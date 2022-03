Huhheijaa, mikä maali! Patrik Laine pani parastaan – Ahosta ja Teräväisestä seurahistorian mahtavin tutkapari

Patrik Laine vei puolustuksen kahville.

NHL:n helmikuun tähdistökolmikkoon valittu Patrik Laine veti pari edellispeliä henkeä ilman tehopisteitä, mutta tiistaina alkoi taas tapahtua.

Columbuksen suomalaistähti loisti ottelun parhaana pelaajana, kun Blue Jackets löi kotonaan New Jerseyn 4–3.

Laine teki ottelussa tehot 1+1.

Syöttöpisteensä Laine hankki toisen erän alussa vieraiden 3–1-johtomaaliin. Hän jysäytti ylivoimalla laukauksen tolppaan, ja Boone Jenner kävi kaapimassa irtopalan liki maaliviivalta sisään.

– Luulen, että vetoni oli menossa sisään, mutta hän halusi käydä luutimassa sen itse. Mutta ei sen väliä, annan sen hänelle, Laine vitsaili pelin jälkeen.

Päätöserän alussa Laine sooloili itse upean maalin. Hän sai kiekon keskialueella, vei Devilsin Damon Seversonin kahville taidokkaalla harhautuksella ja laukoi sen jälkeen voittomaaliksi jääneen 4–2-osuman.

– Se tuli aika vaistomaisesti. Tulin hyvällä vauhdilla alueelle. Etsin laukaisupaikkaa, mutta sitten näin Seversonin vähän hyppäävän, joten yritin kokeilla ja sehän toimi.

Columbus palasi kahden pelin tauon jälkeen jälleen voittojen tielle ja piti ohuet pudotuspelihaaveensa hengissä. Sen ero viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaa ja yhden ottelun enemmän pelanneeseen Washingtoniin on nyt kahdeksan pistettä.

– Devils on parhaista luistelujoukkueista koko liigassa. Heitä vastaan on vaikea pelata. Jos jalka ei liiku, kuten meillä ei tänään pelin alussa, niin on vaikeaa. Mutta sitten löysimme jalkamme. Aloimme raastaa ja taistella, mikä on ollut voittojemme salaisuus viime ajat, Laine kertasi peliä.

Laineen kauden 35 ottelun pistesaldo on nyt 20+18=38.

Aho ja Teräväinen ennätyskaksikoksi

Idän kärkijoukkue Carolina joutui lopulta tyytymään Detroitissa vain yhteen pisteeseen, kun kotijoukkue Red Wings otti 4–3-jatkoaikavoiton.

Suomalaiset veivät vielä avauserässä Carolinan 1–0-johtoon. Teuvo Teräväinen petasi, ja Sebastian Aho tuikkasi maalinedustalta jo kauden 24. maalinsa.

Tällä maalilla kaksikko nousi myös Carolinan ja sen edeltäjän Hartfordin seurahistorian mahtavimmaksi tutkapariksi.

Kyseessä oli 172. toinen runkosarjamaali, jossa sekä Aho että Teräväinen ovat molemmat tehopisteillä.

Seuran 1980- ja 90-lukujen tuhokaksikko Ron Francis–Kevin Dineen juonivat yhdessä 171 osumaa.

Syöttöpisteellään Teräväinen myös venytti uransa pisimmän pisteputken jo yhdeksän ottelun mittaiseksi. Aholla käynnissä on seitsemän ottelun pisteputki.

Teräväinen ja Aho ovat nyt seurahistorian tehokkain aisapari.

Carolina siirtyi Eric Staalin maalilla johtoon vielä vajaat neljä minuuttia ennen loppua, mutta Detroit kuittasi nopeasti tasoihin ja jatkoaikavoittoon ruotsalaistulokas Lucas Raymondin maalilla.

Antti Raanta venyi Carolinan maalilla kiekon tielle 37 kertaa.

Tiistain kierroksen kovin suomalaisvahti oli kuitenkin Edmontonin Mikko Koskinen, joka jatkoi viime pelien huippuotteitaan torjumalla Philadelphiassa 39 torjunnan nollapelin.

Nollapeli oli Koskiselle kauden ensimmäinen ja NHL-uran kuudes.