Putinin tukijan Aleksandr Ovetshkinin kasvoja vedetään pois mainoksista

Yritykset eivät halua enää itseään yhdistettävän Aleksandr Ovetshkiniin.

Aleksandr Ovetshkin on kampanjoinut Putinin puolesta.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin suurena tukijana tunnetun NHL-tähti Aleksandr Ovetshkinin kasvoja vedetään pois mainoksista.

Jääkiekon varustejätti CCM kertoo kanadalaismedia TSN:lle, että se lopettaa Ovetshkinin ja muiden venäläispelaajien käyttämisen globaalissa markkinoinnissaan.

Ovetshkin on ollut CCM:n näkyvimpiä mainoskasvoja. TSN:n mukaan kanadalaisyritys maksaa venäläistähdelle yli 500 000 dollaria vuodessa ja tietyn prosenttiosuuden Venäjällä tehdystä myynnistä.

Myös yhdysvaltalainen vakuutusyhtiö MassMutual vetää Ovetshkinin pois mainonnastaan. Asiasta kertoi tiistaina ESPN.

Läpi kauden NHL-lähetyksissä Yhdysvalloissa ja Kanadassa on pyörinyt vakuutusyhtiön pitkä tv-mainos, jossa Ovetshkin on pääosassa. Nyt sen esittäminen on lopetettu.

Ovetshkin on ollut pitkään myös seuransa Washington Capitalsin keulakuva ja markkinointikasvo.

Capitalsin edustaja ei ollut vastannut TSN:n kommenttipyyntöön liittyen seuran mahdollisiin muutoksiin markkinointinsa ja Ovetshkinin käytön suhteen.

Ovetshkin toimii yhä Yhdysvaltain pääkaupungin NHL-joukkueen kapteenina.

Venäjän suurin kiekkotähti on tunnettu pitkään Putinin läheisenä tukijana. Ovetshkin on myös kampanjoinut Putinin puolesta muun muassa perustamalla PutinTeam-liikkeen.

Ovetshkinin Instagram-tilin profiilikuvana on yhä Putin, ja kaksikko poseeraa lämpimissä tunnelmissa myös useissa muissa kuvissa kiekkotähden tilillä.