Hasekin mielestä Ovetshkin on ”selittelijä, kananpaska ja valehtelija”.

Venäläistähti Aleksandr Ovetshkinin julkinen tuore esiintyminen on saanut NHL:n takavuosien kulttimaalivahdin Dominik Hasekin pillastumaan.

Ovetshkin tunnetaan Venäjän päämiehen Vladimir Putinin vankkumattomana kannattajana. Hän perusti vuonna 2017 PutinTeam-nimisen liikkeen tukeakseen presidenttiä.

Washington Capitalsin tähtihyökkääjä Ovetshkin kieltäytyi kommentoimasta Ukrainan sotaa medialle torstaina. Hänet saatiin median eteen kertomaan näkemyksensä Ukrainan sodasta perjantaina. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan varhain torstaina.

– Hän on presidenttini, mutta en ole politiikassa. Olen urheilija, Capitalsin kapteeni vastasi kysymykseen, vieläkö hän tukee Putinia.

Ovetshkin kierteli ja kaarteli, kun mieheltä kysyttiin, että tukeeko hän Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

– Olen venäläinen, okei. Joskus tulee asioita, joita ei voi hallita. Se ei ole käsissäni. Kuten sanoin, toivottavasti se päättyy pian ja molemmissa maissa olisi rauha.

Ovetshkin sanoi kuusi kertaa toivovansa, että tilanne päättyisi pian. Lopulta hän ilmoitti olevansa ylipäätään sotimista vastaan.

– Ei enää sotaa, pyydän. Ei ole väliä, kuka on sodassa – Venäjä, Ukraina tai muut maat. Elämme maailmassa, jossa pitäisi elää rauhassa.

Hasek viittasi Ovetshkinin haastatteluun, kun hän twiittasi näkemyksensä venäläistähdestä hyvin suorasanaisesti.

– Mitä!? Ei ainoastaan selittelijä, kananpaska, vaan myös valehtelija! Jokainen aikuinen Euroopassa tietää hyvin, että Putin on hullu tappaja ja Venäjä käy hyökkäyssotaa vapaata maata ja sen kansaa vastaan, Hasek kirjoitti.

– NHL:n on välittömästi lopetettava kaikkien venäläisten pelaajien sopimukset! Jokainen urheilija edustaa paitsi itseään ja seuraansa myös maataan sekä sen arvoja ja tekoja. Se on tosiasia. Jos NHL ei tee niin, se on epäsuorasti vastuussa kuolleista ukrainalaisista, hän jatkoi.

Dominik Hasek vuonna 2018.

Hasek ilmoitti myös, että venäläisten urheilijoiden sulkeminen kilpailuista on nykyisessä maailmantilanteessa välttämätöntä. Hän kertoi olevansa tilanteesta pahoillaan niiden urheilijoiden puolesta, jotka tuomitsevat Putinin aggressiiviset toimet Ukrainasta.