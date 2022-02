Hattutemppu oli laiha lohtu – Colorado voitti Buffalon Mikko Rantasen tehojen siivillä

Colorado voitti Buffalon 5–3. Mikko Rantanen teki tehot 1+1.

NHL:ssä huimaan vireeseen vuoden alusta alkaen äitynyt Colorado Avalanche otti jälleen voiton, kun lauantain varhaispelissä vastassa oli kotijoukkue Buffalo Sabres. Avalanchen voittolukemiksi kirjattiin 5–3.

Buffalo sinnitteli Coloradon kyydissä kaksi erää Tage Thompsonin taottua NHL-uransa ensimmäisen hattutempun. Kolmannessa erässä Alex Newhook teki Mikko Rantasen esityöstä 4–3, ja viimeisellä minuutilla Rantanen iski loppuluvut tyhjään Sabres-maaliin. Rantasella on koossa 26 maalia ja 32 maalisyöttöä tällä kaudella.

Colorado on tammikuun alusta lähtien hävinnyt vain kerran varsinaisella peliajalla, ja 22 viime pelistään sillä on 19 voittoa. Joukkue on koko liigan sarjataulukon kärjessä.