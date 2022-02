Patrik Laineen pistetykitys jatkui, vaikka maali ryövättiin – Aleksander Barkov teki huipputehot

Laine venytti pisteputkensa jo yhdeksän ottelun mittaiseksi

Runsasmaalisista otteluistaan tällä kaudella tunnetuksi tullut Columbus Blue Jackets järjesti kotiyleisölleen jälleen railakkaan näytöksen, jossa Buffalo Sabres kaatui maalein 7–3.

Columbuksen suomalaistähti Patrik Laine keräsi tehot 0+2 ja kasvatti pisteputkensa yhdeksän ottelun mittaiseksi. Tänä aikana Laine on takonut tehot 10+8.

Buffaloa vastaan Laine syötti Boone Jennerin 2–2- ja Brendan Gauchen 5–2-maalit.

Toisen erän alussa Laine ehti juhlia myös laukomaansa 4–2-osumaa, mutta se hylättiin lopulta vastustajan haaston jälkeen. Videonauhalta selvisi, että Laineen osumaa edelsi hiuksenhieno paitsiotilanne, jossa hän ei itse ollut mukana.

Columbuksen kovimmat tehomiehet olivat yllättäen puolustaja Dean Kukan (2+1) ja farmihyökkääjänä viime vuodet tunnettu Gauche (1+2).

Laineella on 30 ottelun jälkeen kasassa tehot 16+17=33. Vaikka tamperelaiselta on jäänyt väliin 19 ottelua, hän on silti Blue Jacketsin sisäisessä pistepörssissä kolmantena vain kuusi pistettä kärkimies Jenneristä.

Columbuksen ero pudotuspeliviivaan on yhdeksän pistettä.

Barkov ja Lundell naulasivat viimeiset

Idän kärkijoukkue Florida Panthers löi odotetusti vierasjäällä Chicagon. Panthersin voittolukemat United Centerissä olivat 5–2.

Ottelun ykköstähtenä palkittiin tehot 1+2 tehnyt Aleksander Barkov.

Floridan suomalaiskapteeni syötti toisessa erässä Brandon Montourin 2–1- ja päätöserän alussa MacKenzie Weegarin 3–1-maalin.

Lopussa Barkov laukoi tyhjiin 4–2-maalin. Vielä hänen jälkeensä tyhjiin loppulukemat sinetöi Anton Lundell.

Suomalaispörssi Mikko Rantanen, COL 26+32=58 (46 ott.) Sebastian Aho, CAR 22+30=52 (46) Aleksander Barkov, FLA 23+22=45 (37) Roope Hintz, DAL 22+20=42 (47) Teuvo Teräväinen, CAR 12+27=39 (44) Mikael Granlund, NSH 7+32=39 (48) Anton Lundell, FLA 11+24=35 (46) Patrik Laine, CBJ 16+17=33 (30)