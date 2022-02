NHL-tuomio: Jesse Puljujärvestä on tullut tuhlaajapoika – Anton Lundellista Calder-suosikki

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Calgaryn pikkumies Johnny Gaudreau on viime vuosina taantunut kirkkaimman valokeilan ulkopuolelle, mutta nyt Gaudreaun tähti on taas kovassa nosteessa. Hän on vauhdissa uransa kovimpaan, yli 100 pisteen kauteen ja muodostaa Matthew Tkachuckin ja Elias Lindholmin kanssa yhden sarjan parhaista ketjuista. Tätä menoa Gaudreaun hinta kesän vapailla markkinoilla nousee pilviin.

”Johnny Hockey” säkenöi pistepörssin kärkitaistossa.

Puheenaihe

Olympialaisissa ei nähdä NHL-pelaajia, mutta Kanadan kapteeni Eric Staal, 37, on mielenkiintoinen myös NHL:n suhteen. Viime kaudella finaaleissa pelanneen veteraanisentterin uskotaan tähyävän loppukauden NHL-sopimusta ja vielä yhtä kannujahtia. Pekingin turnaus on Staalille näyteikkuna. Tammikuun AHL-pelit antoivat jo lupaavia merkkejä (4 ott, 2+3).

Suomalainen

Jesse Puljujärven tehohanat ovat jäätyneet, vaikka vastuuta tulee yhä kärkiketjuissa ja ylivoimalla. Työteliäs yleisilme on illasta toiseen hyvä, mutta varsinkin viimeistely sakkaa. Puljujärvi on tehnyt tällä kaudella 10 maalia, vaikka henkilökohtaista maaliodottamaa hän on luonut 15 maalin verran. Yleensä hyvät maalintekijät tekevät tulosta odottamaansa paremmin. Esimerkiksi Mikko Rantasen ixG on 17, mutta kasassa on jo 24 maalia.

Farssi

Winnipeg Jetsillä on pitkä liuta huippupelaajia ja -palasia eri pelipaikoille, mutta kokonaisuus ei vain tahdo toimia. Edellisestä 8 ottelusta 7 tappiota ja pudotuspelipaikkakin uhkaa karata. Pitkäaikainen päävalmentaja Paul Maurice taisi nähdä jo tulevaan, kun hän yllättäen jätti uppoavan laivan ennen joulua. Jotakin mätää tässä porukassa on.

Kapteeni Blake Wheelerin (vas.) joukkue on syöksykierteessä.

Yllätys

Kuka olisi ennen kauden alkua uskonut, että tähdistötauolla pistepörssiä johtaa Floridan Jonathan Huberdeau ja maalipörssiä Rangersin Chris Kreider? Ei kukaan. Näistä kuninkuuksista käydään loppukauden aikana mielenkiintoinen taisto. Mukavaa vaihtelua Edmontonin superkaksikon pörssidominoinnin vastapainoksi.

Sami Hoffrén

Tähti

Pulinat pois. Auston Matthews on NHL:n paras maalintekijä. Toronto Maple Leafsin 24-vuotias jenkkivirtuoosi takoo maaleja kaudesta toiseen huimalla tahdilla ja tyylillä. Viime kaudella Matthews teki 0,79 maalia per ottelu (65 maalin tahti täydessä runkosarjassa). Tällä kaudella Matthews on tehnyt 29 maalia 39 otteluun (0,74 maalia per ottelu). Matthewsin laukausvalikoima hakee vertaistaan. Voittajasuosikki Rocket-pystiin.

Auston Matthews on tehnyt urallaan 405 NHL-ottelussa 260 maalia.

Puheenaihe

Yle avasi pellit viime sunnuntaina lähettämällä ensimmäisen NHL-ottelun studion kera. Äläkän ja jonninjoutavan somesössötyksen määrä ennen ensimmäistä lähetystä oli hämmentävää seurattavaa. Lukemien perusteella NHL kiinnostaa suomalaisia. En näe mitään väärää siinä, että suomalaiset voivat katsoa ilmaiseksi suomalaispelaajien edesottamuksia maailman parhaassa kiekkosarjassa.

Lue lisää: Kommentti: Kilpailijat ja poliitikot raivostuivat, kun Yle alkoi näyttää NHL:ää – tästä syystä ratkaisu oli täysin oikea

Suomalainen

Patrik Laineen toinen kausi Columbus Blue Jacketsissa on ollut rikkonainen, mutta viime kierroksilla on alkanut tapahtua. Laine kiskaisi viikon molemmissa otteluissa kaksi maalia. Kauden saldo on pätevä: 10+11 tehopistettä 24 ottelussa. Laineen ympärillä on liikkunut siirtohuhuja, sillä sopimus (RFA) on katkolla kauden jälkeen. Kuuma vire voisi nostaa laskeneita osakkeita siirtomarkkinoilla.

