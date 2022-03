Kommentti: Kaksi suomalaista kisaa vielä NHL-palkinnoista – tätä ne vaatisivat

Juuse Saros ja Anton Lundell ovat vielä mukana kamppailemassa henkilökohtaisista palkinnoista, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

NHL:n runkosarja on kääntymässä pian jo loppusuoralle. Joukkueesta riippuen jäljellä on vielä 25–31 ottelua eli viimeinen kolmannes on käsillä.

On aika tarkastella, miltä kisa henkilökohtaisista palkinnoista näyttää.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että suomalaisista realistiset mahdollisuudet palkintoon ovat Nashvillen Juuse Saroksella ja Floridan Anton Lundellilla.

Saroksella parhaan maalivahdin Vezina Trophyyn, Lundellilla vuoden tulokkaan Calderiin.

Joskaan kumpikaan ei ole tällä haavaa ennakkosuosikki kategoriassaan.

Suomen kirkkaimmat tähdet Mikko Rantanen, Sebastian Aho, Aleksander Barkov ja Patrik Laine pelaavat kukin niin ikään komeaa kautta, mutta henkilökohtaisiin palkintoihin heillä tuskin on tällä kaudella saumaa.

Pistepörssin kärkikymmenikössä komeileva Rantanen on lähellä rikkoa jopa 100 pisteen haamurajan, mutta piste- ja maalikuninkuus ovat kuitenkin vielä kaukana.

Rantanen voisi suoritustensa puolesta olla varteenotettava kandidaatti jopa arvokkaimman pelaajan Hart Trophy -keskusteluun, mutta Coloradon tähtisikermä syö väkisin toistensa ääniä, eikä Hart vaikuta tässä vaiheessa realistiselta.

Hallitsevan Selke-voittajan Barkovin osakkeita palkintojen suhteen laski alkukauden pitkähkö poissaolo kaukaloista. Parhaan puolustavan hyökkääjän palkintoonkin on tällä hetkellä vain yksi suosikki, Bostonin Patrice Bergeron.

Sarokselle Vezina?

Sitten takaisin Sarokseen. Nashvillen tähtivahti on noussut edellisen reilun vuoden aikana NHL:n kovimpaan maalivahtieliittiin.

Saros on suurin yksittäinen syy, miksi Nashville keikkuu yhä pudotuspeliviivan yläpuolella. Vaikka aivan viime aikoina Saroskaan ei ole kyennyt estämään Predatorsin tappioita, hän on yhä Vezina-kisan kärkihevosia.

Hän on myös yksi NHL:n eniten pelaavista maalivahdeista. Ilman loukkaantumista Saroksen ottelumäärä noussee jopa lähemmäs 70:ää, mikä voi hyvin olla runkosarjan päätteeksi jopa koko NHL:n korkein lukema.

Ottelumäärällä ja voittosarakkeella on perinteisesti painoarvoa GM:ien äänestämässä palkinnossa.

45 ottelun torjuntaprosentilla 92,2 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 2,5 Saros on hyvää NHL:n kärkipäätä, mutta hänen sijoituksensa nousee, kun tarkastellaan edistyneempiä tilastorivejä.

Saros on pelastanut 15,2 maalia enemmän kuin hänen kohtaamansa maaliodottama antaisi olettaa (GSAx). Tämä on NHL:n neljänneksi korkein lukema.

Kahdella viime kaudella GSAx-tilaston ykkönen on myös pokannut Vezinan (2020 Connor Hellebuyck, 2021 Marc-André Fleury).

GSAA-tilasto puolestaan kertoo, kuinka monta maalia maalivahti on pelastanut verrattuna siihen, että hänen paikallaan olisi liigan keskitason veskari. Tässä tilastossa Saros on kolmantena.

Fakta Maalivahtitilastoja GSAx (Goals Saved Above Expected) Igor Shestjorkin, Rangers 29,8 (35 ottelua) Frederik Andersen, Carolina 27,3 (39) Ville Husso, St. Louis 16,3 (21) Juuse Saros, Nashville 15,2 (45) Andrei Vasilevski, Tampa 12,0 (42) GSAA (Goals Saved Above Average) Shestjorkin 32,6 Andersen 20,0 Saros 18,1 Jacob Markström, Calgary 17,6 (43) Vasilevski 14,9 Lähde: Evolving-Hockey

Kuten likimain kaikki mahdolliset tilastot kertovat, Rangersin Igor Shestjorkin on tällä hetkellä ylivertainen Vezina-suosikki. Tätä menoa Shestjorkin on myös vahva ehdokas pokkaamaan koko sarjan arvokkaimman pelaajan Hart Trophyn.

