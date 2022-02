Herran tähden, mikä maali! Aleksander Barkov loksautti leuat NHL:ssä

Florida Panthersin vire ei ollut kadonnut kahden viikon tauon aikana. Kapteeni Barkov heilutti tahtipuikkoa.

NHL:ssä pelattiin keskiviikon kierroksella todellinen huippuottelu, kun Sebastian Ahon johtama Carolina Hurricanes sai vieraakseen Aleksander Barkovin kipparoiman Florida Panthersin.

Mestariehdokkaiden välinen idän kärkiottelu oli odotetun kiivas ja tasaväkinen. Kahden viikon tauolta palannut Florida otti lopulta 3–2-jatkoaikavoiton.

Suomalaiset olivat kuumassa kamppailussa vahvasti esillä.

Avauserän lopussa syntynyt Carolinan 1–0-maali oli ykkösketjun tutkaparin käsialaa. Aho tarjoili päädystä syötön Teuvo Teräväiselle, joka käänsi ovelasti pyörähdyslaukauksen sisään.

Seuraava maali toisessa erässä oli illan komein. Siitä vastasi Barkov.

Suomalaistähti purjehti kiekon kanssa hyökkäysalueelle, jallitti Carolinan Brady Skjein taidokkaalla harhautuksella ja laukoi rystyltä 1–1-tasoituksen.

Video Barkovin upeasta maalista lähti leviämään vauhdilla sosiaalisessa mediassa. NHL hehkutti temppua ”uskomattomaksi harhautukseksi”.

– Hän ei lakkaa ikinä hämmästyttämästä, Panthersin päävalmentaja Andrew Brunette sanoi ottelun jälkeen.

– Niin aliarvostettu, taitava pelaaja. Oli hauskaa, että tämä peli oli valtakunnallisessa tv:ssä. Toivottavasti maailma näkee, mitä Barkov tuo meille joka ilta, Brunette jatkoi.

Hurricanes siirtyi Tony DeAngelon osumalla kolmannen erän alussa vielä 2–1-johtoon, mutta Sam Reinhart nosti vieraat tasoihin viimeisellä minuutilla Panthersin pelatessa ilman maalivahtia.

Ratkaisuhetkillä Floridan ainoana sentterinä jäällä ollut Anton Lundell todisti Reinhartin tasoitusta lähietäisyydeltä, mutta ei saanut siihen syöttöpistettä.

Jatkoaika ei ehtinyt lopulta vanheta kuin 16 sekuntia ennen kuin puolustaja Aaron Ekblad ratkaisi läpiajosta voiton Floridalle.

Tehot 1+1 kerännyt Barkov sai syöttöpisteen jatkoaikamaaliin.

Voitolla Florida otti jälleen takaisin paikkansa Itäisen konferenssin kärkijoukkueena.

Barkov on hurjastellut tällä kaudella pelaamiinsa 35 otteluun jo tehot 22+20=42. Ottelukohtainen maalitahti 0,63 maalia per peli on koko NHL:n viidenneksi kovin lukema yhdessä Aleksandr Ovetshkinin kanssa.

Barkovilta on jäänyt loukkaantumisten takia väliin 13 ottelua, mutta siitä huolimatta hän on vauhdissa hurjaan 43 maalin kauteen.

Suomalaistähdet ovat harvinaisen kovassa maalivireessä NHL:ssä. Barkovin lisäksi 20 maalin rajapyykin ovat rikkoneet jo Aho, Mikko Rantanen ja Roope Hintz.

Lähes puolet kaudesta loukkaantumisen takia sivussa ollut Patrik Laine on myös äitynyt viime aikoina kovaan maalivireeseen ja lähestyy 20 maalin rajaa vauhdilla.

Suomalaispörssi Mikko Rantanen, Colorado 24+31=55 (45 ott.) Sebastian Aho, Carolina 21+28=49 (44) Aleksander Barkov, Florida 22+20=42 (35) Roope Hintz, Dallas 21+20=41 (45) Mikael Granlund, Nashville 7+32=39 (47) Teuvo Teräväinen, Carolina 12+25=37 (42) Anton Lundell, Florida 10+22=32 (44) Patrik Laine, Columbus 13+15=28 (28) Jesse Puljujärvi, Edmonton 11+16=27 (45) Miro Heiskanen, Dallas 4+23=27 (46)