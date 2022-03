Nämä suomalaiset ovat liipaisimella NHL:n siirtorajalla – mikä on Patrik Laineen tilanne?

NHL:n siirtotakarajaan on aikaa kaksi viikkoa.

NHL:n siirtotakaraja on maaliskuun 21. päivä Suomen aikaa kello 22. Huhumylly kauppatavaroista jauhaa jo täysillä kierroksilla.

Tässä ovat siirtorajan kuumimmat suomalaisnimet.

Artturi Lehkonen

Kuudetta kautta Montrealissa pelaava 26-vuotias laituri on edustanut Canadiensia koko NHL-uransa ajan. Hänen sopimuksensa päättyy tähän kauteen, mutta oikeudet säilyvät seuralla ainakin vielä ensi kauden.

Lehkonen on ollut Montrealin surkean kauden valopilkku. Ääriluotettava ja karhea työmies on juuri sellainen pelaaja, jota huippujoukkueet kuolaavat kevään tärkeimpiin peleihin riveihinsä. Usean seuran on raportoitu olevan Lehkosen perässä, ja tiettävästi pelaaja ei itsekään panisi maisemanvaihdosta pahitteeksi.

Montreal tarvitsee rakennuspalikoita tulevaisuuteen, ja Lehkosella niitä olisi saatavissa. Kenties jopa ykköskierroksen varausvuoro. Jos Lehkonen ei halua sitoutua monivuotisella sopimuksella Montrealin uudelleenrakennusprojektiin, hänen kauppaamisensa on ainoa järkevä vaihtoehto. Kirkossa kuulutettu kauppa ei kuitenkaan ole.

Joonas Korpisalo

Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen teki kauden kynnyksellä valintansa ja kiinnitti viimeiseen sopimuskauteen astuneista maalivahdeistaan Elvis Merzlikinsin pitkällä ja rahakkaalla sopimuksella. Se käytännössä tarkoitti seitsemättä kauttaan Blue Jacketsissa torjuvan Korpisalon lähtölaskennan alkamista.

Vielä alkukaudesta Korpisalon kauppaaminen ennen siirtorajaa näytti päivänselvältä. Helsinkiläisvahdin kausi on kuitenkin ollut heikko. Numerot ovat koko uran huonoimmat, ja terveysmurheitakin on riittänyt.

Kaiken tämän jälkeen Korpisalon markkina-arvo ei ole nyt järin korkealla, mutta sopivan tarjouksen osuessa kohdalle Kekäläinen pistää kaupalle sinetin.

Columbus tuskin yltää pudotuspeleihin, ja Korpisalo on kauden jälkeen rajoittamaton vapaa agentti. Näin ollen hänen kauppaamisensa olisi looginen ratkaisu. Merzlikinsin tulevien vuosien aisapariksi kaavaillaan lupaavaa Daniil Tarasovia, joka on tällä kaudella päässyt jo väläyttelemään kykyjään NHL:ssä.

Rasmus Ristolainen

Siirto Buffalosta Philadelphiaan ei paljon muuttanut, ja siirtospekulaatioiden vakionimi on taas mukana. Ristolaisesta tulee tämän kauden jälkeen ensi kertaa rajoittamaton vapaa agentti, joten spekulaatiot mahdollisesta kaupasta ovat odotettuja.

Huhuja on kuitenkin liikkunut myös Flyersin halusta kiinnittää turkulaisisäntä jatkosopimukseen. Näin ollen mahdollinen kauppaaminen parin viikon sisällä riippuu paljon myös Ristolaisesta itsestään. Haluaako hän sitoutua Flyersiin? Jos ei, niin siinä tapauksessa Ristolainen pitää kaupata, jotta seura saa hänestä edes jotakin takaisin.

Ristolainen on haikaillut pudotuspeleihin koko 9-vuotisen NHL-uransa ajan. Kaupan sen haaveen toteutuminen taas kerran vaatisi.

Patrik Laine

Columbuksen tulikuuman suomalaistähden tulevaisuus on puhuttanut ja puhuttaa yhä. Laine teki viime kesänä vain yksivuotisen jatkon ja on jälleen sopimusneuvotteluiden edessä. Lisämausteen tilanteeseen tuo se, että Laineen on jo ensi kauden jälkeen mahdollista päästä mittaamaan arvoaan vapaille markkinoille.

