Putinia tukeva Aleksandr Ovetshkin saapuu pian suuren ukrainalaisyhteisön eteen – NHL-seura suunnittelee nyt megatempausta

Edmontonilaiset valmistautuvat osoittamaan tukensa ukrainalaisille. Aleksandr Ovetshkinille illasta voi tulla kiusallinen.

Aleksandr Ovetshkin on hyvissä väleissä Vladimir Putinin kanssa.

NHL-joukkue Edmonton Oilers aikoo rohkaista kannattajiaan näkyviin kannanottoihin Ukrainan puolesta Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä pelattavassa kotiottelussa, kertoo paikallinen lehti Edmonton Sun.

Ei liene sattumaa, että tuossa ottelussa Edmontonin vastustajana on Aleksandr Ovetshkinin tähdittämä Washington Capitals. Ovetshkin tunnetaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kannattajana, ja hän kuuluu tiettävästi Putinin lähipiiriin. Esimerkiksi venäläisen Instagramin profiilikuvassa tämä poseeraa Putinin kanssa.

Ovetshkin on poseerannut usein yhdessä Putinin kanssa.

Kanadalaislehti huomauttaa myös, että Capitals epäsi perjantaina pääsyn kotihalliinsa Ukrainan lippujen tai muiden tunnusten kanssa kotiottelussaan Carolinaa vastaan. Ennen ottelua Capitalsin kotiareena Capital One Arena kuitenkin kiisti moisen kiellon olemassaolon.

Edmontonissa on osoitettu tukea ukrainalaisille aiemmissakin kotiotteluissa, mutta tähän otteluun sellaista toimintaa aiotaan tehostaa entisestään.

– Valmistaudumme rohkaisemaan faneja pukeutumaan siniseen ja keltaiseen tuenosoitukseksi. Lanseeraamme myös internethuutokaupan, jossa kauppaamme mailoja ja kypäriä. Jaamme myös Ukrainan lippu -tarroja faneille, Oilersin varapääjohtaja Tim Shipton paljasti Edmonton Sunille.

– Edmonton Oilers pysyy solidaarisena Ukrainan kansan rinnalla. Alueemme on koti yli 250 000 ukrainalaistaustaiselle, ja heidän kulttuurinsa sekä perinteensä ovat tärkeä osa yhteisömme rakennetta, hän jatkoi.

Kaupungissa on Kanadan suurin ukrainalaispopulaatio. Edmontonissa ukrainalaistaustaisia on noin 159 000 ja kun laajennetaan lähialueille, lukema nousee 369 000:een.

Ovetshkin vei MM-pokaalin näytille Moskovan Kremliin vuonna 2014.

Jo Oilersin lauantaisessa kotiottelussa Montrealia vastaan pelaajilla oli Ukrainan lippu -tarrat kypärissään, yleisössä näkyi reilusti maan välejä ja Ukrainan pelipaitoja. Lisäksi Axios Men’s Ensemble esitti Ukrainan kansallislaulun.

Odotusarvo kuitenkin on, että torstain vastaisen yön ottelusta tulee tapahtuma, jossa on mahdollisuus vielä aiempaakin merkittävämpään kannanottoon.

Myös tähän otteluun paikalle tulee kuoro, joka esittää Ukrainan kansallislaulun ja opettaa joukkueen faneja laulamaan sitä.

Oilersin organisaatio painottaa, että tapahtumassa on kyse Ukrainasta, ei yhdestäkään venäläisestä pelaajasta. Ovetshkinin taustasta johtuen vaikuttaa kuitenkin selvältä, että vastustajajoukkueella on ollut merkitystä, kun tapahtuman ajankohtaa on pohdittu.

Ovetshkin on ollut julkisuudessa hyvin vähäsanainen Venäjän aloittamasta sodasta Ukrainassa.