Vezina-kisassa Saros on takaa-ajoryhmässä etunenässä Carolinan Frederik Andersenin, Tampan Andrei Vasilevskin ja Calgaryn Jacob Markströmin kanssa.

Saroksen eduksi on kuitenkin luettava, että esimerkiksi juuri Tampa Bay, Carolina ja Calgary ovat Nashvilleä laadukkaampia joukkueita, ja suomalainen on venynyt huippusuorituksiin varsin keskinkertaisen porukan viimeisenä lukkona.

Saroksen Vezina on yhä täysin mahdollinen, mutta se vaatisi ehdottomasti Shestjorkinilta heikkoa loppukautta. Samalla Saroksen pitäisi johdattaa huipputasolla Predators pudotuspeleihin.

Juuse Saros on Nashvillelle kaikki kaikessa.

Lundell ja Calder

Floridassa loistavaa tulokaskautta pelaava Lundell on noussut kauden mittaan kamppailemaan tosissaan Calder Trophysta, johon hänellä ovat täydet mahdollisuudet.

Kisa vuoden tulokkaan palkinnosta on vielä täysin auki.

Lundellin ohella mukana ovat Detroitin kaksikko Moritz Seider ja Lucas Raymond, Anaheimin Trevor Zegras ja Toronton Michael Bunting.

Toronton ykkösketjussa pelaava Bunting on noussut hieman varkain monilla mittareilla jo kauden parhaaksi ”tulokkaaksi”, mutta hän on myös hieman outolintu muihin verrattuna. 26-vuotias Bunting debytoi NHL:ssä jo vuonna 2018 mutta on onnistunut useampaakin eri rimaa hipoen säilyttämään yhä Calder-kelpoisuutensa.

Palkinnosta äänestävät toimittajat ottanevat huomioon Buntingin erikoisaseman, mikä vaikuttanee negatiivisesti hänen äänimääräänsä.

Muusta nelikosta myös edistyneiden tilastojen pohjalta kokonaisvaltaisesti paras tulokas on Lundell, joka on pelannut koko kauden huippujoukkueessa jopa puolustavassa roolissa.

Lundellin rooli on monin verroin vastuullisempi kuin vaikkapa Zegrasilla ja Raymondilla.

Kiekonriistotilastossa Lundell on NHL:n hyökkääjistä toisena heti Auston Matthewsin jälkeen.

Tulokkaiden pistepörssissä Lundell on edellä mainitun nelikon jälkeen viidentenä, mutta kun laskuista jätetään ylivoimalla kerätyt pisteet, Lundell ponkaiseekin jo toiseksi Buntingin perään.

Espoolaisen huima plus-miinus +29 on omissa sfääreissään.

Fakta Tulokkaiden pistepörssi Lucas Raymond, Detroit 16+27=43, –3 (55 ott.) Michael Bunting, Toronto 19+23=42, +16 (54) Trevor Zegras, Anaheim 15+27=42, –16 (51) Moritz Seider, Detroit 5+36=41, +1 (55) Anton Lundell, Florida 12+24=36, +29 (50)

Vaikka Lundell pelisuorituksien perusteella voisi hyvinkin ansaita palkinnon, Teemu Selänteen (1993) jälkeen seuraavaksi suomalaiseksi Calder-voittajaksi yltääkseen hänen pitäisi ainakin nousta tulokkaiden pistepörssissä aivan kärkisijoille, mielellään kärkeen. Tehopisteillä kun on perinteisesti äänestyksessä painava arvonsa.

Kikkamestari Zegrasin puolella ovat ilmaveivit ja muut suurta huomiota keränneet taikatemput.

Detroitin ykköspakiksi noussut saksalainen Seider puolestaan raataa heti tulokaskaudellaan hurjalla 23 minuutin ottelukeskiarvolla ja on ollut jopa joukkueensa arvokkain pelaaja.

Selvää on, että Calder-kisa pysyy aivan loppumetreille asti poikkeuksellisen tiukkana ja mielenkiintoisena.