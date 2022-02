Roope Hintz laukoi piste-ennätyksensä uusiksi NHL:ssä – Juho Lammikko on tänä vuonna kuin uudestisyntynyt

Dallasin ykköspyssy Roope Hintz teki kauden 44. tehopisteensä ja samalla uuden ennätyksensä.

Roope Hintz (oik.) on Dallasin kovin maalipyssy.

Tiukkaa pudotuspelitaistoa käyvä Dallas Stars nousi NHL:n Läntisessä konferenssissa pudotuspeliviivan yläpuolelle, kun se kaatoi sunnuntain kotiottelussaan Buffalon maalein 4–2.

Starsin suomalaiskoplasta tehoille ylsivät toisen erän alussa 2–0-maalin laukonut Roope Hintz ja syöttöpisteet mieheen kirjauttaneet Miro Heiskanen ja Esa Lindell.

Dallasin tehomies oli 2+0 tehnyt Michael Raffl.

Joukkueen maalipörssiä johtavalle Hintzille sunnuntain osuma oli jo kauden 23:s. Samalla se oli 44. tehopiste, jolla Hintz teki uuden yhden NHL-kauden piste-ennätyksensä.

Viime tynkäkaudella Hintz nakutti 43 pistettä.

Ennätys paukkuu tänä keväänä komeasti uusiksi. Kun pelaamatta on vielä 30 ottelua, 25-vuotias suomalaissentteri on vauhdissa 36 maalin ja 70 tehopisteen kauteen.

Lammikko osui Manhattanilla

Vancouver Canucksin nelossentteri Juho Lammikko jatkoi mainiota virettään, kun Canucks haki 5–2-voiton New York Rangersin vieraana.

Lammikko napautti toisen erän alussa lopulta voittomaaliksi jääneen 3–0-osuman.

Maali oli Lammikolle kauden kuudes.

Lammikko on ollut kuin uusi mies kaukalossa tämän vuoden puolella. Syyskaudella hän teki 26 ottelussa tehot 1+1 (–5), ja keskimääräinen jääaika oli vain 9.58 minuuttia.

Vuodenvaihteen jälkeen 21 ottelussa on syntynyt jo pisteet 5+5 (+7). Vastuukin on tänä aikana noussut 14 minuuttiin.

Kuluvan vuoden puolella Lammikko on ollut Vancouverin hyökkääjistä viidenneksi tehokas. Hän on muodostanut väkevän nelosketjun Matthew Highmoren ja Tyler Motten kanssa.

Kuudesta viime pelistään viisi voittanut Vancouver on lyöttäytynyt mukaan pudotuspelitaistoon. Ero viimeisessä paikassa kiinni olevaan Dallasiin on nyt kolme pistettä.

Tasonnosto on tullut 26-vuotiaalle porilaiselle hyvään aikaan, sillä kauden jälkeen hän on rajoitettuna vapaana agenttina sopimusneuvotteluiden edessä. Tätä menoa Lammikko on pelaamassa NHL-uralleen jatkoa.

Juho Lammikko on päässyt tuulettelemaan viime aikoina.