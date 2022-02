Pekka Rinteen NHL-ympyrä sulkeutuu ensi yönä lähes 18 vuotta ikimuistoisen mökkireissun jälkeen – ”Hullultahan tämä tuntuu”

Pekka Rinteestä tulee perjantain vastaisena yönä historian viides suomalainen, jonka paita nostetaan NHL-areenan kattoon.

Pekka Rinne on Nashville Predatorsin seurahistorian suurin pelaaja.

Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä todistetaan historiallista hetkeä, kun Pekka Rinteen numero 35 nostetaan Nashvillen Bridgestone Arenan kattoon seurahistorian ensimmäisenä jäädytettynä pelinumerona.

– Kun olen valmistautunut ja miettinyt puhetta, niin hullultahan tämä tuntuu. En olisi nuorena ikinä kuvitellutkaan tällaista, Rinne, 39, sanoo.

– Olisin ollut enemmän kuin tyytyväinen, jos olisin saanut toteuttaa haaveeni ja pelata yhden NHL-pelin.

Pelejä runkosarjassa kertyi lopulta 683, mikä on enemmän kuin yhdelläkään toisella suomalaisella maalivahdilla. Samoin voittoja (369) ja nollapelejä (60). Päälle vielä 89 pudotuspeliottelua.

Näihin lukemiin nähden voi kuulostaa hullulta, ettei Rinne edes koskaan ollut mikään erityinen huippulupaus.

NHL:n sijaan kempeleläisen realistisempi unelma oli pelata joskus SM-liigassa. Se toteutui – tosin vain pariksi kymmeneksi otteluksi.

Rinteen ikäluokan NHL-varaustilaisuus oli kesällä 2001. Tuolloin häntä ei kuitenkaan varattu. Eikä varattu seuraavanakaan vuonna. Eikä sitä seuraavana.

Ei Rinne NHL-varausta koskaan varsinaisesti odotellutkaan, mutta juhannuksena 2004 se tuli 8. kierroksella.

– Olimme kaverien kanssa poikaporukalla mökillä, kun Korkin Jarmo (agentti) soitti, että ”morjesta Peksi, sut on varattu Nashvilleen”, Rinne nauraa.

– Se tuntui enemmän vain sulalta hattuun ja sellaiselta kivalta lisältä omaan CV:hen. Ei NHL vielä siinäkään vaiheessa tuntunut mitenkään realistiselta.

Pekka Rinne Nashvillen maalilla marraskuussa 2008, uransa ensimmäisellä kokonaisella NHL-kaudella.

Lähes 18 vuotta tuon ikimuistoisen mökkireissun jälkeen Nashvillen seurahistorian suurimman pelaajan NHL-ympyrä ikään kuin sulkeutuu paidanjäädytysseremoniassa – saman ”poikaporukan” kanssa.

– On todellakin aika hienoa, että samoja jätkiä on nyt täällä. Olemme sitä joskus naureskelleetkin, ettei olisi silloin ihan heti uskonut.

Mökkiseurueen lisäksi Rinne on kutsunut paikalle ”vähän” muitakin. Hän arvioi, että Suomesta paikalle torstain juhlallisuuksiin saapuu jopa lähemmäs sata perheenjäsentä ja kaveria.

– Ehkä eniten odotan, että pääsen jakamaan sen hetken lähimmäisten ja hyvien kaverien kanssa. Uran aikana on mennyt niin paljon juttuja ohi. Nyt ei tarvitse itse pelata tai keskittyä mihinkään muuhun.

Jännitys on alkanut nousta h-hetken lähestyessä.

– Kieltämättä aina kun rupean miettimään torstai-iltaa. Minulta on myös haluttu pitää pimennossa, keitä kaikkia tilaisuudessa puhuu ja mitä muuta tapahtuu.

– Tiedän olevani aika tunteellinen. Toivottavasti pystyisin myös nauttimaan siitä, ettei ihan poraamiseksi mene, Rinne naurahtaa.

Rinne pelasi ensimmäisen NHL-ottelunsa jo joulukuussa 2005, mutta kolme ensimmäistä kautta Pohjois-Amerikassa kuluivat vielä Nashvillen AHL-joukkue Milwaukeessa.

Jälkikäteen Rinne on kiitollinen, että hänen annettiin kypsyä rauhassa NHL:ään. Ensi kertaa Predatorsin kopin ovet avautuivat kunnolla syksyllä 2008 Rinteen ollessa 25-vuotias.

