Venäjän maajoukkuekiekkoilija ilmaisi tukensa Ukrainalle – ”Lopettakaa!”

Nikita Zadorov otti Instagram-julkaisussaan kantaa Ukrainan sotaan.

NHL-joukkue Calgary Flamesin venäläispuolustaja Nikita Zadorov julkaisi perjantai-iltana Instagram-tilillään Ukrainaa tukevan viestin.

25-vuotias moskovalainen julkaisi kuvan, jonka keskelle oli kirjoitettu teksti ”Ei sotaa”. Kuvan yhteyteen Zadorov kirjoitti isoin kirjaimin ”Lopettakaa!”.

Hän julkaisi saman kuvan myös Instagramin tarinaosiossa, jossa hän oli liittänyt mukaan Ukrainan lipun ja tukea tai yhtenäisyyttä kuvaavan emojin.

Zadorov on edustanut Venäjän maajoukkuetta kaksissa edellisissä jääkiekon MM-kisoissa.

Aiemmin perjantaina Venäjän suurin kiekkotähti, Vladimir Putinin kovana tukijana tunnettu Washington Capitalsin Aleksandr Ovetshkin kommentoi Ukrainan tilannetta ja väisteli suoria kysymyksiä muun muassa siitä, tukeeko hän Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Venäläisistä NHL-kiekkoilijoista juuri Ovetshkin on aiemmin profiloitunut suurimmaksi Putinin tukijaksi. Äänekkäin Putin-kriitikko on puolestaan ollut New York Rangersin supertähti Artemi Panarin.