Kekäläinen tyrmäsi hiljattain The Athleticin haastattelussa kovasanaisesti alas Laineen siirtohuhuja, mutta näihin puheisiin on syytä suhtautua niin kuin kokeneen ja ovelan kauppamiehen puheisiin yleensäkin.

Siirtohuhut Laineen ympärillä ovat toistaiseksi olleet täysin spekulatiivisella tasolla. Lähinnä Laineen kohdalla puhuttaa hänen tulevaisuutena – yllä mainituista syistä.

Kyse on yksinkertaistetusti siitä, haluaako Laine sitoutua Columbukseen. Jos ei, silloin Kekäläisen on kaupattava hänet vuoden sisään. Laine on myös kertonut viihtyvänsä Ohiossa, joten myös Columbukseen jääminen on täysin mahdollinen skenaario.

Toinen puoli asiaa on toki myös se, mihin hintaa Kekäläinen olisi valmis ailahtelevan supertähtensä kiinnittämään.

Juuri nyt Laineen jälleenmyyntiarvo olisi taas todella korkealla. Tällä hetkellä kauppa ennen siirtorajaa vaikuttaa epätodennäköiseltä, muttei se täysin mahdotontakaan ole.

Laine on kuitenkin niin iso vonkale, että jos hän Columbuksesta jonnekin liikahtaa, se tapahtuu todennäköisimmin kesän siirtoikkunassa.

Patrik Laineen tulevaisuus puhuttaa. Asettuuko hän Columbukseen vai tähyääkö muualle?

Ville Husso

Upeaa läpimurtokautta St. Lousissa pelaava Husso on kimurantti tapaus. Hänestä on tulossa kauden jälkeen rajoittamaton vapaa agentti, mutta Husso on myös noussut Bluesin ykkösvahdiksi.

Helsinkiläisvahti on nostanut vaihtoarvonsa korkealle, mutta St. Louis on menossa pudotuspeleihin ja huippuvireisen ykkösvahdin kauppaaminen vaikuttaisi periaatteessa hölmöltä.

Toisaalta kauden päätteeksi Husso todennäköisesti lähtisi joka tapauksessa pois ilman mitään korvausta, sillä Jordan Binnington on kiinnitetty joukkueen ”ykkösvahdiksi” pitkällä ja rahakkaalla sopimuksella.

St. Louisin on ollut viime aikoina pakko yrittää saada suursijoitustaan Binningtonia käyntiin, ja jotenkuten se on siinä onnistunutkin.

Husson tilanne ennen siirtorajaa onkin mielenkiintoinen.

Giroux, Kessel, Hertl, Fleury...

Kansainvälisistä nimistä siirtorajan ennakolta mielenkiintoisin nimi on pitkäaikainen Philadelphian kapteeni Claude Giroux. 34-vuotias Flyers-ikoni pelaa viimeistä sopimusvuottaan, ja hänen uskotaan tähyävän vielä Stanley Cup -jahtiin.

Giroux on pelannut 995 runkosarjaottelua Flyersissa. Tonni täyteen ja muualle?

Hänet on yhdistetty ainakin kärkijoukkue Coloradoon, mutta esimerkiksi Floridaa ja Carolinaakin on väläytelty. Giroux’lla on sopimuksessaan siirron estävä pykälä, joten hän saa itse vaikuttaa mahdolliseen uuteen joukkueeseensa.

Muista nimekkäimmistä pelaajista siirtohuhujen kohteena ovat ainakin Arizonan konkarilaituri Phil Kessel, San Josen huippusentteri Tomas Hertl, Seattlen kapteeni Mark Giordano ja Chicagon kokenut maalivahti Marc-André Fleury.

Yksi villeimmistä spekulaatioista liittyy Chicagon supertähteen Patrick Kaneen. 33-vuotias konkarihyökkääjä pelaa toiseksi viimeistä sopimuskauttaan, eikä hän enää huippuvuosinaan pääse pelaamaan uudelleenrakentavassa Blackhawksissa mestaruudesta. Eri raporttien mukaan useammat seurat ovat tiedustelleet varovasti Chicagolta Kanen saatavuutta.