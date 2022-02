Sebastian Ahon missio on aikataulussa – pää pysyy kylmänä ja majatalon keittiö kuumana

Tänä viikonloppuna NHL:n tähdistötapahtumaan osallistuva Sebastian Aho ei intoile vielä tässä vaiheessa kautta.

Sebastian Ahon katse on lukittu kevääseen.

Carolinan Sebastian Aho, 24, lähti kuudenteen NHL-kauteensa kristallinkirkkaalla tavoitteella: kaikki muu kuin Stanley Cup on pettymys.

Missio on huokunut joukkueensa ykköstähdestä läpi kauden. Niin nytkin.

– Sanotaan, että ihan hyvä alkukausi, mutta pystymme tästä vielä parantamaan, Aho sanoo IS:lle.

”Ihan hyvä” tarkoittaa hurjaa pisteprosenttia 76, tällä hetkellä Itäisen konferenssin parasta.

– Olemme pystyneet voittamaan, mikä on hyvä. Olemme myös pystyneet pitämään aika hyvin kiinni pelityylistä ja -tavastamme koko alkukauden ajan.

Carolina oli kauden ensimmäisellä puolikkaalla juuri niin vahva kuin ennakoitiinkin. Se on keikkunut läpi kauden sarjataulukon terävimmässä kärjessä, eikä mikään viittaa siihen, että se sieltä minnekään putoaisi.

Aho ja kaikki muut Carolinassa tietävät, että heidät punnitaan kuitenkin vasta pudotuspeleissä.

– Totta kai yritämme koko ajan kehittää ja parantaa pelaamista, mitä pitääkin tapahtua, kun menemme kohti pudotuspelejä.

Viime kauden pudotuspelien toisella kierroksella Tampa käänsi tiukan ottelusarjan edukseen muun muassa olemalla Carolinaa parempi erikoistilanteissa. Nyt Raleighissa ei jätetä mitään sattuman varaan.

– Erikoistilanteet ovat aina kehitettävien asioiden joukossa. Niitä yritämme koko ajan hioa, löytää uusia juttuja ja parantaa. Ne ovat iso osa pelejä.

Ei Carolinalla erikoistilanteidenkaan suhteen mitään ongelmia ole. Sen alivoima on NHL:n parasta, ylivoima löytyy 8. sijalta.

Aho johtaa Carolinan orkesteria elegantilla otteella.

Henkilökohtaisesti Ahon kausi on ollut toistaiseksi väkevä. Joukkueen ykkössentteri johdattaa Carolinaa niin maali- kuin pistekuninkaana.

Pelaamissaan 39 ottelussa Aho on tehnyt tehot 19+26=45, joilla hän on vauhdissa ennätystehoihinsa.

Aho ei vielä henkseleitä paukuttele.

– Olen toki pystynyt tekemään tulosta, mikä on aina plussaa. Mutta näen, että vielä on kiristettävää ja parannettavaa.

– Eikä kyse ole vain tehopisteistä, vaan minun pitää pystyä johtamaan jäällä ja ottamaan isoja minuutteja vastaan, olla hyvä alivoimalla, aloituksissa ja niin edelleen. Kehitettävää on, mutta ihan ok on toistaiseksi mennyt, myös uransa parhaalla aloitusprosentilla (53,4) tällä kaudella kauhonut Aho sanoo.

Yksi pieni hienous Ahon ja Carolinan pelaamisesta nähtiin viimeisessä ottelussa ennen tähdistötaukoa San Josea vastaan.

Ahon ja Jesper Fastin sovittu aloituskuvio onnistui hyökkäyspäässä täydellisesti. Aho voitti aloituksen suoraan päin laitaa ja petasi voittomaalin reilut kolme minuuttia ennen loppua.

– Se sattui onnistumaan. Kyllähän niitä aloituskuvioita on jokaiselle aloituspisteelle ja ihan jokaiseen aloitukseen, mutta ensin pitäisi voittaa aloitus ja kiekon vielä pompata oikeaan suuntaan.

Aho on ollut joukkueensa pelillinen johtaja jo pidempään. Tällä kaudella hän kuuluu myös joukkueen kapteenistoon.

Myös kaukalon ulkopuolella hän on ottanut joukkuekavereitaan siipiensä suojaan. Aho esimerkiksi majoitti alkukaudesta tulokas Seth Jarvisin luokseen.

– Jarvis oli jonkun puolitoista kuukautta, kunnes sai oman kämpän hommattua.

– Se oli ihan mukava ja hänelle varmasti helpompi ratkaisu, että sai rauhassa siinä katsella kämppiä ja hoidella asioita.

Aho tunnetaan myös Hurricanesin Suomi-kerhon isäntänä.

Teuvo Teräväinen ja Jesperi Kotkaniemi ovat vakiovieraita Ahon talossa.

– Teukka ainakin jos ei nyt joka ilta, niin ainakin joka toinen ilta on siellä. Kun alkaa maha kurnia, niin ovikello soi, Aho naurahtaa.

Isännällä on tapana ruokkia vieraansa.

– Joskus teen itse, joskus tehdään yhdessä ja joskus haetaan. Enemmänkin hengaillaan meillä.

Ahon ja Teräväisen yhteispeli toimii niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella.

Tämän viikon Ahon majatalo on kuitenkin ollut kiinni, sillä isäntä on ollut lomailemassa Las Vegasissa.

Ahon hieno alkukausi huomioitiin valinnalla tämän viikonlopun tähdistötapahtumaan. Hänen lisäkseen suomalaisista mukana on Nashvillen Juuse Saros.

Aho suuntasi jo alkuviikosta lomailemaan kasinokaupunkiin ennen perjantain ja lauantain työvelvoitteita.

– Onhan se siistiä, että tulee valituksi. Katsotaan, mitä viikonloppu tuo tullessaan, Aho toteaa tähdistötapahtumasta.

Perjantain taitokisoissa Aho on nimetty osallistujaksi tarkkuuslaukauskilpailuun. Ottelut ovat ohjelmassa lauantaina.