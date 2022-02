Podcast: Roope Hintz naulaa NHL:n tyylikkäimmät pelaajat – ja vaikeimmat puolustajat

Total NHL Foreverin vieraana on Roope Hintz.

Dallas Starsin Roope Hintz on noussut parin viime kauden aikana pesunkestäväksi NHL-tähdeksi ja kovan luokan pistelingoksi.

Hintz, 25, tunnetaan ennen kaikkea tyylikkäänä kiekkoilijana. Total NHL Forever -podcastin haastattelussa Hintz pääsikin valitsemaan NHL:n tyylikkäimmät pelaajat.

– Kyllä se on Patrick Kane. Ja toinen on Artemi Panarin. Nämä kaksi ovat mielestäni tyylikkäimmät, Hintz naulaa.

Hintzille tyyli on tärkeää myös kaukalon ulkopuolella. Hänelle on mieleen, että NHL:n vanhahtava pukuperinne on hiljalleen murtumassa.

– Kyllä mä sanon, että pitäisi olla niin kuin NBA:ssa. Eli ihan millä vain voi tulla hallille, sanoo Hintz, jolle Starsin viime kauden kokeilu pukupakon poistamisesta oli mieleen.

– Pystyi tuomaan vähän itseään silläkin puolella esille.

Hintz jakaa myös vuolaat kehut ystävälleen Patrik Laineelle tämän räväköistä asuvalinnoista.

Tyylikkäimpien pelureiden lisäksi Hintz laittoi järjestykseen viheliäisimmät puolustajat, joita vastaan hän joutuu pelaamaan: Cale Makaria ja Victor Hedmania ei tarvinnut kauan pohtia.

TNF:n laajassa haastattelussa käydään läpi Hintzin polkua Nokian Pyryn kiekkokoulusta Dallas Starsin ykkössentteriksi.

Hintzin haastattelu alkaa ajasta 21.50.

Kaikki Total NHL Foreverin jaksot voit kuunnella Suplasta.

Ohjelman juontavat Ilta-Sanomien jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén ja NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.