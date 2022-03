Porilainen työmies on käärinyt hihat ja rouhii joukkuettaan kohti pudotuspelejä NHL:ssä – ”Tiedän vähän enemmän, mikä roolini on”

Juho Lammikosta on tullut yllättävän iso tekijä Vancouverin nousun taustalla.

NHL-kauden kynnyksellä Floridasta Vancouveriin kaupatun Juho Lammikon, 26, syyskausi ei vielä paljon lupaillut.

Tehohanat olivat umpijäässä ja vastuukin minimaalista, noin 10 minuuttia iltaa kohden.

Joulukuussa tapahtunut valmentajavaihdos Canucksissa oli Lammikon kaudelle eräänlainen vedenjakaja.

– Kyllä sen voisi näinkin sanoa. Eihän mulla sitä vanhaakaan vastaan mitään ollut, mutta ehkä olen vain sopivampi pelaaja uuden valmentajan alaisuuteen. Olen nauttinut joka hetkestä, Lammikko sanoi Torontossa aamujäiden jälkeen.

Travis Greenin vaihduttua Bruce Boudreauhun Lammikon vastuu kasvoi ja tulostakin alkoi tulla.

Tämän vuoden puolella Lammikko on tehnyt 24 otteluun tehot 5+5 ja kirjauttanut teholukeman +8. Peliaikakeskiarvokin on noussut syyskaudesta lähes neljällä minuutilla.

Vuodenvaihteen jälkeen Lammikko on ollut jääaikaan suhteutettuna tasakentin Vancouverin toiseksi tehokkain pelaaja. Hän on tehnyt pelaamaansa 60 minuuttia kohden 2,15 pistettä. Niukasti paremmaksi pistää vain Tanner Pearson.

Mainioita lukemia nelosketjun työmiehelle, jolta ei varsinaisesti edes odoteta tulosta.

– Olemme löytäneet hyvän ketjun. Tietenkin myös kasvanut vastuu vaikuttaa. Tiedän myös vähän enemmän, mikä roolini on.

– Oma pää pitää pystyä pitämään puhtaana. Tuoda energiaa joukkueelle, karvata hyvin. Hyökkäyspään tulos on sitten bonusta – vaikka kivahan sitä on aina tehdä.

Lammikko ei kaihda kaukalossa koviakaan otteita.

Lammikon johtama nelosketju laidoilla Mathew Highmore ja Tyler Motte on ollut roolissaan suorastaan erinomainen.

Pelattua 60 minuuttia kohden se on antanut vastustajalle vähiten maaliodottamaa kaikista Vancouverin ketjuista. Kaikkea luotua maaliodottamaa (xGF%) se on hallinnut 56,5-prosenttisesti, mikä on sen rooli huomioiden kova lukema.

– Olemme kaikki vähän samantyylisiä. Tykkäämme karvata ja mennä, Lammikko kuvailee rouhijaketjuaan.

Lammikon kausi 2021–22: 2021: 26 ott. 1+1, (-5), 9.58 min 2022: 24 ott. 5+5 (+8) 13.40 min

Kuten tilastot kertovat, Lammikon johtama nelosketju on ollut yski merkittävä tekijä Vancouverin nousussa.

Surkean alkukauden jälkeen Vancouverin pudotuspelimahdollisuudet vaikuttivat jo menneen, mutta se onkin noussut vielä taistoon. Lauantain Toronto-voiton jälkeen eroa viivaan on enää kolme pistettä.

Nyt käsillä ovat Canucksin kauden kannalta kriittisen tärkeät vaiheet.

Lammikon mukaan jahtihenki joukkueessa on korkealla.

– Totta kai. Nyt pelataan aika isoja pelejä.

– Olemme voittaneet hyviäkin joukkueita. Olemme pelanneet hyvin joukkueena ja tietysti (Thatcher) Demko maalissa on ollut aika hyvä.

Lammikon komeat otteet ovat tulleet kreivin aikaan koko hänen uransa kannalta. Tätä menoa Lammikko on pelaamassa itselleen jatkoa NHL:ssä.

Hänen sopimuksensa päättyy tähän kauteen, mutta oikeudet säilyvät yhä Canucksilla.

– Tässä on vielä parikymmentä peliä jäljellä. Katsotaan sitten kauden jälkeen, Lammikko kuittasi sopimustilanteensa.

Vancouverissa hän kuitenkin kertoo viihtyneensä.

– Ihan huippumesta. Olen tykännyt tosi paljon. Tosi viihtyisä kaupunki.