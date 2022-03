Vladimir Putinin ja Aleksandr Ovetshkinin yhteiskuva läväytettiin median eteen NHL-ottelussa – mukana tyly viesti

Aleksandr Ovetshkinin veljeily Vladimir Putinin kanssa on suututtanut monet.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin innokkaana tukijana tunnettu NHL-tähti Aleksandr Ovetshkin on saanut ison kritiikkivyöryn Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

Monen mielestä kiekkotähden maine on mennyt lopullisesti. Yksi osoitus tästä nähtiin viime yönä.

Arvostetun The Athleticin toimittaja Mark Lazerus julkaisi Twitter-tilillään kuvan Chicago Blackhawksin ja Tampa Bay Lightiningin välisen NHL-ottelun lehdistökatsomosta.

Tuntemattomaksi jäänyt katsoja oli toimittanut lehdistökatsomoon ison yhteiskuvan Putinista ja Ovetshkinista. Katsoja oli kirjoittanut kuvan taakse tiukan viestin.

– Aleksandr Ovetshkin ei ole legenda vaan tahra NHL:n maineelle monien vuosikymmenien ajan.

Vuonna 2017 Putinin presidentinvaalikampanjaa tukeneen PutinTeam-järjestön perustanut Ovetshkin ei ole suostunut tuomitsemaan Venäjän hyökkäystä medialle. Helmikuun lopulla Ovetshkin sanoi lehdistötilaisuudessa yhä, että Putin on hänen presidenttinsä.

– Tilanne on vaikea. Minulla on paljon ystäviä Venäjällä ja Ukrainassa. Sotaa on vaikea seurata. Toivottavasti se on pian ohi ja rauha palaa maailmaan, Ovetshkin sanoi.

Viime viikkojen tapahtumien seurauksena venäläistähti on muun muassa poistettu jääkiekon varustejätti CCM:n ja vakuutusyhtiö MassMutualin mainoksista.

Pahennusta on herättänyt myös Ovetshkinin Instagram-tilin profiilikuva, jossa maalitykki poseeraa Putinin kanssa.