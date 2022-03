Teuvo Teräväinen jatkoi tehovirettä juhlapelissään – Jani Hakanpää urakoi ennätysminuutit ykköspakkina

Teuvo Teräväinen pelasi 500. NHL-ottelunsa ja tinttasi sen kunniaksi maalin.

Teuvo Teräväinen on kovassa tehovireessä.

Itäisen konferenssin kärkijoukkue Carolina Hurricanes kaatoi sunnuntain kierroksella kotonaan Seattlen niukasti 3–2.

Kotijoukkueen suomalaiset olivat vahvasti esillä. Teuvo Teräväinen teki maalin, Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi nappasivat syöttöpisteet ja Antti Raanta torjui 28 kertaa.

Teräväinen ja Raanta valittiin myös ottelun tähdistöön.

Uransa 500. runkosarjaottelun pelannut Teräväinen laukoi toisen erän lopussa Ahon syötöstä 2–2-tasoituksen ylivoimalla.

Päätöserässä Carolinalle voiton ratkoi Martin Necas.

Kovassa tehovireessä viime ajat ollut Teräväinen on nakuttanut 51 peliin nyt tehot 16+30=46.

Edellisistä 17 pelistä Teräväinen on ollut tehoilla 15:ssä.

Ennen Teräväisen 500. ottelua Carolinan päävalmentajalta Rod Brind’Amourilta kysyttiin mietteitä suomalaistähdestä.

– Teräväisen paras ominaisuus on hänen kykynsä tehdä kaikista ympärillään parempia, Brind’Amour ylisti.

Hakanpäälle ennätysminuutit

Dallas haki Minnesotasta Keskisen divisioonan pudotuspelitaiston kannalta huippuarvokkaan 6–3-vierasvoiton. Voitolla Dallas nousi tasapisteisiin läntisen konferenssin kuudentena olevan Wildin kanssa.

Starsin sankari oli toisessa ottelussa putkeen hattutempun tehnyt Jason Robertson. Roope Hintz syötti ketjukaverinsa maaleista kaksi.

Dallasin takalinjoilla ykköspakkina urakoi Jani Hakanpää, joka kellotti NHL-uransa ennätysminuutit 28.35.

Hakanpään tilastorivi oli alakerran isännälle sopiva: neljä blokkia ja kolme taklausta.

Varmaotteinen ja järkälemäinen Hakanpää on noussut Dallasissa todelliseksi luottosoturiksi, sillä myös edellisottelussa hänen jääaikansa nousi yli 25 minuuttiin.

Hakanpää ei epäröi panna kroppaa likoon maalinedustalla.

Yksi syy Hakanpään kasvaneeseen vastuuseen on ollut Miro Heiskasen poissaolo sairastumisen vuoksi.

Kauden 54 ottelussa Hakanpää on tehnyt tehot 2+6, mutta puolustuspään erikoismiehen teholukema +8 on Starsin puolustajista paras. Hakanpää on myös ollut Dallasin ahkerin taklaaja.