NHL-tähti Phil Kessel pelasi yhden vaihdon ja ampaisi välittömästi yksityiskoneella kotiin

Phil Kessel halusi pitää teräsmiesputkensa elossa ennen kuin kiirehti todistamaan esikoisensa syntymää.

Arizonan konkarihyökkääjä Phil Kesselin tiistain NHL-kierroksen vierasottelu Detroitissa oli astetta erikoisempi.

Coyotesin aloitusviisikossa ollut Kessel pelasi yhden 30 sekunnin vaihdon, säntäsi pukuhuoneeseen ja lähti kotiin.

Kotiinlähdön syy oli hyvä. Kesselille, 34, on syntymässä esikoislapsi.

Kesselin täytyi kuitenkin käydä pelaamassa yksi vaihto, jotta hänen mahtava teräsmiesputkensa pysyi hengissä.

Kessel on pelannut marraskuusta 2009 lähtien kaikki 956 runkosarjaottelua.

TSN:n mukaan sekä Kessel että Coyotesin omistaja Alex Meruelo halusivat pitää putken katkeamattomana, joten Meruelo järjesti Kesselille yksityislennon, joka lähti kiidättämään häntä Detroitista kohti Arizonaa heti yhden vaihdon jälkeen.

Kessel (956) on tällä hetkellä kaikkien aikojen teräsmiestilastossa kolmantena. Toisena on Doug Jarvis (964) ja kärjessä Philadelphian Keith Yandle (978), joka aiemmin tällä kaudella vei ennätyksen sitä vuosikymmenet hallinneelta Jarvisilta. Kesselin tavoin myös Yandlen putki on yhä aktiivinen.