Farssi

Chicago Blackhawksin omistaja Rocky Wirtz teki itsestään pellen keskiviikon farssimaisessa mediatilaisuudessa. Wirtziltä tivattiin kantaa syksyllä Blackhawksia ravistelleeseen hyväksikäyttöskandaaliin, jossa uhrina oli seuran entinen pelaaja Kyle Beach. Wirtz veti kysymyksistä pultit ja ilmoitti, ettei seura enää puhu asiasta julkisesti. Wirtzin, 69, on aika siirtyä sivuun.

Yllätys

NHL:ssä ei ole jaossa ilmaisia irtopisteitä. Tästä saatiin jälleen tällä viikolla todiste, kun sarjan häpeäpilkku Arizona Coyotes jysäytti pommin hakemalla lännen kärkijoukkue Colorado Avalanchen kotituvasta 3–2-voiton voittolaukauskisan jälkeen. Pitkässä perussarjassa tasoerot voivat näkyä räikeästikin, mutta yksittäisissä otteluissa kuka tahansa – jopa Coyotes – voi voittaa kenet tahansa.

Ismo Lehkonen

Tähti

Chris Kreider. Hän on löytänyt loistavan yhteyden Mika Zibanejadin kanssa. New York Rangers ei voi pelata Islandersin kiekkoa, sillä Rangersissa pitää olla tähtistatusta. Kreiderin maalivire on siihen parasta lääkettä ja buumin aiheuttamiseen. Kreider runttaa kovaa jälkeä ylivoimalla ja tasaviisikoin. Kreiderilla on tähän mennessä 16 maalia ylivoimalla. Tahti enteilee noin 30 ylivoimamaalin kautta, mikä on ainutlaatuista.

Maalipörssin yllätysjohtaja Kreider on tehnyt 47 peliin 33 maalia.

Puheenaihe

Molemmissa konferensseissa pudotuspelipaikat alkavat olla selvillä. Idän puolella kaikki kahdeksan paikkaa ovat saletissa, ja lännessä yhdeksän joukkuetta on vielä mukana. Treidispekulaatiot kiihtyvät. Ainakin kuudella joukkueella mestaruusikkuna on auki. Seurapomojen puhelimet pirisevät, sillä nyt on myyjän markkinat. Villi arvaus on, että siirtorajalla tehdään vielä kovia kauppoja.

Suomalainen

Ei auta kuin nostaa taas Anton Lundell esille. Poika painoi yhteen peliin ujot 0+5. Lundell on vahva ehdokas Vuoden tulokkaaksi. Jos hän pelaisi Kanadassa Torontossa tai Montrealissa, mediarummutus olisi valtavaa, eikä näillä markkinoilla puhuttaisi nyt kuin yhdestä nimestä. Lundell kilpailee Calderista enää Moritz Seiderin kanssa. Koska Detroit jää pudotuspeleistä ulos, vaakakuppi kääntyy Lundellin suuntaan. Tähdistötauko tulee hyvään saumaan Lundellille, joka saa nyt hieman levätä ennen kevättä.

Anton Lundellin osakkeet Calder-kisassa ovat kovassa nousussa.

Farssi

Blackhawks ja Wirtz. Tämä on malliesimerkki siitä, kun halutaan pestä nopeasti kädet erittäin herkästä aiheesta. Tämä ei ole se tapa, millä kohun saa poistumaan. Päinvastoin. Nyt aiheutetaan vain lisää hallaa. Blackhawksin pitäisi hoitaa tämä niin, että lapanen pystyyn ja kertoa selkeästi korjausjärjestelmät ja millä tavalla tällaisiin tapauksiin puututaan jatkossa. Seuran arvomaailma pitäisi ilmoittaa mahdollisimman selkeästi.

Yllätys

New York Islandersin kausi päättyy runkosarjaan. Arvostukseni Barry Trotzia kohtaan on tosi korkealla, mutta kausi ei vain lähtenyt rullaamaan. Leo Komarovin poistuminen näkyy karusti. Komarov oli Islandersin laastarilappu ja laadunvalvoja Trotzille. Komarov paikkaili määrättyjä ketjuja ja korjasi huonoja tapoja jopa kesken pelin. Islandersista on löytynyt tällä kaudella kentällisiä, jotka vuotavat ja puolustussuuntaan on nähty fuskaamista. Joukkueen sisältä on puuttunut Komarovin kaltainen laadunvalvoja.