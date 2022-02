NHL-tuomio: Patrik Laineen kanssa on tasan kaksi vaihtoehtoa – Ovetshkinin Instagramissa ”komeilee” yhä oksettava ilmestys

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Sami Hoffrén

Tähti

Slovakian jättiläinen Zdeno Chara rikkoi huiman rajapyykin torstain ja perjantain välisenä, kun hänestä tuli eniten NHL-otteluita pelannut puolustaja. Maaliskuun puolivälissä 45 vuotta täyttävällä Charalla on nyt tilillään 1 652 runkosarjaottelua. Käsittämätön lukema Trencinin teräsmieheltä. Kun Chara lyö hokkarit naulaan, valinta Hockey Hall of Fameen on pomminvarma.

Puheenaihe

Patrik Laine on tällä hetkellä kuuma nimi. Kahdeksaan viime otteluun tehot 9+6. Columbus Blue Jacketsin 23-vuotias maaliruisku paiskoo kierroksesta toiseen hurjaa jälkeä, ja siirtospekulaatiot kiihtyvät. Mitä tekee GM Jarmo Kekäläinen? Vaihtoehtoja on tasan kaksi: kauppaaminen ennen siirtotakarajaa tai pitkä jatkosopimus Laineen lapaseen.

Suomalainen

Pekka Rinne sai ansaitsemansa kunnianosoituksen, kun Nashville Predators nosti suomalaislegendan pelinumeron 35 kattoon perjantain vastaisensa yönä. Rinne on Predatorsin nuoren seurahistorian paras ja merkittävin pelaaja. Upea esikuva kaikille nuorille jääkiekkoilijoille. Komean ja koskettavan seremonian jälkeen Juuse Saros ja Mikael Granlund nousivat vieläpä ottelun ratkaisijoiksi voittomaalikisassa.

Farssi

Sitten odotellaan venäläisten NHL-pelaajien ulostuloja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Aleksandr Ovetshkin saatiin jo alun mediahiljaisuuden jälkeen kommentoimaan, mutta tuloksena oli lähinnä väistelyä ja toistelua. Miehen Instagram-tilin profiilikuvassa keimailee muuten muuan Vladimir Putin. Hyi helvetti.

Yllätys

Columbus Blue Jackets on kääntänyt kelkkansa kauden loppupuolella. Helmikuussa Blue Jackets on ollut sarjan toiseksi kovin joukkue 14 pisteellään (vain yksi tappio). Yllättävintä on tapa, jolla Blue Jackets voittaa otteluita. Maaleja syntyy molempiin päätyihin. Näyttää kuitenkin, että kirivaihe alkoi liian myöhään pudotuspelejä ajatellen.

Ville Touru

Tähti

Nashvillen Roman Josi ei aina saa aivan ansaitsemaansa huomiota ja arvostusta. Fantastinen pelaaja ja liideri. Kaudesta toiseen NHL:n top 5 -puolustaja. Nyt hän on voittamassa kolmatta vuotta putkeen Predatorsin pistepörssinkin. Kuorma on valtava, mutta 10 vuoden aikana Josi ei ole koskaan ollut yli 10 ottelua kaudessa sivussa. Tyylikkään sveitsiläisen paita nousee ajallaan Pekka Rinteen rinnalle kattoon.

Roman Josi on kuin sveitsiläinen kello.

Puheenaihe

Florida konttasi tällä viikolla yllättäen kahdesti kotonaan heikompiaan vastaan. Näen tämän jopa hyvänä asiana Panthersille. Viime kuukaudet joukkue on nimittäin rallatellut niin leppoisan iloisesti, että pieni tappioputki ja pomput tiessä tässä vaiheessa kautta ovat vain kasvattava kokemus laatujoukkueelle. Tampa Bay näytti keväällä 2019, mitä ”liian mukavan” ennätysrunkosarjan jälkeen voi tapahtua.

Suomalainen

Juuse Saros on yhä vahvasti mukana Vezina-kisan kärkihevosten joukossa, vaikka hiljattain tulikin muutama tappio putkeen. Omissa papereissani Saros on tällä hetkellä kisan kakkosnimi Rangersin Igor Shestjorkinin jälkeen. Viimeiset – ja Vezinankin kannalta tärkeimmät – 30 ottelua ovat vielä edessä, mutta hämeenlinnalaisella on vielä täydet saumat himoittuun pystiin historian neljäntenä suomalaisena.

Farssi

Tasaisin väliajoin törmää pohdintoihin, miksi ihmeessä kaukalossa tapellaan vielä 2020-luvulla. Paikan päällä NHL-otteluja seuraavana voin kertoa, ettei mikään sytytä pohjoisamerikkalaista kiekkoyleisöä niin kuin nyrkkitappelu. Kun hanskat putoavat, suurin osa yleisöstä nousee mylvimään seisaaltaan ja on haljeta innosta. Surullista kyllä, tappelut ovat merkittävä tekijä monien NHL-pelien tunnelmassa.

