Kommentti: Tuukka Raskin lopettamisen jälkeen tapahtui jotain, mikä kertoo paljon kaikkien aikojen suomalaisvahdin urasta

Tuukka Rask olisi ansainnut mahtavalle uralleen toisenlaisen päätöksen, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Tuukka Raskin ura on ohi.

Kukaan reilut pari viikkoa sitten Bostonin ja Anaheimin välistä maanantaikierroksen tusinaottelua katsonut ei osannut arvata, että siihen päättyisi yksi kaikkien aikojen suomalaisista NHL-urista.

Niin siinä kuitenkin kävi. Sen koommin Tuukka Rask ei enää tolppien väliin ilmestynyt.

Bostonin seurahistorian voitokkain maalivahti ilmoitti keskiviikkona ripustavansa patjat naulaan.

Viime kesänä leikattu lonkka ei toipunut enää entiselleen, eikä Rask halunnut roikkua väkisin mukana rikkinäisenä kehäraakkina.

Äkillinen lopettamispäätös tuli puskista.

Kun puoli vuotta itseään kuntouttanut Rask kuukausi sitten solmi Bostonin kanssa loppukauden kattavan sopimuksen, hän kehui lonkan tuntuvan pitkästä aikaa hyvältä, eikä lopettaminen ollut kuulemma käynyt mielessäkään.

Vain neljän ottelun jälkeen karu totuus kuitenkin valkeni, ja Rask teki kovan päätöksen.

Sääli, että Raskin upea ura päättyi tällä tavoin terveysmurheiden pakottamana.

34-vuotiaalla savonlinnalaisella olisi ollut vielä huippuvuosia jäljellä. Viime vuosina NHL:n parhaan maalivahdin palkintojakin on pokkailtu useamman kerran tätä vanhempana.

Voivottelu on kuitenkin tässä vaiheessa turhaa. Sen sijaan 15 kauden aikana NHL:ssä pelanneen Raskin ura ansaitsee suuren hatunnoston.

SaPKon ja Ilveksen kautta NHL:ään lähtenyt Rask löi ryminällä läpi taalaliigassa kaudella 2009–2010 kahden AHL:ssä vietetyn vuoden jälkeen.

Läpimurrostaan lähtien Rask kuului kaudesta toiseen sarjan maalivahtieliittiin.

564 runkosarjaottelua ja 104 pudotuspeliä ovat jo itsessään huimia lukemia, mutta Raskin tilastot vielä komeampia.

Uran torjuntaprosentti 92,1 on kaikista vähintään 300 NHL-ottelua pelanneista maalivahdeista historian kolmanneksi paras. Edellä vain Dominik Hasek (92,2) ja Ken Dryden (92,2). Raskin päästettyjen maalien keskiarvo 2,28 on niin ikään yksi historian parhaita.

Pudotuspeleissä Raskin uran torjuntaprosentti 92,5 on kaikista vähintään 100 pudotuspelin veskareista paras.

Rask teki tämän kaiken yhdessä koko NHL:n paineisimmista ja raadollisimmista kaupungeista, jossa hän sai välillä osakseen jopa täysin kohtuutonta kritiikkiä.

Rask on Miikka Kiprusoffin ja Pekka Rinteen ohella yksi kolmesta Vezina Trophylla palkitusta suomalaisesta. Rask pokkasi pystin vuonna 2014, jolloin hän myös säkenöi Leijonien maalilla Sotshin olympialaisissa.

Jos koronapandemia ei olisi keskeyttänyt kautta maaliskuussa 2020, Raskilla olisi todennäköisesti toinenkin Vezina. Hän taipui lopulta niukasti kakkoseksi äänestyksessä.

Loistelias kevättalvi 2020 oli myös viimeinen kerta, kun Rask sai pelata täydessä kunnossa.

Saman vuoden loppukesän kuplapudotuspelien alussa Rask tunsi lonkassaan naksahduksen, joka koitui lopulta hänen uransa kohtaloksi.

Viime kauden Rask taisteli läpi vajaakuntoisena kipujen kanssa ennen leikkaukseen menoa.

Rask kuuluu kiistatta kaikkien aikojen suomalaisvahtien joukkoon kahden muun Vezina-voittajan Kiprusoffin ja Rinteen kanssa.

On lopulta makuasia, ketä kukakin pitää parhaana.

Näistä Rinne on pelannut ja voittanut eniten otteluita. Kiprusoff puolestaan pelasi käsittämättömästi seitsemän peräkkäistä vähintään 70 ottelun kautta.

Mutta puhtaasti tilastorivien perusteella paras on Rask – niin runkosarjassa kuin pudotuspeleissä.

Rask on myös heistä ainoa, jolta löytyy Stanley Cup -sormus. Joskin hän saavutti sen vuonna 2011 Tim Thomasin kakkosmiehenä.

Itse Rask torjui Bostonin kahdesti finaaleihin, Rinne ja Kiprusoff molemmat joukkueensa kertaalleen.

Tolppien välissä voitettu Stanley Cup jäi Raskilla harmittavan lähelle.

Vuonna 2013 kahden ja 2019 enää yhden voiton päähän. Kummallakin kerralla Rask olisi Bostonin voittaessa myös todennäköisesti voittanut pudotuspelien arvokkaimman pelaajan Conn Smythe Trophyn.

Heti Raskin uran päätyttyä suurissakin pohjoisamerikkalaisissa NHL-medioissa on nostettu esiin keskustelua, kuuluko Rask Hall of Fameen. Mielipiteitä on ollut sekä puolesta että vastaan.

Suomalaisista kunniagalleriaan ovat päässeet vain Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Raskin tapaus jää joskus vuosien päästä valintakomitean punnittavaksi, eikä siihen taida olla oikeaa tai väärää ratkaisua.

Mutta jo pelkästään spekulaatio Hall of Famesta kertoo, kuinka upean uran Rask pelasi.