Patrik Laineen hirmuvireelle ansaittua tunnustusta NHL:ssä

Kuuma helmikuu toi valinnan NHL:n kuukauden tähdistöön.

Hyökkääjä Patrik Laine on ollut viimeisen puolentoista kuukauden ajan jälleen maineensa veroinen maaliseppä.

Yhdeksän maalia ja kuusi syöttöpistettä 10 ottelussa riitti valintaan NHL:n helmikuun kolmen tähtipelaajan joukkoon. Laine oli ryhmän kolmostähti.

Kuun parhaaksi valittiin Toronton Mitch Marner, kakkoseksi Calgaryn ruotsalaismaalivahti Jacob Markström.

Laineen yhdeksän maalia oli eniten kuukauden aikana yhdessä Marnerin kanssa. Lisäksi Laine iski kolme voittomaalia. Kaiken lisäksi Laineella oli kolme peliä, joissa hän teki useamman osuman.

Laine on pelannut 34 Columbuksen 53 ottelusta ja tehnyt niissä tehot 19+17. Hän on tehnyt 1,06 tehopistettä ottelua kohden, mikä on joukkueen paras lukema.