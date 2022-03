Kommentti: Putinin tukija Aleksandr Ovetshkin on NHL:n häpeätahra – päästi suustaan käsittämättömiä puheita

Ovetshkinille tarjottiin mahdollisuus tuomita sotatoimet. Sen sijaan hän mumisi, vääristeli tosiasioita ja kieltäytyi kritisoimasta Putinia, kirjoittaa Jaakko Tiira.

"Suuri kasi”, Aleksandr Ovetshkin on loistanut yli 15 vuotta yhtenä NHL:n valovoimaisimpana tähtenä.

Ovetshkin on vedonnut kiekkoväkeen kiistattomilla maalintekotaidoillaan. 762 maalin mies on yli sata vuotta pyörineen NHL:n neljänneksi paras maalintekijä. Venäläistähden vetovoimaa on lisännyt myös hänen särmikäs persoonansa.

Varautuneesti kaukalon ulkopuolella esiintyvät Sidney Crosby ja Connor McDavid ovat ehkä parempia jääkiekkoilijoita, mutta persoonina tylsiä. Ovetshkin taas on eloisa ja joviaali heittäytyjä.

Tuuli Ovetshkinin suosion purjeissa kääntyi kuitenkin samalla hetkellä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan naapurimaa Ukrainassa viime torstaina.

Washington Capitalsin kapteeni on tullut vuosien saatossa tunnetuksi paitsi armottomana maalintekijänä myös hyökkäyskäskyn antaneen presidentti Vladimir Putinin suurena tukijana.

Vuonna 2017 Ovetshkin perusti PutinTeam-nimisen liikkeen tukemaan jatkokautta hakenutta itsevaltiasta.

Viime torstaina, kun Capitals kohtasi New York Rangersin alle 24 tuntia Venäjän sotatoimien alkamisen jälkeen, Ovetshkinille buuattiin.

Madison Square Gardenissa mediaa pakoillut venäläistähti saatiin toimittajien eteen perjantaina Philadelphiassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Lue lisää: Vladimir Putinin suurena tukijana tunnettu Aleksandr Ovetshkin kommentoi vihdoin sotaa Ukrainassa – mumisi samaa asiaa kuudesti

Ovetshkin näytti silmin nähden vaivaantuneelta. Hän toisti kuudesti toivovansa, että sota päättyisi pian. Sotaan hän tosin viittasi lähinnä puhumalla ”siitä” tai ”tilanteesta”.

Kiperimmät kysymykset Ovetshkin väisti.

– Olen venäläinen, okei. Joskus tulee asioita, joita ei voi hallita. Se ei ole käsissäni, Ovetshkin vastasi kysymykseen tukeeko hän maansa sotatoimia Ukrainassa.

– Hän on presidenttini, mutta en ole politiikassa. Olen urheilija, Ovetshkin sanoi, kun häneltä kysyttiin tuesta Putinille.

Ovetshkinin lehdistötilaisuuden antia kehystettiin monissa medioissa venäläistähden viimeisellä kommentilla. Toimittajan johdattelun jälkeen hän pyysi lopettamaan sotatoimet.

Lehdistötilaisuuden merkittävin kommentti jäi vähimmälle huomiolle. Ovetshkinilta kysyttiin kuinka tarkasti hän on seurannut tapahtumia Ukrainassa.

– Tilanne on vaikea. Perheeni on Venäjällä, joten tilanne on pelottava. Emme voi tehdä mitään, muuta kuin toivoa, että tilanne olisi pian ohi ja kaikki järjestyisi.

Hetkeä aiemmin hän totesi tilanteen olevan vaikea molemmissa maissa.

Kiekkotähden pelko Venäjällä olevan perheen tilanteesta on räikeää tosiasioiden vääristelyä.

Kommenttia on vaikea tulkita muuten kuin, että Ovetshkin antaa ymmärtää myös venäläisen siviiliväestön olevan sodan osapuoli ja uhattuna.

Sotaa käydään Ukrainassa, jonne Venäjä on hyökännyt. Venäjällä turvallisuutensa puolesta joutuvat pelkäämään ainoastaan sotatoimia vastaan protestoivat mielenosoittajat.

Tilannetta Venäjän maaperällä ei voi millään tavalla rinnastaa sotatoimien kohteeksi joutuneeseen Ukrainaan, jossa siviiliväestön inhimillinen turvallisuus on uhattuna. Yli puoli miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta ja luku kasvaa kokoajan.

Ovetshkin on joko naiivi tai lukee uutisensa Kremlin kontrolloimista venäläisistä uutislähteistä.

Niin tai näin Ovetshkinin kommentti on hyvin omituinen.

Tilanne on epäilemättä vaikea myös Ovetshkinille. Sympatian osoittaminen venäläishyökkääjälle on kuitenkin turhaa. Hän on kaivanut kuoppansa itse.

Ovetshkin on asunut Yhdysvalloissa vuodesta 2005 lähtien. Häntä tuskin on pakotettu veljeilemään Putinin kanssa, kampanjoinnista nyt puhumattakaan. Se on ollut kiekkotähden oma valinta.

Esimerkiksi Ovetshkinin maanmies, Rangersin Artemi Panarin on käyttänyt tähtiurheilijan statustaan toisin. Panarin on kritisoinut maansa korruptiota, surkeaa sananvapauden tilaa ja Putinia.

– Ajattelen, ettei hän enää erota, mikä on oikein ja mikä väärin, Panarin luonnehti Putinia vuonna 2019.

Hämmentävintä Ovetshkinin tilanteessa on se, että Putinin suosikkia vaaditaan tilille vasta nyt.

Ovetshkin perusti Putinia tukeneen liikkeen kolme vuotta Venäjän Krimin valtaamisen jälkeen.

Kremlin propagandaa hän välitti jo syyskuussa 2014. Kiekkosankari julkaisi Instagram-tilillään itsestään paperi kädessä. Paperissa luki ”Pelastakaa lapset fasismilta”. Kyseinen lause oli Venäjän tukemien Itä-Ukrainan kapinallisten käyttämää propagandaa.

Silti keskustelu Ovetshkinin ympärillä on rajoittunut hänen ilmiömäisten maalintekotaitojensa ja pohjoisamerikkalaisten hehkuttaman johtajuuden ympärille. Siis kaukalossa tapahtuneisiin asioihin.

Nyt kiekkoväen olisi korkea aika löytää moraalikompassinsa.

Ovetshkin saattaa olla kaikkien aikojen paras kiekkokaukaloissa nähty maalintekijä. Tällä hetkellä urheilulliset uroteot näyttävät kuitenkin pieniltä.

Ovetshkin on hyökkäyssodan aloittaneen diktaattorin näkyvä tukija ja lähipiiriläinen.

Venäläistähdelle tarjoutui mahdollisuus tuomita sotatoimet ja tehdä pesäeroa Putiniin. Sen sijaan hän mumisi, vääristeli tosiasioita ja kieltäytyi kritisoimasta presidenttiä.

Se tekee venäläistähdestä suuren häpeätahran koko taalaliigalle.

Irvokkuuden huippuna loistaa Ovetshkinin Instagram-tilin profiilikuva. Siinä hän hymyilee maireasti Putinin rinnalla.