauppauhalta ei ole Donskoi itsekään.

Siirto voisi olla Donskoille kaivattu piristysruiske, mutta nyt mukana kuviossa on toinenkin puoli. Kotona odottaa reilun puolen vuoden ikäinen esikoispoika, ja muuttamiseen liittyisi vähän muutakin rumbaa kuin vain urheilukassin heittäminen olalle.

– On tietenkin takaraivossa, että se on mahdollista. Olemme myös perheen kanssa miettineet, että kauppa voi tulla. Tai sitten voi olla, ettei tule. Mutta tietoinen siitä pitää olla, Donskoi sanoo.