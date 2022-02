Nyt ei mennyt putkeen! Patrik Laineelle etsittiin uutta suomenkielistä lisänimeä USA:ssa – lopputulos on koominen

Patrik Laine on nyt ”lämmitin”.

Columbus blue jacketsia edustavan Patrik Laineen tulikuuma vire on aiheuttanut yllättävän ongelman Pohjois-Amerikassa, maineikkaassa The Athletic -julkaisussa kerrotaan.

Laineen, 23, tuoreimmat uroteot ovat keskiviikkoyöltä, kun hän rokotti Torontoa kahdella maalilla, joista toinen syntyi jatkoajalla.

– Englannin kielessä loppuvat adjektiivit kuvailemaan Patrik Laineen viime aikojen suorituksia, joten kysyimme yleisöltä, mikä olisi paras tapa sanoa heater Laineen äidinkielellä.

– Kävi ilmi, että nuori suomalainen on todellinen lämmitin, The Athleticissa kirjoitetaan.

Lämmitin-sana on kirjoitettu suomeksi.

Artikkelin toimittanut Aaron Portzline kysyi ennen kirjoitusprosessiaan Twitterissä suomennoksia sanalle heater.

Muutama hänen suomalaisseuraajistaan ehdotti lämmitintä, joka lienee paras yksi yhteen -käännös heaterille.

Todellisuudessa heaterin vastinpariksi sopisi osuvammin esimerkiksi tuttu ilmaus liekeissä, jota jotkut seuraajista Portzlinelle tarjosivatkin.

Suomen kielessä lämmitin rinnastetaan usein lämmityslaitteeseen.

Lämmittimien kirjo on laaja. Kuvassa auton sisälämmitin.

Lämmitin-Laine on uuden lisänimensä ansainnut, sillä hän on paukuttanut kymmenessä ottelussa tehot 12+8. Hän on edellisen neljän viikon ajalta NHL:n ykkönen niin maaleissa, pisteissä kuin ottelukohtaisessa pistekeskiarvossakin.

Vaikka ykköspyssyn tehoputki on siivittänyt Columbuksen kovaan lentoon, joukkue on yhä yhdeksän pisteen päässä Itäisen konferenssin viimeisestä pudotuspelipaikasta.

Laineen lentokeli ja Columbuksen epätodennäköiseltä vaikuttava playoff-paikka nostattivat huolen Ruotsissa.

– Hyvä uutinen Suomelle, että Blue Jackets näyttää jäävän ulos pudotuspeleistä. Tulikuuma Laine on siten potentiaalinen ehdokas koti-MM-kisoihin... Aftonbladetissa kirjoitettiin.

Jääkiekon MM-kisat pelataan Tampereella ja Helsingissä 13.–29. toukokuuta. Laineen osallistumisintoa saattaa tosin nakertaa se, että hänen yksivuotinen sopimuksensa Columbuksen kanssa umpeutuu tulevana kesänä.