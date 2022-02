Aleksandr Ovetshkin vaikeni pyynnöistä huolimatta – Putinia näyttävästi tukeneelle NHL-tähdelle buuattiin New Yorkissa

Aleksandr Ovetshkin ei ole suostunut kommentoimaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Venäläinen jääkiekon supertähti Aleksandr Ovetshkin vältteli mediaa ennen ja jälkeen Washington Capitalsin viime yön ottelua New York Rangersia vastaan.

Ovetshkin jätti ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuden väliin median pyynnöistä huolimatta. Hän ei ole vielä kommentoinut Venäjän torstaina aloittamaa sotaa Ukrainaa vastaan.

36-vuotias maalitykki on ollut äänekäs Venäjän presidentin Vladimir Putinin kannattaja pitkin uraansa. Washington Postin mukaan on Venäjän johtajan kanssa niin lämpimissä väleissä, että hänellä on Putinin henkilökohtainen puhelinnumero, ja hän sai Putinilta lahjan hääpäivänään vuonna 2016.

Ovetshkin perusti ennen Venäjän vuoden 2018 presidentinvaaleja PutinTeam-nimellä kulkevan liikkeen tukemaan Putinia.

Aftonbladetin NHL-toimittajan Per Bjurmanin mukaan Madison Square Gardenin yleisöstä kuului buuauksia Ovetshkinin koskiessa kiekkoon torstain ottelussa.

CIA:n Moskovan osaston entinen päällikkö Steven Hall kommentoi Ovetshkinin tapausta Sports Networkin toimittajalle Rick Westheadille.

– Ovetshkin sanoo, ettei ole poliittinen henkilö, vain ylpeä ollessaan venäläinen. No, ei homma vain toimi niin Venäjällä, Hall sanoi.

– Ovetshkin tajuaa, että vaikka hän elää ja tekee rahaa USA:ssa, Venäjän turvallisuuspalvelu tietää missä hänen isoäitinsä asuu, tietää mitä pankkitilejä hän käyttää, missä hänen kesämökkinsä on. Jos hän harhautuu polulta, he voivat tehdä, mitä haluavat.