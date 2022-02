Teuvo Teräväinen maalinteossa Carolinan voitossa – Calgary roihuaa liekeissä

Carolina nousi voiton päähän sarjakärjestä.

Carolina Hurricanes haki maanantain NHL-kierroksella 4–3-jatkoaikavoiton Philadelphiasta.

Tyvipään Flyers ei päästänyt vieraitaan helpolla. Se nousi päätöserässä kahdesti takaa rinnalle ja pakotti pelin jatkoajalle, jonka ratkoi Carolinan puolustaja Brett Pesce.

Carolinan suomalaisista tehoille ylsivät toisessa erässä 2–1-maalin tehnyt Teuvo Teräväinen ja sen syöttänyt Sebastian Aho.

Teräväisen osuma oli ykkösketjulta komea taidonnäyte. Aho ja Andrei Svetshnikov tekivät pohjatyöt ja juuri oikeaan aikaan maalille saapunut Teräväinen tuikkasi kylmänviileästi kauden 13. maalinsa.

45 ottelussa tehot 13+27=40 nakuttanut Teräväinen paahtaa parhaillaan kuuden ottelun pisteputkessa.

Voitolla Carolina nousi vain kahden pisteen päähän sarjakärjestä.

Koko NHL:n kärkikolmikko on pelannut nyt 50 ottelua. Mikko Rantasen tähdittämällä Coloradolla pisteitä on 76, Aleksander Barkovin kipparoimalla Floridalla 75 ja Teräväisen ja Ahon johtamalla Carolinalla 74.

Calgarylla kulkee

Calgary Flames on nousemassa mustaksi hevoseksi jopa kevään tosipelejä silmällä pitäen.

Darryl Sutterin porukka kaatoi viime hetken maaleilla kotonaan Winnipegin 3–1 ja otti jo 10 peräkkäisen voittonsa.

Flames on noussut vaivihkaa jo Coloradon perään toiseksi Läntisessä konferenssissa.

Lupaavaa Calgaryn kannalta on, että loisto-otteiden perustana on Sutterille ominainen tiivis puolustuspelaaminen. Ottelukohtaisella keskiarvollaan 2,33 Calgary on tämän kauden vähiten maaleja päästänyt joukkue NHL:ssä.

Toisessa päässä kaukaloa joukkueen ylivertainen syömähammas on ollut yksi sarjan parhaista ketjuista: Johnny Gaudreau–Elias Lindholm–Matthew Tkachuk, joka myös ratkoi osumallaan tuoreimman voiton.

Calgary on liekeissä.