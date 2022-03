Sisäpiiritoimittaja lyttäsi Kasperi Kapasen – povasi lähtöpasseja NHL-seurasta: ”Jonkinmoinen katastrofi”

Kasperi Kapasen kausi Pittsburgh Penguinsissa on ollut vaisu.

Kasperi Kapasen ruuti on ollut märkää NHL:ssä.

Pittsburgh Penguinsin Kasperi Kapasella on vaikeaa.

25-vuotias suomalaishyökkääjä on onnistunut viimeksi maalinteossa puolitoista kuukautta ja 16 ottelua sitten, tammikuun 23. päivä. Alkuvuoden 25 ottelussa Kapanen on tehnyt vain kaksi osumaa.

Toista kauttaan Penguinsissa pelaava laituri on ajautunut seurassa jo sen verran hankalaan asemaan, että arvostetun urheilumedian The Athleticin Josh Yohen mielestä Kapanen on Penguinsin pelaajista todennäköisin ehdokas saamaan uuden osoitteen vielä maaliskuun aikana.

– Kapanen on ollut jonkinmoinen katastrofi tällä kaudella, ja kun Penguinsin pelaajat ovat terveinä, on mahdollista, ettei hän edes mahdu pudotuspelikokoonpanoon, Yohe kirjoittaa.

Vaikka Kapanen onkin ajautumassa Penguinsissa umpikujaan, uskoo Yohe, että hänelle riittää silti kysyntää NHL:ssä jatkossakin.

– Hän on kuitenkin vasta 25-vuotias eikä vailla merkittävää lahjakkuutta. Ei olisi yllättävää nähdä nuoren joukkueen antavan hänelle mahdollisuuden, kun taas Penguins voi vaihtaa hänet veteraanipelaajaan tai vain hankkia tilaa palkkakaton alle käytettäväksi tulevissa diileissä.

Kapanen itse vakuuttaa, että vaisut otteet kohentuvat kovalla työnteolla.

– Käyn läpi sellaista laskukautta, jollaista en ole aiemmin kohdannut. Minun pitää vain päästä siitä läpi, pysyä jäällä, harjoitella tiettyjä juttuja ja saada lisää toistoja, Kapanen itse kommentoi vaikeaa jaksoaan viikonloppuna NHL:n sivuilla.

Kapanen on pelannut edelliset ottelunsa taas samassa ketjussa Jevgeni Malkinin kanssa. Malkinin, Kapasen ja Danton Heinenin ketju sai tuoreista suorituksistaan kehut päävalmentaja Mike Sullivanilta.

Kapanen on kerännyt kolmeen edelliseen otteluunsa kaksi syöttöpistettä.

– Heidän pelinsä Tampassa oli todella hyvä. Heidän ketjunsa oli mainio läpi pelin, ja hänellä oli iso osa siinä, joten mielestäni hän on pääsemässä vauhtiin. Hänen täytyy jatkaa vauhtinsa käyttämistä niin kuin pystyy, laukoa ja mennä maalille. Kun hän tekee nuo asiat, uskon, että hän pystyy auttamaan meitä.

Penguins on Metropolien divisioonassa kolmantena ja vakaasti matkalla NHL:n pudotuspeleihin.