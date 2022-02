Vladimir Putinin suurena tukijana tunnettu Aleksandr Ovetshkin kommentoi vihdoin sotaa Ukrainassa – mumisi samaa asiaa kuudesti

Aleksandr Ovetshkin tunnetaan Vladimir Putinin suurena tukijana.

Washington Capitalsin tähtihyökkääjä Aleksandr Ovetshkin saatiin viimein median eteen.

36-vuotias venäläinen vastaili median Ukrainan tilanteesta esittämiin kysymyksiin Philadelphiassa järjestettyjen harjoitusten jälkeen.

– Tilanne on vaikea. Minulla on paljon ystäviä Venäjällä ja Ukrainassa. Sotaa on vaikea seurata. Toivottavasti se on pian ohi ja rauha palaa maailmaan, Ovetshkin sanoi seuransa videoimassa lehdistötilaisuudessa.

Levollisesti puhunut, mutta silmin nähden vaivaantuneen näköinen Ovetshkin tunnetaan hyökkäyskäskyn Ukrainaan antaneen Venäjän presidentti Vladimir Putinin tukijana.

Ovetshkin on kampanjoinut Putinin puolesta. Vuonna 2017 kiekkosankari perusti PutinTeam-nimisen liikkeen tukeakseen presidenttiä.

– Hän on presidenttini, mutta en ole politiikassa. Olen urheilija, Capitalsin kapteeni vastasi kysymykseen, vieläkö hän tukee Putinia.

Ovetshkin oli väistelykannalla myös, kun häneltä kysyttiin tukeeko hän Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

– Olen venäläinen, okei. Joskus tulee asioita, joita ei voi hallita. Se ei ole käsissäni. Kuten sanoin, toivottavasti se päättyy pian ja molemmissa maissa olisi rauha.

Venäläistähden kommentit toistivat vahvasti itseään. Hän mumisi kuusi kertaa toivovansa, että tilanne päättyisi pian.

Ovetshkin mainitsi perheensä olevan Venäjällä.

– Perheeni on Venäjällä, joten tilanne on pelottava. Emme voi tehdä mitään muuta kuin toivoa, että tilanne on pian ohi ja kaikki järjestyisi.

Lopulta Ovetshkin teki selkeämmän kannanoton, kun toimittaja mainitsi joidenkin venäläisurheilijoiden vedonneen sodan lopettamisen puolesta.

– Ei enää sotaa, pyydän. Ei ole väliä kuka on sodassa, Venäjä, Ukraina tai muut maat, elämme maailmassa, jossa pitäisi elää rauhassa.