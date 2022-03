Entiseltä seurapomolta tiukka näkemys Patrik Laineen tulevaisuudesta: ”Heidän on pakko...”

Columbuksen entinen toimitusjohtaja kertoo miksi seuran on pakko tehdä jatkosopimus Patrik Laineen kanssa.

Patrik Laine on ollut NHL:ssä huippuvireessä viime aikoina.

Loukkaantuminen ja isän kuolema varjostivat Patrik Laineen alkukautta, mutta viime aikoina Columbus Blue Jacketsin hyökkääjä on ollut NHL:ssä ilmileikeissä.

Hän on viimeisessä 15 ottelussa tehnyt yhtä monta maalia ja antanut yhdeksän syöttöpistettä. Tamperelaisen koko kauden saldo on tällä hetkellä 37 ottelua, 21 maalia, 20 syöttöpistettä ja yhteensä 41 tehopistettä.

Lue lisää: Patrik Laineen viime sekuntien tarjoilu räjäytti ennätysyleisön riemuun – Juuse Saros ja kumppanit nöyryyttivät armotta

Laineen viimeisen reilun kuukauden huippuvire on pistänyt käyntiin keskustelut hänen tulevaisuudestaan.

Hänen sopimuksensa on katkolla tämän kauden jälkeen, mutta Laine on vielä niin sanottu rajoittamaton vapaa agentti, eli Columbuksen toimitusjohtajan Jarmo Kekäläisen pitää tarjota hänelle vain tämän vuoden palkkaa (7,5 miljoonaa dollaria) vastaava palkka ja Laineen oikeudet pysyvät Columbuksella vielä vuoden.

Mutta vuoden kuluttua Laineesta tulee rajoittamaton vapaa agentti. Eli jos hän tekee Columbuksen kanssa vuoden mittaisen jatkosopimuksen, hän voi vuoden päästä valita seuransa vapaasti ja Blue Jackets jää nuolemaan näppejään.

Lue lisää: Patrik Laineen hirmuvireelle ansaittua tunnustusta NHL:ssä

Siksi Laineen nimi on ollut myös siirtohuhuissa, kun NHL:n siirtotakaraja lähestyy. Kekäläinen saisi halutessaan huippuvireisestä hyökkääjästä muhkean vaihtokaupan nyt ennen siirtorajan umpeutumista tai kauden jälkeen ennen ensi kauden alkua.

Kekäläinen on kommentoinut siirtohuhuja rajuin sanakääntein ja sanonut, että hän haluaa tehdä Laineen kanssa pitkän jatkosopimuksen.

Lue lisää: Kaupataanko tulikuuma Patrik Laine? Näin Jarmo Kekäläinen kommentoi huhuja

Myös seuran entinen toimitusjohtaja on sitä mieltä, että Columbuksen on pakko tehdä sopimus Laineen kanssa.

–Heillä ei ole varaa menettää Lainetta. On oltava keino, että he eivät menetä Lainetta. Heidän on tehtävä hänen kanssaan uusi sopimus, ex-toimitusjohtaja Doug MacLean kommentoi torontolaisella Fan590-radiokanavalla.

MacLean oli Columbuksen historian ensimmäinen toimitusjohtaja ja seuran presidentti. Ennen Columbusta hän työskenteli apuvalmentajana ja seurajohdossa St. Louisissa, Washingtonissa ja Detroitissa. Parhaiten hänet muistetaan Florida Panthersin päävalmentajan pestistä 90-luvun puolivälistä, kun Panthers pääsi Stanley Cup -finaaliin.

MacLeanin mukaan Columbuksen täytyy pitää Laine, koska pienen jääkiekkomarkkinan seura tarvitsee supertähtiä nostaakseen profiiliaan.

– Columbus ei ole pieni kaupunki, se on Ohion osavaltion suurin kaupunki, se oli jo minun aikana 1,75 miljoonan asukkaan markkina. Mutta se on pieni jääkiekkomarkkina, MacLean sanoo.

– Olimme kolmatta vuotta liigassa, kun kävelin Toronton lentokentällä ja fani huusi minulle, että missä sinä olet nykyään. Vastasin, että Columbuksessa, niin hän huusi takaisin, että älä huoli, pääset kyllä vielä takaisin NHL:ään. Kun kirjauduimme vieraskaupungeissa hotelliin, kukaan ei tiennyt Columbus Blue Jacketsiä.

Ex-seurapomo uskoo, että Columbuksella on yksi etu sopimusneuvotteluissa.

– Toivottavasti Jarmon ja Patrikin erityissuhde, se että molemmat ovat suomalaisia, auttaa. Heidän täytyy pitää huolta, että hän ei lähde, MacLean paaluttaa.

– Toinen vaihtoehto on tietysti, että he eivät halua pitää häntä jatkossa, mutta en usko siihen.