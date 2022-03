Kaupataanko tulikuuma Patrik Laine? Näin Jarmo Kekäläinen kommentoi huhuja

Columbuksen GM tuohtui vellovista siirtohuhuista.

Tämä on ollut Patrik Laineelle tuttua puuhaa.

Columbus Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen hermostui, kun häneltä kysyttiin joukkueen tähtihyökkääjään Patrik Laineeseen liittyvistä siirtohuhuista. 23-vuotiaasta suomalaistykistä on tulossa rajoitettu vapaa agentti tämän kauden jälkeen.

– Minua ärsyttää, että ihmiset kehittelevät kaikenlaista paskaa. Ymmärrän, että joskus seurojen välisistä keskusteluista voi vuotaa asioita julkisuteen, mutta nyt ei ole kyse siitä. Nyt joku vain puhuu paskaa ja spekuloi. He keksivät asioita, koska kalastelevat klikkejä. Se on epäeettisistä eikä kärsivällisyyteni riitä, Kekäläinen sanoi The Athleticin haastattelussa.

Laine on ollut viime ajat tulikuumassa iskussa. Hän on nakutellut viimeiseen 14 peliin 23 tehopistettä. Koko kauden saldo on 20+18 35 pelissä.

The Athleticin mukaan Kekäläinen yrittää neuvotella kesällä pitkän sopimuksen Laineelle. Kiirettä ei ole.

– Meillä on Laineen pelaajaoikeudet vielä ensi vuodeksikin. Kun aika on, istumme alas ja katsomme yhdessä vaihtoehtoja. Yritämme löytää sopimukselle sellaisen pituuden ja hinnan, joka sopii molemmille, Kekäläinen sanoi.

– Katsotaan, lyömmekö hynttyyt yhteen. Jos emme lyö, niin se on jääkiekkoa.

NHL:n siirtotakaraja on 21. maaliskuuta. The Athleticin arvion mukaan Columbus on mahdollisesti kauppaamassa Max Domin ja maalivahti Joonas Korpisalon, muttei aio merkittävästi muokata joukkuettaan.