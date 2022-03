Putin-kuva Aleksandr Ovetshkinin sometilillä suututtaa ihmisiä – ”Sairas”

Aleksandr Ovetshkin on joutunut huonoon valoon Ukrainan sodan aikana.

NHL-tähti Aleksandr Ovetshkinin Instagram-tilin profiilikuva herättää suuttumusta venäläisen seuraajissa. Profiilikuvassa Ovetshkin poseeraa veljellisesti yhdessä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan lukemattomat urheilijat ovat joko tuominneet Venäjän teot tai ainakin pidättäytyneet visusti kommentoimasta. Moni Ovetshkinin kaltainen julkkis harkitsisi tämänhetkisessä maailmantilanteessa profiilikuvan vaihtamista. 36-vuotias kiekkoilija ei niin ole tehnyt.

Pelaajan seuraajat ovat kyseenalaistaneet hänen valintansa Ovetshkinin tuoreimman kuvan kommenteissa. Viisi viikkoa sitten, siis ennen sotaa, julkaistussa kuvassa venäläinen pitelee virvoitusjuomatölkkiä joulukuusen edessä.

Hän markkinoi kehitysvammaisten Special Olympics -maailmankisoja, jotka oli määrä järjestää Kazanissa talvella 2023. Perjantaina tulleen päätöksen mukaan kisat on peruttu.

Päivitykseen on kirjoitettu viikko sitten runsaasti kommentteja, joissa kritisoidaan Ovetshkinia voimakkasti.

– Tyyppi hei, sinun pitäisi vaihtaa profiilikuvasi, yksi on kirjoittanut.

– Sairas profiilikuva. Sinun täytyy todella kannattaa Putinin ideoita, toinen on kommentoinut.

– En voi kannattaa sinua, jos sinä kannatat murhaa ja korruptiota, kolmas on sanonut.

Ovetshkin tunnetaan Putinin tukijana. Vuonna 2017, kolme vuotta Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, Ovetshkin perusti PutinTeam-nimisen liikkeen tukemaan jatkokautta hakenutta itsevaltiasta.

Edellisen viikon aikana maalintekijä on saanut valtavan määrän kielteistä julkisuutta. Hänen kasvojaan on esimerkiksi poistettu mainoksista.

Pitämässään lehdistötilaisuudessa kiusaantunut Ovetshkin sanoi yhä, että Putin on hänen presidenttinsä.

– Tilanne on vaikea. Minulla on paljon ystäviä Venäjällä ja Ukrainassa. Sotaa on vaikea seurata. Toivottavasti se on pian ohi ja rauha palaa maailmaan, Ovetshkin sanoi.