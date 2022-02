Patrik Laine puhuu myllerrysten kaudestaan – isä on usein mielessä, mutta kotona on tapahtunut myös mukava muutos

Patrik Laine on noussut takaiskujen jälkeen taas NHL:n kuumimmaksi maalipyssyksi.

NHL-kausi on kestänyt nelisen kuukautta, mutta Patrik Laineen, 23, kohdalla aikaa olisi hyvin voinut kulua paljon enemmänkin. Niin paljon erilaisia vaiheita, ylä- ja alamäkiä Laineen viime kuukausiin on mahtunut.

– Ei ihan helpoimmasta päästä, Laine summaa tähänastisen kautensa.

Välillä jääkiekollakaan ei ole ollut mitään merkitystä. Isän äkillinen kuolema marraskuun lopussa vain 54-vuotiaana on muuttanut Laineen suhtautumista ammattiinsa.

– Siinä viimeistään tajusin, ettei jääkiekko ole kuitenkaan tärkein asia elämässä. On se vähän perspektiiviä muuttanut.

Nyt isän kuolemasta on kulunut vajaat kolme kuukautta. Se on yhä usein Laineen mielessä.

– Kun puhelinta selatessa tulee kuvia vastaan, silloin tulee aina harmitus päälle.

– Aika usein se on vielä mielessä, ei siitä kuitenkaan niin kauan ole vielä aikaa. Kaipa se tästä pikku hiljaa, Laine huokaa.

Laine aloitti NHL-kauden lupaavasti mutta loukkaantui jo yhdeksännessä ottelussa. Viheliäinen vatsalihasvamma piti Laineen sivussa kaukalosta lopulta parin kuukauden ajan. Välistä jäi 19 ottelua.

– Varmaan yksi ärsyttävimmistä vammoista, mitä itselläni on ollut. Ja vielä toinen kerta pariin vuoteen.

Keskivartalon täydellinen lepuuttaminen on käytännössä mahdotonta, mikä teki toipumisesta haastavaa.

– Nyt se on kuntoutunut ihan hyvin. Tuli vielä muita juttuja väliin, Suomessa käynti ja muuta, niin sain huilautettua sitä hyvin ja olin valmis, kun pääsin takaisin.

Vielä tammikuu meni Laineella hieman tuntumaa hakiessa, eivätkä hänen peliotteensa vielä tuolloin säväyttäneet. Myös Columbuksen päävalmentaja Brad Larsen antoi yllättävänkin suoraa julkista kritiikkiä Laineen suorituksista.

Lähes välittömästi sen jälkeen ketsuppipullo räjähti auki.

Nyt Laine porhaltaa parhaassa tehovireessään aikapäiviin. Kuudessa viime pelissä on syntynyt hurjat 12 tehopistettä.

Edellisiin viiteen otteluun Laine on paukuttanut seitsemän maalia ja on kahden viime viikon ajalta NHL:n kuumin maalipyssy. Koko kauden mitallakin Laine on noussut jo piste per peli -tahtiin.

– Kiva saada tulostakin aikaan. Itse odotan sitä, ja muutkin odottavat. On tietysti myös kiva voittaa välillä pelejäkin.

– Minulle maksetaan paljon siitä, että olisin tuottelias. Ei auta, vaikka pelaisi koko kauden muuten hyvin, mutta et tee pisteitä. Se ei ole sitä, mistä maksetaan.

Onnistumiset ovat silmin nähden vapauttaneet Lainetta ja hänen pelaamistaan. Laukaukset ovat alkaneet kilahdella päätypleksin sijaan yläriman alle, ja median edessäkin on nähty rennompi tamperelainen.

Tulikuumasta tehojaksostaan huolimatta Laine ei kuitenkaan paukuttele henkseleitä.

– Kokonaisvaltaisessa pelissä on edelleen paljon kehitettävää.

– Tietysti joukkueena voisimme olla paremmissa asemissa, mutta olosuhteisiin nähden olen ihan tyytyväinen.

Edellisottelussa lauantaina Laine ratkaisi voiton Columbukselle 7,2 sekuntia ennen loppua.

Laine takoo nyt tulosta Columbuksessa ensi kertaa ”vanhaan malliin”. Silti hänen tulevaisuutensa on hämärän peitossa.

Kesällä ovat jälleen edessä sopimusneuvottelut, ja Laine on vain yhden kauden päässä vapaille markkinoille pääsystä.

Käytännössä GM Jarmo Kekäläisen vaihtoehdot alkavat olla Laineen kiinnittäminen monivuotisella sopimuksella tai hänen kauppaamisensa.

Kauden mittaan on herännyt spekulaatiota, voitaisiinko Laine kaupata muualle jo ennen maaliskuun 21. päivän siirtorajaa.

– Kaipa se mahdollisuus aina on, kuten tässä on nähty. Ei olisi itselleni ensimmäinen kerta, Laine pyörittelee.

– Jos heillä on muita ajatuksia, niin sitten se vain menee niin, eikä siinä sen kummempaa. Mutta ei tätä tule mietittyä. Minä yritän tehdä hommani mahdollisimman hyvin, ja he tuolla ylempänä sitten päättävät, mitä tekevät.

Vaikka Laineen pelaajaoikeudet ovat Columbuksella ja Kekäläinen päättää maanmiehensä kohtalosta, myös Laineella itsellään on nyt aiempaa enemmän sananvaltaa tilanteeseen.

Jos hän ei nimittäin ole halukas sitoutumaan Columbukseen pitkällä sopimuksella, se käytännössä pakottaa Kekäläisen kauppaamaan Laineen – ennemmin tai myöhemmin.

Laine on asustellut Ohiossa vuoden päivät. Hän kertoo viihtyneensä.

– Olen tykännyt. Ihan kiva kaupunki. Ja kiva, että on muutakin urheilua. Pari NFL-kaupunkia lähellä ja Ohio Staten joukkue vieressä. On muutakin tekemistä, jota Winnipegissä ei hirveästi ollut.

Innokkaana jenkkifutismiehenä Laine on käynyt katsomassa NFL:ää parin tunnin ajomatkan päässä sijaitsevassa Clevelandissa. Likimain samalla etäisyydellä sijaitseva osavaltion toinen joukkue Cincinnati Bengals pelasi Super Bowlissa.

– Olen pitkään katsellut paljon jenkkifutista televisiosta. Tänä vuonna pääsin ensimmäisen kerran paikan päälle, mikä oli aika siistiä.

Kotona on tapahtunut tällä kaudella myös mukava muutos aiempaan. Nyt Laineen pitkäaikainen tyttöystävä Sanna-Mari asuu vakituisesti hänen kanssaan Pohjois-Amerikassa, kun vielä aiemmilla kausilla pariskunta näki toisiaan harvemmin.

– Ekaa kertaa lähdimme nyt kimpassa.

– Viime kaudella jouduin olemaan yksin. On se nyt vähän eri, kun on joku jonka kanssa viettää päivät. Se on ollut kyllä mukavaa, Laine sanoo.