Sen jälkeen meno oli hurjaa. Heti tulokaskaudestaan lähtien Rinne oli Nashvillen ykkösvahti ja nousi nopeasti NHL:n maalivahtieliittiin.

Uransa parhaat vuodet Rinne kokee kuitenkin pelanneensa vasta reilusti yli kolmekymppisenä.

– Ne 2010-luvun ensimmäiset vuodet olivat tosi hyviä. Silloin mentiin hirveällä draivilla ja innolla. Mutta olen aina ollut vähän sellainen late bloomer. Mielestäni parhaat vuoteni olivat Peter Lavioletten valmentajakauden aikana. Eli aika lailla vuosina 2015–19.

– Tuntui, että oli koko ajan hyvä itsevarmuus. Nautin todella siitä ajasta.

Pekka Rinne torjui uransa viimeisessä NHL-ottelussa nollapelin Carolina Hurricanesia vastaan 10. toukokuuta 2021.

Vuonna 2018 Rinne palkittiin NHL:n parhaan maalivahdin Vezina Trophylla kolmantena suomalaisena Miikka Kiprusoffin ja Tuukka Raskin jälkeen.

Kirkkain kruunu, Stanley Cup, jäi lopulta puuttumaan. Keväällä 2017 se jäi kahden voiton päähän.

– Ne pudotuspelit olivat ihan uskomatonta aikaa. Pääsimme juuri ja juuri pudotuspeleihin, ja siitä alkoi sellainen taika, mikä kantoi pari vuotta.

– Seuraavana vuonna tuli Presidents' Trophy, minkä jälkeen oli todella suuri pettymys pudota toisella kierroksella. Tuntuu, että näinä kahtena vuotena olivat urani parhaat joukkueet ja aidosti parhaat saumat voittaa.

Rinne ripusti patjat naulaan viime kauden jälkeen 38 vuoden iässä. Kroppa olisi antanut vielä pelata, mutta maalivahtilegenda ei enää kokenut pääsevänsä aivan haluamalleen ja tottumalleen tasolle.

– Tiesin myös jo monen vuoden ajalta, mitä Juusesta (Saros) on tulossa. En halunnut olla siinä enää sellaisena varjona.

Rinne jätti NHL:n tyylillä. Hän pelasi viimeisessä ottelussaan nollapelin, uransa 60:nnen.

Rinteen oppipoika Saros (vas.) on noussut nyt yhdeksi NHL:n parhaista maalivahdeista.

Syksyn ja talven aikana Rinne on ehtinyt totutella kiekkoeläkeläisen elämään. Hän kertoo ajatuksen lopettamisen jälkeisestä tyhjiöstä jopa hieman pelottaneen, mutta lopulta turhaan.

Ajoitus lopettamiselle oli hyvä, sillä joulukuussa 2020 syntynyt esikoispoika Paulus on pitänyt maalivahtilegendan kiireisenä.

– Vaikka muutos uran lopettamisen jälkeen on älyttömän iso, niin koen, että pieni lapsi on auttanut minua. En ole missään vaiheessa pudonnut tyhjän päälle, vaan aika tiivisti olen kiinni arjessa. Isä-elämää tämä nykyään on.

– Aika menee tosi nopeasti. Seuraan myös kiekkoa ja tykkään treenailla ja pitää itseäni kunnossa.

Rinne on viettänyt perheineen aikaa sekä Oulussa että Nashvillessä. Kiekkokaukalossakin pelipaikka on vaihtunut.

– Viime kesänä Oulun NHL-miesten jäillä kävin vielä muutaman kerran sparrailemassa maalissa, kun tarvittiin molaria.

– Nykyään pelaan vain hyökkääjänä, kun käyn kaverien kanssa viikoittaisella jäävuorolla. Maalissa en ole halunnut enää olla, Rinne naurahtaa.

Rinteen paidanjäädytysseremonia alkaa Suomen aikaa perjantaina kello 2. Nashvillen ja Dallasin välistä ottelua edeltävät juhlallisuudet näkyvät Viaplayn ja V Sportin kanavilla.

Rinteestä tulee historian viides suomalainen, jonka paita nostetaan NHL:ssä kattoon. Aiemmin kunnian ovat saaneet Jari Kurri, Teemu Selänne, Teppo Numminen ja Jere Lehtinen. Reilun parin viikon kuluttua joukkoon liittyy myös Mikko Koivu.