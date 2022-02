NHL-tuomio: Patrik Laine on palannut – häpeällinen NHL-farssi sai sinettinsä

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Ville Touru

Tähti

Palaset suomalaisella NHL-kartalla ovat palaamassa taas omille paikoilleen, kun Patrik Laine on yltynyt vanhaan tuttuun maalivireeseensä. Kolme peräkkäistä kahden maalin ottelua oli Columbuksen seuraennätys. Tämä lumipalloefekti on nähty ennenkin. Onnistumiset ja ylämummopyssyt ovat bensaa Laineen liekkeihin.

Puheenaihe

Lähes vuoden pelaamatta olleen Jack Eichelin paluuta odotetaan mahdollisesti jo ensi viikolla. 10 miljoonan miehen mahduttaminen Vegasin palkkakattoon ei onnistu ilman peliliikkeitä. Nyt huhutaan, että selkäänsä loukannut Mark Stone siirrettäisiin lopun runkosarjan ajaksi pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle, jolloin Vegasin ei tarvitsisi kaupata ketään pois saadakseen Eichelin askiin. Tuttu kikka Tampasta...

Suomalainen

AHL on Suomenssa mediapimennossa, mutta nyt farmiliiga on syytä nostaa esille. Arizonan lupaus Matias Maccelli on nimittäin pelaamassa vaivihkaa yhtä kaikkien aikojen tehokkainta suomalaista AHL-kautta: 36 ottelua, 11+34=45. Pistepörssissä Maccelli on kolmantena, tulokkaista omaa kastiaan. Taiturimainen laituri on sopeutunut suoraviivaiseen rautaliigaan hämmästyttävän nopeasti. NHL-debyytti tulee kevään aikana varmasti.

Tucson Roadrunnersin kausi on ollut heikko, mutta joukkueen ylivertainen ykköstykki Matias Maccelli (vas.) loistaa kirkkaana.

Farssi

Nyt se häpeällinen farssi sitten varmistui. Pitkäaikaisesta kotiareenastaan häädetty ongelmaseura Arizona Coyotes julkisti kolme seuraavaa kautta kattavan sopimuksen pelaamisesta 5 000 katsojan yliopistoareenassa. ”Tästä tulee uskomaton, intiimi ja jännittävä fanikokemus”, hehkutti seurapresidentti Gutierrez ”innoissaan”. Voi luoja! Kauanko NHL vielä tätä Arizonan farssia katselee?

Yllätys

Vancouver Canucks on lähtenyt rohkeasti tienraivaajaksi kootessaan uutta seurajohtoaan. Uusi GM on ruotsalainen Patrik Allvin, jonka apulais-GM:ksi palkattiin kaksi naista: Émilie Castonguay ja Cammi Granato. Ennen tätä NHL:ssä oli ollut historiassa vain yksi eurooppalainen GM ja yksi nainen apu-GM:nä.

Sami Hoffrén

Tähti

Onko menestysikkuna auki vai kiinni? Kysymystä on pyöritelty Pittsburgh Penguinsin kohdalla viime vuosien aikana. Kapteeni Sidney Crosby ei perusta spekulaatioista. Siellä se Penguins taas keikkuu divisioonan kärkikahinoissa. Crosbyn, 34, vahtivuorolla välikausi ei ole vaihtoehto. Vuodenvaihteen jälkeen Cole Harbourin keisari on naulannut sarjassa viidenneksi eniten pisteitä (18 peliä, 9+15=24).

Sidney Crosby johtaa tutun jykevällä otteella Penguinsia kohti pudotuspelejä.

Puheenaihe

Kanadan puolella teemana näyttää olevan kaikille kenkää. Ovi on käynyt tällä kaudella Vancouver Canucksissa, Montreal Canadiensissa, Edmonton Oilersissa ja Winnipeg Jetsissä. Hämmästyttävää kyllä, mutta Toronto Maple Leafs on vakaimmassa tilassa kanadalaisseuroista. Leafs on ainoa kanadalaisjoukkue, jolla on auttavia mahdollisuuksia mennä pitkälle keväällä. Uusi pudotuspelikyykky aloittanee Torontossakin suursiivouksen.

