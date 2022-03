Kommentti: NHL:n paras ketju on tullut täysin puskista – tämän takia maajussin musta hevonen lentää

Calgary Flamesista on kehkeytynyt musta hevonen myös pudotuspelejä ajatellen, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Tkachuk–Lindholm–Gaudreau on juuri nyt NHL:n paras ketju.

Elias Lindholm johtaa NHL:n parasta ketjua. Siinä lause, joka vielä ennen kauden alkua olisi kuulostanut täysin utopistiselta. Kuka ihmeen Lindholm ja missä sellainen edes pelaa?!

Mutta ei enää. Calgary Flamesin ykkösnyrkki on juuri nyt NHL:n paras ketju.

Lindholm, Johnny Gaudreau ja Matthew Tkachuk komeilevat kaikki pistepörssin 25 parhaan joukossa – ainoana kokonaisena ketjuna. Hyökkääjien plusmiinus-tilastossa kolmikko on sijoilla yksi, kaksi ja kolme.

Calgaryn ykkösnyrkki on ollut murskaavassa iskussa. Tasakentin sen maalisuhde on posketon 50–18, maalipaikka- ja maaliodottamatilastot (xGF% 62,5) ovat samaa luokkaa.

Lindholmin ketjua voi hyvällä syyllä pitää juuri nyt NHL:n parhaana. Etenkin kun Bostonin Perfection Line on rikottu, ja Coloradonkin mahtiketju on pelannut tällä kaudella enemmän erikseen kuin yhdessä.

Toronton ja Dallasin ykkösnyrkit pääsevät lähelle, mutta eivät nekään Lindholmin vitjalle vedä vertoja.

Siitä päästänkin Calgary Flamesiin, joka on kuin varkain noussut yhdeksi NHL:n kärkijoukkueista ja kevään mustista hevosista.

Tyynenmeren divisioonan kärkijoukkue on Läntisessä konferenssissa toisena heti Coloradon jälkeen.

Monet hörähtelivät, kun Calgary kesken viime kauden palkkasi yllättäen päävalmentajakseen Darryl Sutterin.

Vuosia valmennusarjesta sivussa ollut 63-vuotias vanhan liiton konkari oli jo vetäytynyt pyörittämään maatilaansa Albertan erämaille, eikä hänen uskottu enää olevan oikea mies moderniin NHL:ään uuden sukupolven käskyttäjäksi.

Mutta Sutter tulikin talikkonsa kanssa paikalle, ja pisti Calgaryn ojennukseen upealla tavalla.

Darryl Sutter on tällä hetkellä suosikki voittamaan NHL:n vuoden valmentajan Jack Adams Trophyn – ensimmäistä kertaa vuonna 1992 alkaneella valmentajaurallaan.

Kuten vanha viisaus kertoo, hyvässä joukkueessa yksilötkin näyttävät paremmilta.

Likimain jokainen Calgaryn pelaaja on pelaamassa parhaillaan uransa parasta kautta.

Aiemmin vähän laiskanpuoleisena näpertelijänä tunnetusta Gaudreausta lähtien jokainen Flamesin pelaaja on ostanut Sutterin pelikirjan ja äärimmäisen kovan vaatimustason.

Tiiviiseen puolustuspelaamiseen ja kurinalaisuuteen perustuva pelitapa on jämäkkä perusta, jonka päälle on hyvä rakentaa. Calgary on todella inhottava ja vaikea vastus kenelle tahansa.

Puolustusvalmius on jatkuvasti läsnä, eikä Calgarya vastaan rallatella ylivoimahyökkäyksiä tai saada mitään muutakaan ilmaiseksi. Sutterin joukkue ei menettele kiekkoja siniviivojen päällä, alueet voitetaan nöyrästi.

Calgary on yksi vähiten maaleja päästävistä joukkueista (2,46/peli), mutta kuten ykkösketjunkin huimat numerot osoittavat, ei se mikään puuduttavan tylsä puolustusjoukkue ole. Tehdyissäkin maaleissa (3,48) se on kuudenneksi paras.

Edistyneetkin tilastot kertovat kovaa kieltä Flamesin kaudesta. Se on esimerkiksi hallinnut tasakentin 55,6-prosenttisesti maaliodottamaa (xGF%), mikä on NHL:n toiseksi kovin lukema heti railakkaan hyökkäysjoukkueen Floridan jälkeen.

Calgaryn menestys tässä tilastossa perustuu ennen muuta siihen, että se on antanut kaikki pelitilanteet huomioiden tällä kaudella vähiten maaliodottamaa vastustajilleen.

Calgaryssa on ollut aihetta riemuun.

Calgary on paljon muutakin kuin vain sarjan paras hyökkäysketju. Joukkueen paras maalintekijäkin, Andrew Mangiapane, löytyy vasta kakkosketjusta.

Kärkiketjun takaa löytyvät myös esimerkiksi Tampan tuplamestaruudessa merkittävässä roolissa ollut Blake Coleman, huippuluokan puolustava sentteri Mikael Backlund ja Montrealista hiljattain hankittu Tyler Toffoli, joka on todistanut ratkaisijakykynsä pudotuspeleissä. Joukkueen entinen ykkössentteri Sean Monahan kantaa nykyään vastuuta ”vain” kolmosketjusta.

Puolustuskuusikkokin on ollut tällä kaudella yksi NHL:n parhaista. Se on oiva yhdistelmä kiekollista taitoa ja raavaasta voimaa sekä kokoa.

Kaiken tämän takana maalivahti Jacob Markström on pätkimässä itsensä Miikka Kiprusoffin seuraennätystä yhden kauden aikana pelatuissa nollapeleissä. Kahdeksan nollaa pitänyt ruotsalainen on enää kahden päässä Kipperistä.

Jacob Markström on Calgaryn tiiviin puolustuksen viimeinen lukko.

Calgaryn kannalta lupaavaa on, että sen runkosarjamenestyksen perustana ovat olleet juuri ne pilarit, jotka perinteisesti nousevat tosipelien alkaessa arvoonsa.

Tiivis puolustus ja erinomainen maalivahtipeli, kokeneen materiaalin laajuus, tasainen peluutus, kurinalaisuus, tylyys, äijämäisen raavas ja ilkeä puolustus.

Flamesilla on kasassa paljon elementtejä, joiden vuoksi se on syytä ottaa nyt tosissaan.

Eikä Sutter sattumalta näitä pilareita ole kaiken pohjaksi valanut. Niihin hän nojasi vahvasti myös piiskatessaan Los Angelesin Stanley Cupiin 2012 ja 2014.

Kun Sutter vuosi sitten pestattiin vuosien tauon jälkeen takaisin Flamesin penkin taakse, heti ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan hän ilmoitti palanneensa kaupunkiin, koska hänellä jäi edelliskerrasta ”hoitamattomia asioita”.

Sillä hän viittasi vuoteen 2004, jolloin hänen valmentamansa Flames kärsi kirvelevän tappion Tampassa seitsemännessä finaalissa.

Tuon kevään jälkeen Calgary ei olekaan voittanut 16 kauden aikana kuin yhden vaivaisen pudotuspelisarjan (2015). Mutta kertaakaan se ei myöskään ole näyttänyt niin vaaralliselta kuin nyt.