NHL-tuomio: Patrik Laineen Columbuksessa on tapahtunut radikaali muutos – Aleksander Barkovilta K18-kamaa

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Columbuksen ja Floridan peleissä on tehty tällä kaudella eniten maaleja.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Tommi Koivunen.

Ville Touru

Tähti

Minnesotan supertähti Kirill Kaprizov on pelannut nyt 100 NHL-ottelua ja tehnyt 50+62=112 pistettä. Pistekeskiarvo on siis 1,12/peli. Kovempaan tahtiin eivät ole tällä vuosituhannella yltäneet kuin Connor McDavid (1,41), Sidney Crosby (1,27) ja Jevgeni Malkin (1,17). Ja Kaprizov on vasta pääsemässä vauhtiin!

Puheenaihe

Columbus tunnettiin John Tortorellan alaisuudessa monen vuoden ajan yhtenä NHL:n vähämaalisimmista joukkueista. Vielä 2019–20 se oli toiseksi vähämaalisin. Nyt trendi on muuttunut radikaalisti aivan toiseen ääripäähän. Blue Jacketsin peleissä on mätetty tällä kaudella keskimäärin poskettomat 6,9 maalia ottelua kohden. Edellä on vain Florida (7,0). Colorado tulee heti perässä (6,8). Ainakaan tylsäksi ei voi Columbusta enää haukkua.

Suomalainen

Voi veljet, minkälaisia ässiä Teuvo Teräväinen vetelee harva se ilta hihastaan. Yksi Teräväisen omaleimaisista bravuureista on ”sählypyörähdys” ja sen erilaiset variaatiot. Viime viikolla hän tarjoili sellaisella tutkaparilleen Sebastian Aholle namupassin takatolpalle, ja tällä viikolla Teräväinen sujautti itse ovelalla kääntölaukauksella kiekon pönttöön.

Farssi

Pittsburghin Kasperi Kapanen on tahkonnut jo 10 ottelua putkeen ilman tehopisteitä ja tänä aikana hänen vaarallisten maalipaikkojen suhteensakin (43%) on joukkueen hyökkääjistä toiseksi huonoin. Edellispeliin Kapanen menetti jo paikkansa kakkosketjusta, mutta ylivoimavastuuta tulee yhä. Kapanen pelaa myös sopimuskautta, joten senkään suhteen numerotulos ei varmasti olisi pahitteeksi.

Yllätys

Vanha Tampa Bayn tutkapari Martin St. Louis–Vincent Lecavalier on jälleen yhdessä. Viime viikolla Montreal pestasi St. Louisin päävalmentajakseen, ja eilen toisesta kotikylän pojasta Lecavalierista leivottiin Canadiensiin ”erikoisneuvonantaja”.

Sami Hoffrén

Tähti

Tesoman tykki on palannut valokeilaan. Patrik Laine paukutti yli kahden vuoden tauon jälkeen hattutempun taalajäillä. Tämän vuoden puolella Laine on iskenyt 19 ottelussa 12 maalia, mikä on koko sarjan seitsemänneksi kovin noteeraus tänä vuonna. Laine, 23, on tällä hetkellä liekeissä.

Puheenaihe

Siirtotakaraja on reilun kuukauden päässä ja kuhina kulisseissa kiihtyy. Kannujahdin huippujoukkueet etsivät kuumeisesti syvyyspelaajia rosteriinsa. Suomalaisista Artturi Lehkonen on kuuma nimi. Lehkosen, 26, kaltainen kahden suunnan luottosähköttäjä olisi esimerkiksi isolla riskillä pelaavalle New York Rangersille oiva värväys.

Suomalainen

Aleksander Barkov jaksaa hämmästyttää yhä uudestaan. Torstain vastaisena yönä Florida Panthersin silkkikätinen kapteeni taiteili yhden kauden hienoimmista ja innovatiivisimmista maaleista Carolina Hurricanesia vastaan. Barkovin takamoukariharhautus on K18-kamaa.

Farssi

Sidney Crosbyn varjostaminen meni Auston Matthewsilta pahasti vihkoon. Toronto Maple Leafsin 23-vuotias supertähti takasi itselleen ajan hammaslääkärille, kun hän luisteli torstain kotiottelussa suoraan maalikehikkoon. Tus ny itte selittään, Matthews...

Yllätys

Montreal Canadiensilla on pulssi. Atlantin divisioonan jumbojoukkue katkaisi kymmenen ottelun tappioputkensa kaatamalla St. Louis Bluesin 3–2. Voitto oli myös väliaikaisen päävalmentajan Martin St. Louisin ensimmäinen NHL-koutsina. Nyt tarvitaan enää Ylen konkarireportterin Jussi Saarisen tekemä tuore haastattelu St. Louisista. Tähän tyyliin.

Tommi Koivunen

Tähti

Moritz Seider, 20. Mahtava ja monipuolinen pakki, joka pystyy kaikkeen. Olemus huokuu rehvakkuutta, swaggeria. Ei kumartele ketään. Tuli heti kauden alussa kovalla itseluottamuksella sisään, ja otteet ovat vain parantuneet. Paahtaa nyt komeassa pisteputkessa: 1+5 neljään peliin. Peliaika huitelee illasta toiseen tutusti 25 minuutin tuntumassa.

Moritz Seider on Detroit Red Wingsin alakerran uusi keisari.

Puheenaihe

Edmonton Oilers on neljän ottelun voittoputkessa! Tuskin Oilers vieläkään on riittävän tasapainoinen menemään kovinkaan pitkälle kevään peleissä, mutta Evander Kanen hankinta oli erittäin hyvä peliliike (harvinaista Edmontonissa...) Oilersilta. Kane on tehnyt tulosta ja tuonut kaivattua leveyttä ratkaisijaosastolle.

Suomalainen

Petri Matikaista lainaten: Ei me muuteta mitään. Patrik Laineelle menee tämä maininta tälläkin viikolla. Ensimmäinen hattutemppu yli kahteen vuoteen, ja Tesoman tykki pelaa nyt jo 45 maalin kausitahtia (82 peliä): 16 häkkiä 29 peliin. Laine lähestyy jo joukkueensa sisäisen pistepörssin kärkipaikkaa, vaikka alkukaudesta jäi paljon otteluita väliin. Alle 24-vuotiaiden hattutempputilastossakin suomalainen on komeassa seurassa.

Farssi

”Joku” nosti viime viikolla tällä palstalla tähti-kategoriassa esiin John Gibsonin. No, Gibsonin paluu tähdistötauolta: 1,5 peliä, 50 torjuntaa ja 11 kiekkoa omiin. Alkukauden yllättäjäjoukkue, maalivahtinsa turvin paljon pisteitä poiminut Anaheim luisuu sarjataulukossa.

Yllätys

Saako Calgarya vielä kutsua yllätykseksi vai ollaanko jo kuukausitolkulla myöhässä? Tahti vain kiihtyy: Darryl Sutter on piiskannut joukkueensa kahdeksan ottelun voittoputkeen. Viisi viimeisintä voittoa on tullut vähintään kolmen maalin erolla! Liekit ovat liekeissä. Johnny Gaudreau pelaa superkautta – ja ensi kesäksi todella isoa tilipäivää. Syöttö Tyler Toffolin ensimmäiseen Flames-maaliin oli suhteellisen seksikäs.