Tappelumäärät ovat romahtaneet takavuosista, mutta ne ovat yhä arkipäivää NHL:ssä.

Yllätys

Arizona tarjoilee joka viikko jotakin yllättävää. Tällä kertaa yllätyshuomiona pisti silmään, että joukkueella on ensi kaudeksi kiinnitettynä vain kuusi pelaajaa, jotka eivät pelaa tulokassopimuksella. Todennäköisesti näistä vielä 2–3 kaupataan kuukauden sisällä. No, ensi kauden hallikin on junioritasoa, joten miksei sitten joukkuekin. Vapaat agentit kun tuskin tulevat kovin innokkaina tähän kaaokseen.

Ismo Lehkonen

Tähti

Calgaryn päävalmentaja Darryl Sutter. Vanhan liiton kiekkoromantikkona pidän tavasta, jolla Sutter on jumpannut joukkueen kasaan. Arvostan ihmisiä, joilla on selkeä visio siitä, miten peliä pitää pelata ja miten heidän joukkueensa pelaavat voitosta. Pienet asiat on oltava kunnossa, jotta voi illasta toiseen voittaa pelejä. Sutterilla ei ole välikausia. Vain voittamisella on merkitystä. Calgaryn pelaaminen on brutaalin kaunista. Sutter on jääkiekon Bill Belichick.

Puheenaihe

Pekka Rinne. Rinne on NHL:n kaikkien aikojen parhaimpia maalivahteja. Jo Rinteen tarina itsessään on kirjan arvoinen, kun miettii millaisia välietappeja ja kuoppia hänen uralleen mahtui. Kahdeksannen kierroksen varaus draftissa, ja sen jälkeen hän marinoitui pitkään AHL:ssä. Siitä Rinne nousi huipulle pala palalta eliittiurheilijan luonteellaan ja kovalla kilpailuvietillään. Rinne ei jättänyt mitään sattuman varaan. Rehellinen suomalainen kilpaurheilija, joka työnsi väkisin itsensä framille. Rinne on loistava esimerkki muille maalivahdeille. Uskomattoman hieno jääkiekkolähettiläs.

Suomalainen

Anton Lundell. Ymmärretäänköhän Suomessa oikeasti, minkälainen laatupelaaja Lundell on jo nyt? Lundell on Floridan kovimpia jätkiä. Tehotilasto on hurja +28. Lundell ei pelaa suojeltuja vaihtoja, ja nyt vastustajat yrittävät jo pimittää hänen ketjuaan. Puhutaan NHL-tulokkaasta, joka on Floridan tärkeimpiä pelaajia alivoimalla ja peluutuksessa vastustajan kärkiketjuja vastaan. Muiden Calderista kisaavien tulokkaiden joukkueet eivät ole lähelläkään pudotuspelejä. Lundell on tehnyt sellaisen rysäytyksen NHL:ssä, ettei kukaan asiantuntijoista osunut lähelläkään ennustuksissa. Hänen vireensä ei ole katkennut kauden edetessä. Päinvastoin, taso on noussut.

Anton Lundell on takonut 48 ottelussa tehot 11+24=35.

Farssi

Olen todella pettynyt Seattle Krakeniin. Maalisuhde on karmea -54. Joukkueella ei ole identiteettiä, joten tämä vuosi menee enemmän tai vähemmän vihkoon. Dave Hakstolin pelitapa ei ole antanut mahdollisuutta menestyä. Seattle on lähtenyt jokaiseen peliin altavastaajana, jolloin logiikkakin sanoo, että joka vaihdossa pitäisi pystyä puolustamaan henkensä kaupalla, mutta sitä ei ole tapahtunut. Hakstol ei ole saanut joukkuetta yhtenäiseksi. GM Ron Francis joutuu kauden jälkeen miettimään, onko tämä oikea valmennusryhmä.

Yllätys

Los Angeles Kings. Joukkue rämpi pitkään, mutta nyt Anze Kopitar, Drew Doughty, Dustin Brown ja kumppanit ovat saaneet uuden mahdollisuuden. Phillip Danault on saanut liimattua yhden laatuketjun lisää Kingsille. Danault esittää esimerkillistä kahden suunnan pelaamista ja on muille hyvä mentori. Danault näyttää, mitä voittava jääkiekko vaatii. Se on raakaa grindausta ylös ja alas. Näen Kingsin yhtenäisyydessä paljon samaa kuin viime kauden Montrealissa. Todd McLellan on laatukoutsi, joka on laittanut puolustuspelin kuntoon. McLellan osaa säädellä hyvin pelaajien tunnetilaa.