Suomalainen

Yhden kaikkien aikojen parhaimman suomalaisen maalivahdin ura päättyi ikävissä merkeissä, kun Tuukka Rask joutui vetäytymään pelikentiltä. Boston Bruinsin 34-vuotias tähtivahti yritti paluuta lonkkaleikkauksen jälkeen, mutta realiteetit tulivat vastaan. Kroppa ei enää kestänyt pelaamista huipputasolla. Raskin ura on giganttisen kova. 15 vuotta maailman parhaassa liigassa jäätävillä tilastoilla (365 voittoa, torjuntaprosentti 92,9) – ja Stanley Cup vuodelta 2011.

Tuukka Rask ripusti patjat naulaan.

Farssi

Oilers on järkyttävän huonosti johdettu organisaatio. Nyt liuskaan pantiin päävalmentajan paikalta Dave Tippett. Jay Woodcroft on Öljyn neljäs päävalmentaja seitsemään vuoteen. On se ja sama, kuka penkin takana seisoo, sillä kylmä fakta on se, että Oilers ei edelleenkään ole riittävän laadukas joukkue. Kahdella supertähdellä ei mennä kuuhun. Miten pitkään kapteeni Connor McDavid jaksaa katsella tätä sekoilua?

Yllätys

St. Louis Blues yrittää vielä työntää väkisin käärmettä piippuun jakamalla peluutusta Jordan Binningtonin ja Ville Husson välillä. Binnington, 28, on aloittanut Bluesin neljästä viime ottelusta kaksi, mutta kyyti on ollut kylmää. Binnington pommitettiin Calgarya vastaan vaihtoon toisen erän jälkeen, ja torstain kierroksella selän taakse upposi viisi maalia. Husson, 27, tilastot ovat merkittävästi paremmat tältä vuodelta.

Tommi Koivunen

Tähti

Tähdistöottelussa kolmatta kertaa urallaan esiintynyt John Gibson ei ehkä nouse Hart-kamppailuun, mutta Vezina-ehdokkaasta pitäisi ainakin puhua. Pikkuvammojen tasaisin väliajoin kiusaama Gibson pitää harva se ilta pystyssä Anaheim Ducksia. Ankkojen yllättävän vahvan kauden takuumies yhdessä Troy Terryn kanssa.

Troy Terry ja John Gibson olivat mukana NHL:n tähdistöpelissä.

Puheenaihe

Kaikki meni Bostonissa. Tuukka Raskin, 34, paluu jäi torsoksi ja fantastinen ura on ohi. Osa Bruinsin kannattajakunnasta on pitänyt Raskia hampaissaan, mutta numeroa 40 tulee vielä ikävä. Patrice Bergeronkin on nyt telakalla, David Krejci lähti jo viime kesänä kotimaahansa ja esiintyy parhaillaan olympiajäillä. Pittsburghin huippukautta pelaavan Tristan Jarryn otteet menivät ilmeisesti Brad Marchandilla huuruun: tuloksena kuuden matsin pelikielto.

Suomalainen

Patrik Laine palasi tähdistötauolta väkevästi: hattutemppu jäi senttien päähän. Pisteputki on nyt viiden pelin mittainen: kuusi maalia ja neljä syöttöä. Hanat aukesivat vihdoin ja viimein myös ylivoimalla. Laine on tuloksellisesti pelaamassa oikein hyvää kautta: nyt 25 pistettä 26 peliin.

Näin lähellä oli Laineen hattutemppu Washingtonissa.

Farssi

Dave Tippett pani viimeisessä pelissään Oilersin päävalmentajana Mike Smithin, 39, maaliin toisena iltana peräkkäin. Kyyti oli kylmää, ja Tippettiltä löytyi tuttu keino yrittää ratkaista tappioasema: Leon Draisaitl ja Connor McDavid samaan ketjuun päätöserään. Turpaan tuli erästä 0–2 ja pelistä 1–4. Edmonton on yhtä farssia vuodesta toiseen.

Yllätys

Martin St. Louis ei pelaajaurallaan päässyt toteuttamaan jokaisen kanadanranskalaisen pikkupojan unelmaa. Nyt hän pääsi lähelle: niskaan Habsin klubitakki ja Montreal Canadiensin penkin taakse. Olkoonkin, että kyseessä on väliaikainen pesti, palkkaus tuli täysin puskista. Ainakaan menestyspaineita ei ole.